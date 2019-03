Bartošák poslal Spartu na prázdniny. Řeči mě nerozhodily, říká brankář

Na střely 46:18, na góly 1:5. Takový je nepoměr čtvrtého utkání předkola z pohledu Sparty. Její noční můrou byl po celou sérii vítkovický brankář Patrik Bartošák, na kterého mohli sparťané vyhlašovat hon, jaký chtěli, ovšem až na jediný zápas jeho sebevědomí nerozhodili. „Vyhlašovat do novin, že půjdete po gólmanovi... Přišlo mi to takové nehokejové,“ reagoval po konci série Bartošák.

Udělalo to s vámi něco?

(směje se a kroutí hlavou) Nepřísluší mi to hodnotit, nevím. Ale určitě jsem si z toho nedělal velkou hlavu. Ať si každý jede podle svého a dělá to, co mu vyhovuje. Je to jejich věc, já jsem to nijak neprožíval.

Jaké jsou pocity po postupu, navíc přes Spartu?

Super! Vždycky nás těší, když porazíme Spartu. O to víc v předkole. Dva roky se nám nedařilo přejít přes sérii play off, až teď. Jsme rádi, ale práce pro nás nekončí. Za týden začínáme znova.

Co bylo v celé sérii rozhodující?

Myslím si, že obrany. Naše defenzivní hra byla o level výš než obrana Sparty. Co se týče ofenzivy a brankářů, tam to bylo asi vyrovnané. Ale v pokrytí obranného pásma, v tom jsme Spartu předčili a proto jsme postoupili dál.

V čem byl zápas jiný oproti čtvrtečnímu, který jste prohráli 3:4?

Dali jsme více gólů než oni... (směje se) Ale ne, myslím si, že i v předchozím zápase jsme hráli dobře. Jen se jim tehdy povedly přesilovky, které tentokrát naštěstí nevyužili. Lépe jsme si je pokryli. Ale co se týče hry, byli jsme lepší v obou utkáních. Jen nás ve čtvrtek srazily jejich přesilovky a můj čtvrtý gól.

Kromě čtvrteční prohry jste pokaždé pustil jen jeden gól. Jak se vám chytalo?

I v tom třetím zápase se mi chytalo dobře, jen nám dali dvě branky z přesilovky a to se potom těžko dohání. Ale mně se chytala dobře celá série. Sparta to tam pouštěla ze všech pozic, každý zápas šlo hodně střel na naši bránu. Mně to takhle ale vyhovuje, cítil jsem se výborně.

Ve čtvrtfinále vás čeká derby s Třincem.

Těším se. Myslím si, že to bude dobrý hokej. Fanoušci určitě přijdou, na obou stadionech bude vyprodáno a super atmosféra. Bude to taková moravsko-slezská oslava hokeje.