Bartošák znovu v potížích. Nedostavil se na zápas, Hradec ho vyřadil z týmu

„Zprávy, které se objevily v médiích, nemůže klub v tuto chvíli potvrdit, protože oficiální informace o včerejším dopravním přestupku Patrika Bartošáka nemá,“ hlásí Východočeši v oficiálním prohlášení.

Další podrobnější informace zatím nepřinesli: „Vedení Mountfieldu HK je s Patrikem Bartošákem v kontaktu, hráč je aktuálně postaven mimo kádr A-mužstva. Klub i nadále zjišťuje veškeré podrobnosti a po jejich oficiálním obdržení bude situaci řešit a veřejnost i média informovat.“

Pokud by se dosud neověřené zprávy potvrdily, nejednalo by se o první malér, který zkušeného brankáře v jeho kariéře provází a brzdí.

V minulosti už byl vlastním otcem obviněn z napadení. Když se snažil prorazit za mořem v dresu Los Angeles, čelil obvinění z domácího násilí. Před čtyřmi lety skončil kvůli životosprávě v Třinci, sám tehdy přiznal problémy s alkoholem.

Už během léta se na sociálních sítích šířily spekulace, že Bartošáka měla chytit policie a odebrat mu řidičský průkaz. Ten informaci vyvracel a v rozhovoru pro Deník Sport ukazoval, že doklad má stále u sebe.

Brankář Patrik Bartošák, jedna z hradeckých posil.

Do Hradce zamířil před sezonou z finského Lahti a stal se jedničkou týmu. Doposud odchytal 17 zápasů s úspěšností 91,88 procenta a průměrem dvou inkasovaných branek na utkání. Čtyřikrát udržel čisté konto.

Pakliže se nyní skutečně zapletl do problémů se zákonem, dalším nepříjemným komplikacím by vystavil také tým. Ten totiž i s ohledem na Bartošákovy dosavadní výkony na začátku měsíce uvolnil Henriho Kiviaha do Finska.

Ze severského státu sice přivedl Jana Lukáše, jenž spolehlivě odchytal zmíněný zápas s Kladnem, k dispozici by však neměl adekvátní náhradu do vyrovnané brankářské dvojice.