Augusta o Spartě: Málo posil? Jen bychom vířili vody. Špičkoví hráči k titulu nestačí

V promrzlé Malé sportovní hale v Holešovicích střídal při udílení pokynů češtinu s angličtinou: „Chlapi, dáme tři na tři, three on three, guys! Kdo dostane gól, dělá pět kliků, jasný? Five push-ups, alright?“
Intenzivních čtyřicet minut pod jeho vedením absolvovalo pět formací, chyběli Pavel Kousal, Adam Raška nebo Roman Horák, který má za sebou operaci kolene.
„Nějaký čas nám bude chybět... Kousy by měl příští týden začít bruslit, u Adama jde také o drobné zranění. Zase ale můžeme vyzkoušet mladé kluky, i tak máme velkou konkurenci,“ pochvaloval si Augusta.
S nasazením v trénincích jste zatím spokojený?
Začali jsme v pondělí, na hodnocení je brzy. Makáme, kluci jsou v tempu. Je vidět, že po létě se vrátili dobře nachystaní.
Spartu posílili Jiří Sekáč a Matěj Blümel. Co od nich očekáváte?
Oba jsou výborní hokejisté, celý tým zase posunou o kousíček výš. Ale nejde jen o ně, energii musí přinášet všichni. Sami jste viděli, jak na ledě dřel kapitán Chlápa (Filip Chlapík). Když půjdou lídři příkladem, nebojím se, že by zbytek nešel za nimi.
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Blümel bruslil vedle Chlapíka a Michaela Špačka, v kontaktu jste spolu prý byli už před podpisem smlouvy.
Několikrát jsme spolu mluvili. Znali jsme se z dřívějška, věděli jsme o sobě, ale chtěl jsem k němu mít trochu blíž. Probírali jsme jeho roli, asi není tajností, že by měl patřit k tahounům. Je to pořád relativně mladý hokejista, i přes svůj věk má už teď za sebou výbornou kariéru. Je to rychlý hráč, umí dávat góly. Přesně to od něj budeme očekávat.
Tým zůstal pospolu, velký zásah do kádru se nekonal. Tak jste si to přál? Jsem přesvědčený, že máme spoustu dobrých hokejistů. A přivést dalšího? To by mohlo vířit vody, jen bychom dělali něco pro něco. Pokud bude na trhu hráč, o kterém budeme vědět, že je rozdílový, uděláme první poslední, abychom ho získali. Musíme ale taky věřit týmu, který tady je a odemknout z něj potenciál. Všichni hrají za Spartu z nějakého důvodu, v play off byli jediný gól od finále.
Zaznamenal jste názory, že posil je málo?
Povídá se to... Já to beru tak, že máme tři nové hráče, protože Mikael Seppälä v základní části odehrál málo zápasů (9). A to se bavíme o finském reprezentačním bekovi, k tomu dorazili Blümel a Sekáč. Pro mě je důležitější jiná věc.
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Jaká?
Přístup. Zajímá mě každodenní práce, náš systém, nastavení správné kultury. A co zatím vidím, kluci jsou hladoví. Chci, aby nám to vydrželo. Když budeme dělat všechno naplno, zlepšení se dostaví. Všichni známe náš cíl, víme, co pro něj musíme udělat. Na nás trenérech je jen to, abychom to každý den připomínali a hráče usměrňovali. Nic nejde lusknutím prstu, v kabině nesedí roboti, půjde o postupnou práci. Je to klišé, ale z malých věcí vznikají velké.
Rok co rok se mluví o sparťanské identitě. Na čem by měla stát v nové sezoně?
Na charakteru a profesionalitě. Ano, hokej je i zábava, ale ta by měla přicházet až s výsledky. Nejdřív je potřeba tvrdá práce, obráceně to nejde. Takové je moje krédo, jsem starší generace, z některých věcí nebudu ustupovat. Zatím mám ze všeho pozitivní dojmy, každodenní práce mi chyběla, od 1. května jsem se opravdu těšil. Máme tu skvělou partu, venku i v kabině ještě svítí sluníčko, bouřky teprve přijdou. Až těžké konfrontace ukážou, jak na tom jsme.
Na jaře uplyne od posledního sparťanského titulu dvacet let. Vyhlásíte na něj útok?
Vždycky se snažím být pokorný. Každý tým, co jde do ligy, má někde vzadu v hlavě sen, že by mohl vyhrát. My nejsme jiní, byl bych alibista, kdybych řekl, že titul nechceme. Ale neuslyšíte ode mě, že se nám to povede.
U Sparty se toto téma řeší víc než u ostatních.
Jsme na slunci, všichni se na nás dívají, mluví o nás. Dvacet je dlouhá doba, tlak to může přinést, ale já ho nechci přenášet na hráče. Pokud budeme ukazovat to nejlepší, co v nás je, můžeme být nejúspěšnější. Sezona je ale strašně dlouhá, půjdeme jeden schod po druhém. Pro nás všechny je to výzva.
Díváte se po očku, jak posilují Pardubice? Přivedly Stránského, Tomáška...
Spousta trenérů soupeře sleduje, já to nikdy nedělal. Rozebírám maximálně jejich hru. Pamatuji si, že na prvním šampionátu dvacítek se mě v rozhovoru pro TSN ptali na Celebriniho. Říkal jsem jim, že nehraju proti němu, ale proti Kanadě. Soustředím se na nás, na naši filozofii, naše výkony.
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Ale souhlasíte, že extraliga se i nadále zkvalitňuje?
Soupeři zbrojí, jména na papíře mají výborná, ale my nijak nezaostáváme. I v minulé sezoně jste viděli, že titul vyhráli dva hráči a jeden gólman. Ano, ostatní byli důležitou součástí, ale ani Pardubice neměly čtyři lajny se schopností rozhodnout zápas. Nepotřebujete dvacet špičkových hráčů, ale silné mužstvo. Vůli, charakter, někoho odskočeného, kdo správně načasuje formu, vezme zbytek na ramena a potáhne kupředu.
Sbíral jste před nástupem do funkce informace od vašich předchůdců? S Pavlem Grossem se znáte, společně jste pomáhali reprezentaci při domácím šampionátu v Praze.
Neřešili jsme to. Ani s ním, ani s Méďou (Jaroslavem Nedvědem). Chtěl jsem do Sparty přijít s čistou hlavou. Víte, co je Sparta, kolik lidí o ní mluví, jak to tu chodí, ale důležité je si udělat vlastní úsudek. Pro mě je zásadní, že všichni jdeme jedním směrem. Od majitele přes sportovní úsek až dolů k nám trenérům a hráčům. Teprve uvidíme, kde budeme za měsíc nebo za čtvrt roku...
Přivedl jste si kompletně nový realizační tým. Jak vám to klape?
U všech kluků si vážím toho, že se mnou do Sparty šli. Michal Neuvirth je v extralize poprvé, Néťa (Tomáš Netík) také, má hodně odtrénováno v juniorce. Nejsou to jen erudovaní odborníci, ale i skvělí lidé. A to je pro mě nejdůležitější! Je vzácné, že sedíte v kabině s parťáky, se kterými si máte co říct nejen o hokeji, ale i o životě. Když se bavím se známými z NHL, říkají mi, že tam byznys vstupuje i do vztahů v realizačních týmech. Proto si vážím toho, co mám.
Ladislav Šmíd kvůli vaší nabídce opustil svůj život v zámoří a vyrazil zpět do Česka.
Udělal největší krok, přestěhoval sem celou rodinu. Mám s ním skvělé zkušenosti, ať už jako s hráčem, nebo s trenérem. Nebral jsem ho do Sparty jen jako kamaráda, ale proto, že práci rozumí a je charakterně výborný člověk. Věřím, že naše beky zase zvedne.