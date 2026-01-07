Tipsport extraliga 2025/26

Co dál s Augustou? Vrátí se do extraligy, od nové sezony by měl převzít Spartu

Autor:
  10:33
O odchodu hovořil už před turnajem, po prohraném finále juniorského šampionátu se Švédskem (2:4) se loučil. Patrik Augusta by se měl v brzké době vrátit na klubovou scénu, zpět do extraligy. Kam kroky úspěšného hokejového kouče povedou? Od příští sezony by měl převzít Spartu.
Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta. | foto: ČTK

Kouč českých juniorů Patrik Augusta blahopřeje po finále zlatým Švédům.
Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Patrik...
Asistent trenéra Robert Reichel, za ním hlavní kouč české dvacítky Patrik...
56 fotografií

„Teď moje cesty povedou do klubu. Zatím ale neprozradím, do kterého to bude, na to je ještě příliš brzy,“ líčil šestapadesátiletý kouč po konci mistrovství světa.

Se zprávou ohledně jeho spojení s pražským celkem přišel Blesk, redakce iDNES.cz má stejné informace.

Vedení Sparty se k situaci nechce vyjadřovat. Aktuální ročník by měl dotrénovat Jaroslav Nedvěd, který v říjnu nahradil odvolaného Pavla Grosse.

Vidět kluky slzet bylo silné. Bez nich bych nebyl nic, loučil se Augusta s dvacítkami

Augusta je po úspěšném angažmá u dvacítky žádaným zbožím, u juniorů navázal na práci Radima Rulíka.

„Pro mě to všechno bylo úžasně poučné. Díky mladé generaci se mi změnil náhled na určité věci, věřím, že jsme se obohatili navzájem,“ usmíval se po zápase se Švédy.

Loučil se dalším zdařilým turnajem, vůbec nejpovedenějším.

Vždyť Češi sahali po prvním zlatu v kategorii dvacetiletých od roku 2001. Nakonec se museli spokojit se stříbrem, pod Augustovým vedením získali ještě dva bronzy.

Vděčnost za trenéra. Augusta naučil mladíky disciplínu. Vrátí se do extraligy?

„Předvedli tu úžasné věci. Strašně si vážím toho, že jsem mohl stát za jejich zády, být toho všeho součástí. Jsme jeden tým, společně vyhráváme i prohráváme. Bez nich bych nebyl nic,“ děkoval hráčům.

O návratu na klubovou scénu hovořil už před turnajem: „Táhne mě to zpátky, tam chci směřovat svou budoucnost. Už na začátku sezony jsem říkal, že mi chybí každodenní kontakt s týmem.“

V extralize posledně působil v sezoně 2022/23, završil pětiletou štaci v Liberci, kam nastupoval jako asistent Filipa Pešána. Na jaře 2021 dovedl mužstvo ke stříbru.

Hráči Sparty se radují z gólu v duelu s Pardubicemi.
Sparťanští hokejisté se radují z gólu.

Zpět k trenérskému řemeslu by se měl vrátit až od nadcházejícího ročníku.

Nedvěd dokázal Spartu zvednout, jeden z favoritů na extraligový titul se pohyboval i na špici tabulky. Po návratu ze Spengler Cupu a dvou porážkách v prodloužení spadl na šesté místo.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 38 22 2 5 9 120:85 75
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 38 18 3 6 11 107:75 66
3. HC Oceláři TřinecTřinec 38 17 6 1 14 112:93 64
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 37 19 2 2 14 91:90 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 2 15 114:96 58
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 41 16 4 2 19 109:118 58
9. HC OlomoucOlomouc 40 16 3 2 19 93:115 56
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
11. HC Kometa BrnoKometa 38 15 2 5 16 100:105 54
12. Rytíři KladnoKladno 39 11 4 5 19 91:113 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 39 11 2 4 22 85:121 41
