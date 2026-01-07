Co dál s Augustou? Vrátí se do extraligy, od nové sezony by měl převzít Spartu

„Teď moje cesty povedou do klubu. Zatím ale neprozradím, do kterého to bude, na to je ještě příliš brzy,“ líčil šestapadesátiletý kouč po konci mistrovství světa.
Se zprávou ohledně jeho spojení s pražským celkem přišel Blesk, redakce iDNES.cz má stejné informace.
Vedení Sparty se k situaci nechce vyjadřovat. Aktuální ročník by měl dotrénovat Jaroslav Nedvěd, který v říjnu nahradil odvolaného Pavla Grosse.
Vidět kluky slzet bylo silné. Bez nich bych nebyl nic, loučil se Augusta s dvacítkami
Augusta je po úspěšném angažmá u dvacítky žádaným zbožím, u juniorů navázal na práci Radima Rulíka.
„Pro mě to všechno bylo úžasně poučné. Díky mladé generaci se mi změnil náhled na určité věci, věřím, že jsme se obohatili navzájem,“ usmíval se po zápase se Švédy.
Loučil se dalším zdařilým turnajem, vůbec nejpovedenějším.
Vždyť Češi sahali po prvním zlatu v kategorii dvacetiletých od roku 2001. Nakonec se museli spokojit se stříbrem, pod Augustovým vedením získali ještě dva bronzy.
Vděčnost za trenéra. Augusta naučil mladíky disciplínu. Vrátí se do extraligy?
„Předvedli tu úžasné věci. Strašně si vážím toho, že jsem mohl stát za jejich zády, být toho všeho součástí. Jsme jeden tým, společně vyhráváme i prohráváme. Bez nich bych nebyl nic,“ děkoval hráčům.
O návratu na klubovou scénu hovořil už před turnajem: „Táhne mě to zpátky, tam chci směřovat svou budoucnost. Už na začátku sezony jsem říkal, že mi chybí každodenní kontakt s týmem.“
V extralize posledně působil v sezoně 2022/23, završil pětiletou štaci v Liberci, kam nastupoval jako asistent Filipa Pešána. Na jaře 2021 dovedl mužstvo ke stříbru.
Zpět k trenérskému řemeslu by se měl vrátit až od nadcházejícího ročníku.
Nedvěd dokázal Spartu zvednout, jeden z favoritů na extraligový titul se pohyboval i na špici tabulky. Po návratu ze Spengler Cupu a dvou porážkách v prodloužení spadl na šesté místo.