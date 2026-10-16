„Nikdo nečekal, že sem vlétneme a budeme všechno vyhrávat, takže strom na oběšení si nehledám. Ten tým jsme si vybrali a dál za ním stojíme,“ řekne Augusta v útrobách holešovické arény.
Myslíte, že lidé neměli očekávání od prvního zápasu?
Měníme kulturu v kabině, poznáváme charakter hráčů a nastavujeme standardy, to trvá. Můžete si naivně myslet, že něco stačí říct jednou, a hráči to rázem začnou dělat, ale takhle to nefunguje. Oni mají zažité automatismy, do kterých padají, když jsou unavení, zapomenou se na ledě nebo se jim zrovna nedaří. Když vyhráváte, všichni říkají: „Výborný systém, to je paráda, ani jsem nevěděl, že se takhle dá hrát.“ A když se prohrává, začne se mručet: „Systém na prd, takhle se hrát nedá.“ A vy musíte hráčům ukazovat špatné, ale hlavně ty dobré věci, které fungují, a přesvědčovat je.
Hlavně ze začátku ligy jsem viděl spoustu situací, kterým jsme se měli postavit o hodně víc čelem, ne jít jednoduchou cestou ven.