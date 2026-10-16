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Sparta za očekáváním, ale Augusta týmu věří: Měníme kulturu v kabině, to trvá

Robert Rampa

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Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy. Patrik Augusta, trenér Sparty. | foto: Petr Bílek, MF DNES

V hlavní kabině trenérů se převlékají zpocení Michal Neuvirth a Tomáš Netík, bývalí hráči Sparty, Ladislav Šmíd ještě zůstal s obránci na ledě. Zato Patrik Augusta ve sportovním oblečení usedá do křesla. Po rozpačitém začátku nové sezony hokejové extraligy a jen čtyřech výhrách z deseti zápasů má nový kouč pražského klubu mnoho věcí na srdci.

„Nikdo nečekal, že sem vlétneme a budeme všechno vyhrávat, takže strom na oběšení si nehledám. Ten tým jsme si vybrali a dál za ním stojíme,“ řekne Augusta v útrobách holešovické arény.

Myslíte, že lidé neměli očekávání od prvního zápasu?
Měníme kulturu v kabině, poznáváme charakter hráčů a nastavujeme standardy, to trvá. Můžete si naivně myslet, že něco stačí říct jednou, a hráči to rázem začnou dělat, ale takhle to nefunguje. Oni mají zažité automatismy, do kterých padají, když jsou unavení, zapomenou se na ledě nebo se jim zrovna nedaří. Když vyhráváte, všichni říkají: „Výborný systém, to je paráda, ani jsem nevěděl, že se takhle dá hrát.“ A když se prohrává, začne se mručet: „Systém na prd, takhle se hrát nedá.“ A vy musíte hráčům ukazovat špatné, ale hlavně ty dobré věci, které fungují, a přesvědčovat je.

Hlavně ze začátku ligy jsem viděl spoustu situací, kterým jsme se měli postavit o hodně víc čelem, ne jít jednoduchou cestou ven.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 5 2 0 4 32:27 19
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 11 3 1 1 6 25:32 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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