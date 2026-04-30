Potvrzeno, Spartu přebírá Augusta: Chci se prezentovat úspěšným hokejem

„Patrik je jedním z nejlepších trenérů v republice, což dlouhodobě potvrzuje. Má za sebou úspěšnou kariéru a ukazuje, že umí velmi dobře pracovat s týmem. Navíc sdílí podobný pohled na hokej jako my,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
„Sparta je v Česku fenomén, trénovat ji je pro mě jako Čecha něco podobného, jako kdyby Kanaďan trénoval Montreal Canadiens,“ uvedl Augusta v klubovém videorozhovoru.
Šestapadesátiletý stratég působil v extralize naposledy v sezoně 2022/23, kdy završil pětiletou etapu v Liberci. S Bílými Tygry získal v roce 2021 stříbro.
Předtím působil také krátce v Mladé Boleslavi či u jihlavské juniorky, nyní ho na klubové scéně čeká výzva v ambiciózním celku z hlavního města.
|
„Byli jsme v jednání i pár let zpátky. Když jsem působil u reprezentace do 20 let, tak mě spousta týmů kontaktovala a se Spartou jsem byl v kontaktu dlouhodobě. Ale až v této sezoně nabraly rozhovory na intenzitě a domluvili jsme se,“ přiblížil Augusta.
Ve hře byla také varianta angažmá v právě skončené extraligové sezoně: „Ale zaprvé jsem nechtěl sedět na dvou židlích a zadruhé jsem měl kontrakt na svazu. Chtěl jsem ho dodržet a dokončit sezonu jako trenér národního mužstva.“
Právě s dvacítkou zažil v posledních letech velké úspěchy, na všech třech světových šampionátech získal medaili, po dvou bronzech dosáhl s týmem letos v lednu na stříbro.
U juniorů také spolupracoval se Šmídem, kterého rovněž vedl jako hráče v Liberci. Nyní se oba opět potkají ve Spartě, bývalý obránce bude mít na starost právě hru beků.
„Byl jednou z top voleb, které jsem měl, a jsem hrozně vděčný, že ho můžu mít ve svém týmu. Udělal velké životní rozhodnutí, stěhuje se z Kanady s rodinou,“ ocenil Augusta.
Jeho druhý asistentem bude Netík, bývalý sparťanský útočník a posléze trenér v tamních juniorských kategoriích.
„Bude to mladá krev do extraligy a myslím, že to bude naše plus. Ještě jsme se přesně o rolích nebavili, ale půjde o funkci směrem k přesilovkám, k ofenzivě mužstva plus návaznost k mládeži a juniorce. Nechceme se uzavřít a žít ve své bublině,“ vysvětloval nový hlavní kouč Pražanů.
Posledním členem jeho nejužšího realizačního týmu je Neuvirth, jenž rovněž sbíral trenérské zkušenosti u sparťanské mládeže a nyní dostane na starost dvojici Josef Kořenář, Jakub Kovář.
„S kluky se zná, i přesto to pro ně bude lehká novinka, osvěžení, uslyší nový hlas. Myslím, že to bude mít spoustu pozitiv,“ uvedl Augusta, který už má za sebou také rozhovory o složení kádru.
|
„Změnami určitě projde, ale co jsem viděl v závěru a jak se tým v play off prezentoval, tak to není na nějaké házení bomby a další přestavbu. Je to o doplnění, ujasnění si rolí pro určité hráče. Nevyžaduje to nějaké drastické řešení. Hráči ukázali, že dokážou hrát vypjaté zápasy a dokážou se pro tým obětovat,“ zmínil nový šéf střídačky vyřazovací boje, ve kterých Sparta vypadla v sedmém semifinále s následnými mistry z Pardubic.
A jaký herní styl lze pod jeho vedením v další sezoně očekávat?
„Po zkušenostech z národního týmu je moje filozofie velice podobná tomu, jak hraje Radim Rulík s A-týmem a jak se hraje ve dvacítce. Dnes je to o rychlosti, přímočarosti. Chtěl bych se prezentovat úspěšným hokejem,“ uzavřel Augusta.