Tipsport extraliga 2025/26

Potvrzeno, Spartu přebírá Augusta: Chci se prezentovat úspěšným hokejem

Autor:
  12:02
Novým trenérem hokejové Sparty je Patrik Augusta. Informaci, o které se v posledních měsících mluvilo, nyní klub oficiálně potvrdil. Asistenty bývalého úspěšného kouče reprezentační dvacítky jsou Ladislav Šmíd a Tomáš Netík, brankáře bude mít na starost Michal Neuvirth. Realizační tým podepsal smlouvu na dvě sezony.
Nový hlavní trenér hokejové Sparty Patrik Augusta. | foto: HC Sparta Praha

„Patrik je jedním z nejlepších trenérů v republice, což dlouhodobě potvrzuje. Má za sebou úspěšnou kariéru a ukazuje, že umí velmi dobře pracovat s týmem. Navíc sdílí podobný pohled na hokej jako my,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

„Sparta je v Česku fenomén, trénovat ji je pro mě jako Čecha něco podobného, jako kdyby Kanaďan trénoval Montreal Canadiens,“ uvedl Augusta v klubovém videorozhovoru.

Šestapadesátiletý stratég působil v extralize naposledy v sezoně 2022/23, kdy završil pětiletou etapu v Liberci. S Bílými Tygry získal v roce 2021 stříbro.

Předtím působil také krátce v Mladé Boleslavi či u jihlavské juniorky, nyní ho na klubové scéně čeká výzva v ambiciózním celku z hlavního města.

Nedvěd, hrdina Sparty: Od začátku bylo dané, že skončím. Augusta si vybral jiné

„Byli jsme v jednání i pár let zpátky. Když jsem působil u reprezentace do 20 let, tak mě spousta týmů kontaktovala a se Spartou jsem byl v kontaktu dlouhodobě. Ale až v této sezoně nabraly rozhovory na intenzitě a domluvili jsme se,“ přiblížil Augusta.

Ve hře byla také varianta angažmá v právě skončené extraligové sezoně: „Ale zaprvé jsem nechtěl sedět na dvou židlích a zadruhé jsem měl kontrakt na svazu. Chtěl jsem ho dodržet a dokončit sezonu jako trenér národního mužstva.“

Právě s dvacítkou zažil v posledních letech velké úspěchy, na všech třech světových šampionátech získal medaili, po dvou bronzech dosáhl s týmem letos v lednu na stříbro.

U juniorů také spolupracoval se Šmídem, kterého rovněž vedl jako hráče v Liberci. Nyní se oba opět potkají ve Spartě, bývalý obránce bude mít na starost právě hru beků.

„Byl jednou z top voleb, které jsem měl, a jsem hrozně vděčný, že ho můžu mít ve svém týmu. Udělal velké životní rozhodnutí, stěhuje se z Kanady s rodinou,“ ocenil Augusta.

Jeho druhý asistentem bude Netík, bývalý sparťanský útočník a posléze trenér v tamních juniorských kategoriích.

„Bude to mladá krev do extraligy a myslím, že to bude naše plus. Ještě jsme se přesně o rolích nebavili, ale půjde o funkci směrem k přesilovkám, k ofenzivě mužstva plus návaznost k mládeži a juniorce. Nechceme se uzavřít a žít ve své bublině,“ vysvětloval nový hlavní kouč Pražanů.

Posledním členem jeho nejužšího realizačního týmu je Neuvirth, jenž rovněž sbíral trenérské zkušenosti u sparťanské mládeže a nyní dostane na starost dvojici Josef Kořenář, Jakub Kovář.

„S kluky se zná, i přesto to pro ně bude lehká novinka, osvěžení, uslyší nový hlas. Myslím, že to bude mít spoustu pozitiv,“ uvedl Augusta, který už má za sebou také rozhovory o složení kádru.

Co dál s Augustou? Vrátí se do extraligy, od nové sezony by měl převzít Spartu

„Změnami určitě projde, ale co jsem viděl v závěru a jak se tým v play off prezentoval, tak to není na nějaké házení bomby a další přestavbu. Je to o doplnění, ujasnění si rolí pro určité hráče. Nevyžaduje to nějaké drastické řešení. Hráči ukázali, že dokážou hrát vypjaté zápasy a dokážou se pro tým obětovat,“ zmínil nový šéf střídačky vyřazovací boje, ve kterých Sparta vypadla v sedmém semifinále s následnými mistry z Pardubic.

A jaký herní styl lze pod jeho vedením v další sezoně očekávat?

„Po zkušenostech z národního týmu je moje filozofie velice podobná tomu, jak hraje Radim Rulík s A-týmem a jak se hraje ve dvacítce. Dnes je to o rychlosti, přímočarosti. Chtěl bych se prezentovat úspěšným hokejem,“ uzavřel Augusta.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

