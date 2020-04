Ať už jsme v bezpečí, přeje si litvínovský obránce Kudla

„Byla to velká věc. Litvínov z extraligy nikdy nesestoupil, takže jednoduše nechcete být pod něčím takovým podepsaný. Jsem rád, že jsme to nakonec zachránili a snad jsem týmu trochu pomohl,“ říkal v rozhovoru pro klubový web 23letý rodák z Guelphu, který se na příští sezonu připravuje doma v Kanadě.

I on musel kvůli pandemii koronaviru změnit své plány. „Trávím čas doma se svojí rodinou a psem, hraju nějaké videohry a samozřejmě trénuju. Mám teď nové štěně, takže jsem hodně s ním. Beru to prostě jako odpočinkové léto v kombinaci s přípravou na další sezonu.“

Situaci ohledně vývoje pandemie bedlivě sleduje. „Je to docela děsivé. Myslím, že dost států přijímá dobrá opatření, aby se to zastavilo. Je to na nic, zastavila se NHL a všechny ostatní ligy taky. Musíme se s tím poprat, snad to brzy skončí a všichni budeme v bezpečí,“ přeje si.

V Litvínově zpočátku musel bojovat o místo v sestavě, postupem času se ale propracoval mezi opory. „Když hrajete hokej, vždy chcete být obráncem číslo jedna. Byl jsem v situaci, kdy jsem byl jen rád, že jsem se dostal do tak skvělé ligy a organizace, a neměl jsem žádná očekávání, jak moc budu hrát, jestli budu hrát přesilovky nebo oslabení. Za všechen čas na ledě, který jsem letos měl, jsem strašně rád.“

V Litvínově se potkal i s dalšími Kanaďany, působili tu útočník Samson Mahbod a krátce i bek Akim Aliu. „Skoro všichni kluci v týmu umí anglicky, takže nebyl problém se domluvit, to mi hodně pomohlo. Kluci byli ke mně opravdu hodně milí, ale samozřejmě je dobré mít tu někoho, s kým si můžete pokecat o domově a tak. Pomohlo mi to, ale čeští kluci mi to taky strašně usnadnili,“ děkuje Kudla.

Top zážitkem letošní sezony pro něj byl poslední zápas o všechno s Kladnem, v němž si zahrál proti legendárnímu Jaromíru Jágrovi. „Šlo opravdu o hodně, hráli jsme doma, přišlo strašně moc fanoušků. Těšil jsem na každou příležitost jít na led a ukázat fanouškům, že to zvládneme. A hrát ještě proti Jágrovi, to byl opravdu zážitek. Jsem velký fanoušek hokeje, hodně sleduju statistiky. Je to fenomenální hráč, legenda NHL. Jsem rád za příležitost, že jsem si proti němu mohl zahrát i v takhle důležitém utkání.“

Litvínov po sezoně uplatnil na Kudlu opci, 23letý hráč tak bude v Česku pokračovat. „Po tom, co se stalo letos, se určitě budeme chtít ukázat, takže uvidíme. Nemůžu se dočkat, až se vrátím,“ těší se na další sezonu. Za tu skončenou sklidil slova chvály od litvínovského šéfa Jiřího Šlégra, další hokejové legendy. „Choval se ke mně skvěle od té doby, co jsem sem přišel. Staral se o mě velmi dobře, a pokud bylo něco v nepořádku, tak to hned napravil. Slyšet chválu od něj je velmi motivující a moc hezké, protože je to hokejová legenda. Ale i kdybyste o něm nic nevěděl, tak po chvilce hned zjistíte, že je to dobrý chlap!“

V Česku se Kanaďanovi zalíbilo. „Je to tady super, lidé jsou přátelští. Milují hokej, což je skvělé, protože rád hraju před vášnivými fanoušky. Chutná mi jídlo, není ani zas tak rozdílné od toho kanadského. Celkově se mi tu líbí.“

Hráče z hokejové kolébky nadchli litvínovští fanoušci. „ Jen se podívejte na poslední zápas proti Kladnu, bylo vyprodáno a nebylo slyšet vlastního slova. Je to docela malá hala, ale když máte skvělé fanoušky, bývá to mnohem hlasitější než ve velkých arénách. Je zábavné tady hrát!“