Patera se dívá dopředu. Jdeme od nuly, minulá sezona je pravěk, hlásí kouč Varů

„Nechce se mi moc mluvit o tom, co bylo. To už je pravěk. Začínáme od začátku a nemůžeme řešit, že jsme byli bronzoví. To víme my tady ve Varech, ale v ostatních extraligových městech vědí, kdo vyhrál titul. Kdo byl druhý nebo třetí, nikdo neví,“ uvedl Patera. „Jdeme do toho od nuly a chceme hrát podobný hokej jako v minulé sezoně. A kéž by byly podobné i výsledky,“ prohlásil.
Patera si dobře uvědomuje, že i s ohledem na rozpočet nepatří Karlovy Vary mezi hlavní favority. S nejlepšími se chtějí ale rovnat. „Minulá sezona nás trošku zavazuje, ale uvědomujeme si, že se to nemusí každý rok opakovat. Chceme vyhrát každý zápas a uvidíme, co z toho bude,“ konstatoval kouč, jehož čeká třetí sezona na střídačce týmu z lázeňského města.
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Čínský gigant vstoupil do hokejové Energie. Cíl? Titul! usmál se jednatel
Západočeši přes léto výrazně obměnili složení obranných řad, odešli čtyři hráči základního kádru a stejný počet jich přišel. „Určitě jsme nechtěli udělat tolik změn, ale někteří kluci, které jsme chtěli, se rozhodli tady nezůstat,“ řekl karlovarský kouč.
Všichni nováčci jsou cizinci, klub angažoval Daniela Brickleyho, Tobiase Winberga, Elmeriho Eronena a Quinna Schmiemanna. „Pro nás se nic nemění. Hráče vybíráme podle charakteru, a jestli je to Čech nebo Kanaďan, pro nás není důležité. Hlavní je, že je to dobrý kluk, který umí potlačit svoje ego a vydá se pro tým,“ podotkl Patera, který věří, že se všichni noví hráči rychle adaptují na extraligu. „Jsou to hráči, kteří patřili do národních týmů, Brickley v minulé sezoně vyhrál titul ve Finsku. I podle toho, jak vypadají na tréninku, tak věřím, že čas na aklimatizaci nebudou potřebovat.“
Energie oznámila spolupráci s automobilkou BYD a zástupci klubu na tiskové konferenci mluvili o rostoucích ambicích. Případného většího tlaku se Patera nebojí. „Pár let jsem se pohyboval v reprezentaci, takže si myslím, že nějaký tlak ustojím. Zvládal jsem to na olympiádě nebo na mistrovství světa, tak proč bych to nezvládl v extralize? “ pousmál se olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa.