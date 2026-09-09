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Tipsport extraliga 2026/27

Patera se dívá dopředu. Jdeme od nuly, minulá sezona je pravěk, hlásí kouč Varů

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  8:56
Karlovarský trenér Pavel Patera burcuje své hráče..

Karlovarský trenér Pavel Patera burcuje své hráče.. | foto: MAFRA

Trenér Karlovým Varů Pavel Patera ve čtvrtfinálovém zápase proti Liberci.
Kouč karlovarských hokejistů Pavel Patera.
Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...
Trenér Pavel Patera z Karlových Varů během druhého čtvrtfinále s Kometou.
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Hokejisté Karlových Varů chtějí navázat na vydařený předchozí ročník extraligy, trenér Pavel Patera se ale na minulost neohlíží. Bývalý vynikající útočník věří, že Západočeši budou v horní polovině tabulky a hokejem budou bavit fanoušky.

„Nechce se mi moc mluvit o tom, co bylo. To už je pravěk. Začínáme od začátku a nemůžeme řešit, že jsme byli bronzoví. To víme my tady ve Varech, ale v ostatních extraligových městech vědí, kdo vyhrál titul. Kdo byl druhý nebo třetí, nikdo neví,“ uvedl Patera. „Jdeme do toho od nuly a chceme hrát podobný hokej jako v minulé sezoně. A kéž by byly podobné i výsledky,“ prohlásil.

Patera si dobře uvědomuje, že i s ohledem na rozpočet nepatří Karlovy Vary mezi hlavní favority. S nejlepšími se chtějí ale rovnat. „Minulá sezona nás trošku zavazuje, ale uvědomujeme si, že se to nemusí každý rok opakovat. Chceme vyhrát každý zápas a uvidíme, co z toho bude,“ konstatoval kouč, jehož čeká třetí sezona na střídačce týmu z lázeňského města.

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Západočeši přes léto výrazně obměnili složení obranných řad, odešli čtyři hráči základního kádru a stejný počet jich přišel. „Určitě jsme nechtěli udělat tolik změn, ale někteří kluci, které jsme chtěli, se rozhodli tady nezůstat,“ řekl karlovarský kouč.

Všichni nováčci jsou cizinci, klub angažoval Daniela Brickleyho, Tobiase Winberga, Elmeriho Eronena a Quinna Schmiemanna. „Pro nás se nic nemění. Hráče vybíráme podle charakteru, a jestli je to Čech nebo Kanaďan, pro nás není důležité. Hlavní je, že je to dobrý kluk, který umí potlačit svoje ego a vydá se pro tým,“ podotkl Patera, který věří, že se všichni noví hráči rychle adaptují na extraligu. „Jsou to hráči, kteří patřili do národních týmů, Brickley v minulé sezoně vyhrál titul ve Finsku. I podle toho, jak vypadají na tréninku, tak věřím, že čas na aklimatizaci nebudou potřebovat.“

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Pavel Patera, trenér domácích.

Energie oznámila spolupráci s automobilkou BYD a zástupci klubu na tiskové konferenci mluvili o rostoucích ambicích. Případného většího tlaku se Patera nebojí. „Pár let jsem se pohyboval v reprezentaci, takže si myslím, že nějaký tlak ustojím. Zvládal jsem to na olympiádě nebo na mistrovství světa, tak proč bych to nezvládl v extralize? “ pousmál se olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa.

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3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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