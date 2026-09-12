Bude jeho třetí v Energii a trenérský pobyt u kolonády si nemůže vynachválit. „Tady je to první tým, kde jsem dostal možnost si vybudovat kádr,“ těší bývalého kouče Sparty, Mladé Boleslavi či Kladna. Největší letní průvan nastal v obraně, pět beků odešlo, čtyři přišli. Ambice nejsou malé: „Chceme prohánět největší favority.“
Kde máte bronz schovaný?
Vy mi ho chcete ukrást? (smích) Mám zahradní domek, kam si dávám věci, na které dost často koukám. Ale nemám tam úplně všechno.
Fandili jste ve finále Pardubicím proti Třinci, abyste měli medaili?
Určitě. Když jsme v semifinále s Třincem vypadli, věděli jsme, že bronz pro nás bude jako titul. Třetí nebo čtvrté místo je pro Karlovy Vary rozdíl. Proto jsme drželi ve finále palce Pardubicím, medaile je pro nás ohromný úspěch.
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Jaké si dáváte po úspěšné sezoně cíle?
Být v horní polovině tabulky, prohánět největší favority. Prostě se jim sportovně vyrovnat. My největší favorit určitě nejsme, i když loňská sezona zavazuje. To se nemusí opakovat každý rok. Chceme hrát hezky pro diváky, vyhrát každý zápas.
Klub zesílil i díky partnerství s čínskou automobilkou BYD. A na tiskové konferenci se do budoucna mluvilo o titulu.
Finance hrají ve sportu ohromnou roli a stabilita pro klub je strašně důležitá. Když ji máte, můžete mít i lepší tým, širší, to je pro trenéra podstatné. Pan Tobolka (spolumajitel) o titulu mluvil, ale několikrát zopakoval, že ho chce každý tým. Jsou jiní favorité, kteří jsou rozpočtově jinde než Karlovy Vary, my se je budeme snažit potrápit. A poprat se s nimi o cokoliv.
Bude na vás větší tlak po bronzu a příchodu světového sponzora?
Pár let jsem se pohyboval v reprezentaci, takže já ten tlak ustojím. Zvládl jsem ho na olympiádě, tak ho doufám zvládnu i v extralize.
Pohled kapitána Jiřího Černocha
„Vstup s Třincem bude důležitý, ale není to žádná odveta za semifinálové vyřazení. Prostě nás porazili, byli lepší, teď se je budeme snažit porazit my. Noví kluci zapadli výborně, jsem spokojený, jak to v kabině funguje. Věřím, že navážeme na to, co nás v loňské sezoně dostalo k bronzu, což bylo určitě zdravé prostředí v šatně. Když chodíte do práce a baví vás, máte super kolektiv, je to vždy jednodušší. Bronz byl oceněním za naši snahu a odmakané tréninky, zasloužili jsme si ho. Všichni víme, čeho jsme schopni dosáhnout, ale není to tak, že bychom žili z minulosti a mysleli si, že to teď půjde samo. Víme, že začínáme od nuly.“
Zkvalitňuje se dál extraliga?
Je výborné, že do ní vstupují bohatí majitelé a vrací se reprezentanti, kteří nejsou v NHL. Nechodí do Švédska, Finska, Švýcarska, ale do naší extraligy. Soutěž je každým rokem lepší a lepší. Čekám od ní velkou vyrovnanost, nemyslím, že bude tým, který bude hodně dole. Nevím, jestli bude někdo hodně nahoře, to se může stát. Bude to velmi vyrovnané od prvního až do posledního kola.
Co si vzít z loňské bronzové sezony?
Mně se o tom moc nechce mluvit, protože pro mě je to pravěk. Startujeme od nuly a utápět se, že jsme bronzoví… to víme my ve Varech, ale v ostatních ligových městech vědí, kdo vyhrál titul, ale už nikdo netuší, kdo byl druhý, třetí. Prostě chceme hrát podobný hokej, kéž by byly podobné i výsledky.
Jaký k nim bude klíč?
Strašně rád bych, aby chodili lidi, aby to kluky bavilo a měli radost z hokeje. Když budou mít chuť, budeme do kabiny chodit rádi, což znamená, že se bude dařit. A pak se může stát cokoli.
Dostaly se vám Karlovy Vary za dvě sezony pod kůži?
Pro mě osobně to je první tým, kde jsem dostal možnost si i vybudovat kádr. Protože Jirka Kalous (sportovní ředitel) nám v tom nechává hodně volnou ruku. Je to pro trenéra to nejhezčí, co může být. Jirka nepřivede hráče, o kterém by nevěděl od nás. Všechny, co tady jsme, ať jsme z Varů, nebo ne, to naplňuje. Všichni jdeme jedním směrem a za jedním cílem. A já doufám, že se to líbí i fanouškům.
Jak se změnil přes léto váš tým?
Pro mě největší posílení je, že se podařilo udržet naše lídry. Žádný neodešel. Z půlky jsme vyměnili obranu, tam si myslím, že budeme silnější. A tím budeme silnější i jako tým. Budu strašně rád, když se budeme pohybovat ve vodách jako loni.
Byla obrana prioritou? Přišli cizinci Brickley, Winberg, Eronen a Schmiemann.
Nechtěli jsme ji obměnit tolik, ale někteří kluci, které jsme chtěli, tady nezůstali. Takže změn bylo o trošku víc. Ale myslím si, že máme kvalitní náhrady.
Beky z vlastní líhně jste nechtěli do sestavy naroubovat?
Problém všech týmů je, že máme výbornou mládež, ale nejlepší kluci nám odcházejí za moře. My jsme dali do týmu útočníka Vojtu Čihaře, který byl na loňském šampionátu dvacítek nejlepším hráčem. Dali jsme do něj Petra Tomka, který byl kapitánem osmnáctky. Teď máme hráče, kteří v nároďáku nejsou. Výkonnostní skok je docela velký. Rádi bychom zařadili výborného beka, který by byl v první pětce reprezentace U20 nebo U18, jenže takový tady v tuto chvíli není. Máme šikovné kluky, ale o základní sestavu se musí poprat.
Počet cizinců v týmu roste, je to pro vás složitější?
Pro nás se nic nemění. Hráče vybíráme podle charakteru, ne podle toho, jestli je to Čech, Fin nebo Kanaďan. Pro nás je důležité, že to je dobrý kluk, který umí potlačit svoje ego a vydá se pro tým. Noví cizinci podle mě nebudou potřebovat čas na adaptaci. Jsou to hráči, kteří byli ve Finsku v národních týmech, Američan Brickley tam vyhrál titul.
Jak v šatně komunikujete?
Jen česky to nejde. Řekne se věc česky, pak anglicky. Jedeme dvojjazyčně. Hokejové věci se anglicky domluvím, ale není to na to, abych trénoval někde v zahraničí.
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Jak vy a celá organizace pomůžete útočníkovi Tomkovi v jeho sezoně před draftem?
Jak organizace, to nevím. (smích) Jak mu budu pomáhat já, to vím. Budu se snažit z něj veškerý tlak sundavat, aby se soustředil jen na hokej. Budeme ho v tom podporovat celý realizační tým, aby měl čistou hlavu a klid na práci. Aby se věnoval tomu, co ho zdobí.
Přišel nový asistent, po Davidu Moravcovi máte k ruce Miloslava Hořavu mladšího. Co pro něj rozhodlo?
Známe se hodně dlouho, věděl jsem, jaký je Miloš člověk, což je pro mě hodně důležité. A také vím, jaký je trenér a jak pracovitý. Pro mě to byla jasná volba. Hodně si rozumíme v tom, že chceme týmu dát veškerý detail. Nevynecháme vůbec nic, že bychom něco hodili za hlavu. Co se nám nelíbí, to od nás kluci vědí. Co se nám líbí, taky. Nic nepřehlížíme.
Je trenérsky podobný tátovi?
Hodně. Mají stejný pohled na hokej. Vidí ho tak, jak by ho měl vidět velmi dobrý trenér. S Milošem jsme spolu hráli na Kladně, dokonce i v jedné pětce. Rozuměli jsme si a doufám, že v tom budeme pokračovat i v trenérské rovině.
Ať je Energie stabilně extraligová špička, přeje si Kalous. Tomek po draftu odejde
V minulé sezoně vybojovali hokejisté Karlových Varů bronz a útočit na extraligovou medaili chtějí i letos. „Naším snem je, aby se Energie se stala stabilní součástí špičky extraligy,“ přeje si sportovní ředitel klubu Jiří Kalous.
Klub před pár dny představil nového generálního partnera, kterým se stala čínská automobilka BYD. I díky tomuto spojení ambice klubu ještě vzrostly. „Pro sportovní úsek jsou stabilita a dlouhodobá perspektiva nesmírně důležité. Když víte, že máte silné partnery a jasnou vizi, můžete dlouhodobě plánovat a rozvíjet nejen A-tým, ale i mládež. Chceme udělat další krůček v tom, abychom tým zastabilizovali a dlouhodobě se pohybovali mezi kluby, které mají nejvyšší cíle.“
Kádr Energie se v létě měnil hlavně v obranných řadách. Odešli Janis Jaks, David Moravec, Dalimil Mikyska, Adam Rulík a Tory Dello. Na jejich místa přišli Daniel Brickley, Tobias Winberg, Elmeri Eronen a Quinn Schmiemann. Kalous tvrdí: „Zachovali jsme silné stránky. A kde jsme měli slabiny, tam jsme se snažili posílit. Udělali jsme zase další krůček dopředu. Sázíme na stabilitu v kádru, na charakter týmu, na konkurenci – pokud je dobrá, posouvá každého jedince a potažmo i tým dopředu.“
I když extraliga startuje za pár dnů, kádr nemusí být uzavřený. „Pokud se naskytne něco, co bude dávat smysl, vedení o tom bude uvažovat. Když vás může něco posunout před konkurenci, která bude velmi tvrdá, určitě to je otevřená otázka,“ nevylučuje další posilování Kalous.
Těší ho, že v týmu zatím zůstává supertalent českého hokeje, sedmnáctiletý útočník Petr Tomek. „Je to velmi inteligentní kluk, který má svoji jasnou vizi. Má nalajnováno, že celý draftový rok chce být tady. A je velká pravděpodobnost, že by po draftu opustil českou soutěž a šel do zámoří, protože jedním z jeho snů je dostat se na univerzitu,“ nastínil sportovní šéf Energie.