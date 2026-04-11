Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec bojuje o postup, Vary však opět vedou. Pardubice vyzvou Spartu

Sobotní odpoledne a večer nabízí pokračování play off hokejové extraligy. Třinec má od 16.30 druhou možnost ukončit sérii, pokud Karlovy Vary na domácím ledě porazí, postoupí do finále. To Pardubice a Sparta za smírného stavu bojují o zisk mečbolu, na východě Čech se začíná hrát od 19 hodin. Oba duely můžete sledovat v podrobné reportáži online.
foto: ČTK

Oceláři na karlovarském ledě nejprve navázali na domácí triumfy a vypracovali si v sérii vedení 3:0 na zápasy, první mečbol však nezužitkovali, když padli 0:3. Připsali si tím teprve druhou prohru ve dvanáctém utkání ve vyřazovacích bojích.

„Ale nevěšíme hlavy. Pořád máme sérii dobře rozehranou. Příště je potřeba lepší vstup a být víc připravení,“ hlásil třinecký obránce Jakub Gavlas.

Západočeši postrádali ve středečním čtvrtém utkání produktivního mladíka Petra Tomka, jehož zkraje třetího duelu zranil Patrik Hrehorčák. Přesto dokázali konec sezony odvrátit a sérii ještě zdramatizovat. K prodloužení si play off ale musí vyhrát i tentokrát.

„Popereme se o další výhru, je to o všechno a my do toho taky všechno dáme,“ ujistil karlovarský forvard Vít Jiskra.

To v druhé sérii se s jistotou budou hrát ještě minimálně dvě utkání. Za stavu 2:2 se přesouvá do Pardubic. Pražané pátý zápas odehrají bez finského obránce Nika Seppäläho, který dostal trest za faul na Jáchyma Kondelíka.

Zadák Seppälä pyká za faul na Kondelíka, Spartě bude v pátém semifinále chybět

„Každý zápas je trochu jiný. Objektivně si myslím, že v úterý jsme nebyli lepším týmem a vyhráli jsme, naposledy to bylo naopak. V tom je play off specifické. Série se vrací k nám, takže snad uspějeme. Uděláme pro to maximum, abychom vyhráli a jeli zpátky do Prahy s mečbolem,“ prohlásil útočník Dynama Jan Mandát.

Ačkoliv Spartu těšilo, že čtvrtý zápas zvládla a sérii srovnala, ví, že ji čeká ještě náročná práce.

„K postupu potřebujete vyhrát čtyřikrát, takže určitě zůstáváme furt nohama na zemi. Musíme takhle bojovat i v dalších zápasech, potřebujeme vyhrát ještě další dva. Musíme hlavně pokračovat pořád stejně, nesmíme z toho nastavení za žádnou cenu upustit,“ pravil sparťanský útočník Pavel Kousal.

11. 4. 2026 16:30
Třinec : K. Vary 1 : 2
(1 : 2)
Góly:
9:45 J. Galvas (A. Nestrašil, M. Kovařčík )
Góly:
1:28 A. Lukošik (N. Jones), 10:05 N. Jones
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - D. Kurovský, D. Cienciala, M. Kubiesa - P. Sikora
Sestavy:
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - V. Jiskra, R. Číp, R. Sapoušek - D. Šťastný, J. Bambula, N. Jones - A. Lukošik, F. Koffer, M. Osmík - T. Redlich, T. Pastor

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

11. 4. 2026 19:00
Pardubice : Sparta
Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:2
Sparta
Třinec
3:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

