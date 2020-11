Pardubická hokejová mizérie pokračuje. Dynamo neporazilo Spartu ani doma

12:33

Nejde to a nejde. Hokejisté Pardubic se prostě nedokážou vyhrabat z mizérie, která místní klub svírá již osm let. Pomiňme, že v tuto chvíli na hokej nikdo nemůže, když jste ale na zimák přicházeli letos v létě, hýřili jste i díky prohlášením nového vedení určitým optimismem. Nepřipouštěli jste si, že Dynamo vám zase zkazí večer, věřili jste, že svého soupeře přehraje. Jen co se ale rozjela nová sezona, je to zase přesně naopak.