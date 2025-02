Čerešňák o probuzení pardubického obra: Žádný zázrak, jen poctivá hra!

Na Hlinkově stadionu se utkali třetí s druhým, ale taky týmy s černými šňůrami porážek. Dynamo svoji pětizápasovou ušmiklo, Verva tu svou natáhla na čtyři nezdary. „Takovou výhru jsme potřebovali. Hlavně kvůli hlavám, abychom věděli, že hokej hrát umíme. Je pouze o nás, jak k němu přistoupíme. Mám z obratu radost!“ zářil slovenský bek. „Začíná se to nabalovat, sebevědomí půjde nahoru. Věřím, že jsme na dobré cestě.“

Dynamo je kandidátem na titul, ale stále trpí bolístkami. Jednu z nich v Litvínově předvedlo, slabou první třetinu. Energií sršící chemici mu naložili dva góly. „V první třetině jsme hráli kostrbatě vinou nervozity a deky, která na hráčích ležela. Prostě v duchu předchozích, nezvládnutých zápasů,“ vypozoroval asistent trenéra Marek Zadina.

Tomáš Vomáčka v brance Pardubic inkasuje gól, za ním slaví Matúš Sukeľ z Litvínova.

Čerešňák přikývl: „Úvod jsme neměli ideální. O první přestávce jsme si k našim zlým startům něco řekli a náš výkon se zlepšil. Vytvářeli jsme si šance, dokázali je i proměnit. Začali jsme hrát, jak potřebujeme. A přišla odměna. Věřím, že nás to nakopne.“

Až do pátku Pardubice prožívaly suchý únor, v pěti zápasech získaly jen bod. Alarm před play off spustily včas. Od druhé třetiny už jich bylo plné hřiště. „Hru jsme zjednodušili, to se většinou dělá, když se nedaří. A vyhnuli jsme se zbytečně riskantním věcem. Není za tím žádný zázrak, vrátili jsme se k poctivé hře,“ vykreslil bronzový olympijský medailista Čerešňák, co jeho letku povzneslo.

Dalším faktorem se stala zúročená přesilovka, kterou přetavil v gól právě Čerešňák. Pardubice přitom byly – a už o fous nejsou – nejhorší v extralize v jejich využití. Posunuly se na 16,98 procenta. „Už nám to v nich pomalu začíná padat, není to tak hrozné, jak bylo,“ potěšilo rodáka z Trenčína. „Stále je na čem pracovat, není to pořád ideální, ale dokážeme si vytvořit víc šancí než předtím.“

Což vnímá i Zadina. „Za přesilovky jsme hrozně rádi, v posledních čtyřech zápasech jsme čtyři využili, i když ne po signálech. I to se může odrazit do sebevědomí hráčů, aby si ve speciálních týmech začali věřit,“ doufá pobočník hlavního trenéra Miloslava Hořavy. „Nejcennější ovšem je, že hráči otočili z 0:2 na 5:2. Semkli se, tahali za jeden provaz. To je výborný impulz do týmu. Po kontaktním gólu bylo vidět, že začínají věřit práci, kterou dělají.“

Matěj Paulovič emotivně slaví gól Pardubic do sítě litvínovského brankáře Šimona Zajíčka.

Úspěchem v Litvínově si Dynamo prakticky zajistilo 2. příčku po základní části, i když matematicky to ještě jistota není. Ovšem Zadina s tím už také počítá. „Tenhle zápas byl důležitý, abychom udrželi 2. místo. První čtyřka je našlapaná, týmy se tlačí zespodu. Chceme se připravit na play off, půjdeme zápas od zápasu, třetinu od třetiny, střídání od střídání. Chceme navazovat na dobré věci a vyvarovat špatných návyků, hrát poctivý hokej,“ zvěstoval Zadina.

I podle Čerešňáka je potřeba zabrat také v posledních pěti zápasech, aby se tým naladil na vítěznou notu před klíčovou fází sezony. „Naše výsledky nebyly ideální. Máme v tabulce nějakou rezervu, ale kvůli naší hře i bodům potřebujeme odehrát ještě další dobré zápasy.“