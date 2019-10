Tomášek katem Dynama. Pardubice však odvezly z Prahy bod

„Dlouho jsme se snažili o to, abychom dobyli branku Sparty. A můžeme být rádi, že jsme získali alespoň nějaký bod. Kluci to rvali, bojovali, nemohu říct ani slovo proti tomu, co na ledě předváděli, ale naše produktivita se musí zlepšit. Když jsem viděl průběh zápasu, měli jsme těch bodů získat více,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci trenér Dynama Radek Bělohlav.

Sparta šla do vedení hned v první minutě, když chybu v hostující rozehrávce vystihl Jeremie Blain a od mantinelu našel Lukáše Rouska, který se trefil přesně pod “víko“.

Pražané pak ještě chvíli byli lepším týmem, ale postupně jejich nasazení upadalo. Byly to naopak Pardubice, kdo začal udávat ráz zápasu. V závěru první třetiny mohl například vyrovnat Martin Látal po parádní přihrávce od Radoslava Tybora a úniku po levém křídle, neuspěl však ani s dorážkou.

Ve druhé dvacetiminutovce pak Dynamo ještě přidalo, ale ani to nebylo nic platné. Postupně pohořeli Tybor s Janem Mandátem v přečíslení dvou na jednoho, Marek Hovorka, jenž napálil beka přímo před prázdnou brankou Sparty, a do třetice ani Denis Kusý, který zase rozezvučel tyčku.

Nutno ale dodat, že vidět byli také domácí. Ve 39. minutě například David Tomášek, jenž ale po obejití posledního beka hostů nedokázal zasunout puk za Kacetla. Jeho chvilka totiž měla ještě přijít.

Mezitím však nastaly ještě další šance Dynama. V přesilovce dostal od Tybora exkluzivní pas přímo před Matěje Machovského Robert Kousal, ale nedal.

Pardubickou smůlu pak ovšem v padesáté minutě konečně prolomil Mandát. Zůstal sám za obranou Sparty, dostal se k němu puk a hostující forvard jej nasměroval mezi nohy Machovského, čímž poslal zápas do prodloužení.

To se však bez deseti vteřin hrálo pouze dvě minuty. Z brankové čáry se po přihrávce od Michala Řepíka prosadil již zmiňovaný Tomášek a ukončil nedělní odpolední klání.