K optimismu je v Pardubicích daleko. Dynamo se pořád hledá

Přestože herně Dynamo v úterý ve Varech nezaostávalo, selhalo - vinou hloupých faulů a chyb v obraně v kombinaci s tragickou koncovkou zmíněnými v úvodu. Svědomí bez poskvrnky neměl po porážce 2:4 s ohledem na druhý gól domácích z hole Rohana ze 13. minuty ani mladý brankář Klouček, i když svůj tým předtím i potom několika povedenými zákroky výrazně podržel.

Obránci a útočníci v kádru Východočechů by si však měli drbat hlavy mnohem víc. Jen trio Porseland-Mikuš-Ihnacak tuší, co před Kloučkem vyrábělo při vítězné brance Varů zkraje třetí třetiny; i „paličů“ vpředu by se pak našlo povícero.

1. Matouš Kratochvil. Ve 12. minutě trefil tyč, v polovině zápasu jej po nahrávce veterána Sýkory v ideální pozici vychytal teprve 16letý gólman Varů Bednář, stejně jako při střele v 51. minutě.

2. Kompletní třetí (Horký-Poulíček-Machala) a čtvrtý (Kloz-Bubela-Perret) útok Dynama. Nejvíce o sobě dávaly vědět kolem 35. minuty, kdy mohly vyrovnaný mač rozhodnout, ale kotouč za Bednáře neprocpaly ani na ikstý pokus. Neujaly se ani dorážky Poulíčka s Horkým deset minut před koncem.

3. Marek Hovorka. Možná nejpilněji střílející pardubický hráč v 52. minutě pohrdl velkou příležitostí na dorovnání průběžného stavu.

Pokud jde o vyloučení, Dynamo brzdila hlavně v první periodě, kdy byli hosté „za katrem“ třikrát, zatímco Energie ani jednou. Tresty za nedovolené bránění, držení, hákování a podrážení přitom svědčí spíš než o šikovnosti soků o lenosti hráčů Dynama udělat krok navíc...

„Těmi zbytečnými fauly jsme soupeře v první třetině dostali na koně. Když tak často hrajete oslabení, je to komplikace,“ povzdechl si na pozápasové tiskovce trenér Dynama Ladislav Lubina. „Ve druhé třetině jsme pak měli drtivý tlak a nevyužili jsme řadu příležitostí ke vstřelení branky. Tam jsme si utkání prohráli. Je trošku s podivem, že nejsme schopni takový výkon zopakovat i ve třetí třetině. Udělali jsme chybu v obranné činnosti a inkasovali jsme na 2:3,“ mrzelo Lubinu.

V závěrečném kole základní části hostí Dynamo v pátek od 18 hodin v derby Hradec Králové; další konfrontace s Vary je čeká týden nato.