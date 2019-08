Gól takhle na úvod potěší, řekl Piché. Proti Zvolenu přispěl k výhře

„Bylo to fajn,“ říkal Piché po výhře Pardubic 6:4. „Abych byl upřímný, na začátku jsem byl trochu nervózní. Byl to můj první zápas po šesti měsících, takže jsem lehce vyšel ze cviku... Ale gól takhle na úvod potěší,“ pokračoval 31letý zadák.



Z jeho pohledu bylo ovšem klíčové, že netropil chyby v situacích jeden na jednoho. „To bylo ze všeho nejdůležitější. Snažím se do toho dostat postupně zpátky, snad se budu zlepšovat s každým dalším zápasem - to je teď můj cíl,“ doufal Piché. Fyzicky se cítil dobře, i díky tomu, že trenérský štáb na kondici týmu hodně bazíruje a pracuje.

„Je to ohromně důležité pro sezonu,“ podotkl Piché. „Samozřejmě utkání jsou něco jiného, ale bylo to lepší, než jsem čekal. Myslel jsem si, že budu unavenější,“ sdělil.

Jeho tým ve třetí třetině „prošustroval“ vedení 3:0, Zvolen se ve 47. minutě dokonce dotáhl na průběžných 4:4. Ale poté, co gólman Dynama Kacetl vychytal lapačkou expardubického Špirka při přečíslení tří na jednoho, rozhodl ve prospěch domácích Mikuš. Poulíček už potom jenom pojistil výhru střelou do prázdné branky.

„Do třetí třetiny jsme vstoupili takoví ‚vyčichlí‘,“ komentoval to Piché. „Hosté se dostali k pár dorážkám a vyrovnali. Ale dobré bylo, že jsme to ještě zvrátili na svou stranu. Teď víme, že toho budeme schopni, až to bude opravdu potřeba. Jsme spokojení, že jsme vyhráli,“ dodal zkušený obránce.