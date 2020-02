Zlín byl výborný, my horší, ale zápas jsme vyhráli, ulevilo se Rolinkovi

„Letos to tady ještě nebylo, ale je potřeba říct, že dnes jsme určitě nebyli lepší. Naštěstí se to ale k nám přiklonilo a jsme strašně šťastní. Užili jsme si s fanoušky nějakou slávu, ale vše pokračuje dál,“ upozorňoval po utkání pardubický útočník Tomáš Rolinek.

Zápas začal ve velkém stylu. Hned ve čtvrté minutě se tvrdou bombou během brejku dvou na jednoho poprvé za Dynamo prosadil Rus Stěpan Zacharčuk a velmi vysoké tempo pokračovalo až do konce třetiny.

A byť byli domácí v jejím závěru pod velkým tlakem, ve vlastním oslabení dokázali tři čtvrtě minuty před koncem periody ujet Patrik Poulíček s Michalem Vondrkou a první z nich zvýšil na 2:0.

Ve druhé části už to však s domácími bylo horší. Po třech minutách hry sice Pavel Kantor nejprve betonem vyrazil střelu Jana Dufka od mantinelu, ovšem tak nešikovně, že na puk následně nedosáhl a po dorážce se mohl radovat Lukáš Buchta.

A tím Zlín nekončil. Deset minut nato Dynamo nevyužilo přesilovku, vzápětí se z mezikruží prosadil Valentin Claireaux a do kabin se šlo za stavu 2:2.

„Druhá třetina nám hrubě nevyšla a myslím, že ani ta třetí nebyla podle našich představ. V šatně jsme si před ní něco řekli, ale vše je tak rychlé, že je těžké reagovat. Musíme Zlín pochválit, byl výborný, ale vyhráli jsme my,“ připomněl Rolinek.

V 52. minutě totiž Radoslav Tybor využil početní výhodu, a i když Východočeši v samém závěru byli hodně nervózní, těsný náskok nakonec udrželi. Speciálně u Rolinka vypuklo obrovské nadšení.

„Když se daří, tak je ta radost velká, emoce jsou obrovské. Hrálo se o hodně a nejen já jsem byl rád, že jsme to zvládli,“ řekl Rolinek.

S ohledem na ostatní výsledky jsou teď Pardubice s 51 body na třináctém místě a mají jich stejně, jako dvanácté Kladno, se kterým hrají příští zápas. V pátek od 18 hodin na ledě Rytířů.

„Bude to důležité, ale to je teď pro nás každé utkání, už je to klišé. Ani si nemyslím si, že ten duel o něčem napoví, nebo by měl něco rozhodnout, “ dodal Rolinek.