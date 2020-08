Před Pardubicemi je nelehký úkol. Hrát jako ve skupině, nabádá Blümel

Důvod je prostý: v pondělním úvodním mači na Moravě Východočeši podlehli 2:4 a klíčové je souhrnné skóre. Pokud by Pardubice ve čtvrtek v podvečer dvougólový deficit jen dorovnaly, bude se prodlužovat a případně se pojedou nájezdy.

„Hrajeme doma a doufám, že těch pár lidí, co může přijít, nás požene,“ věří Blümel, že si Dynamo odpustí komplikace a postoupí mezi poslední čtyři celky pohárové soutěže. „Doufám, že budeme hrát jako v zápasech ve skupině a zvládneme to,“ dodává teprve 20letý forvard.

Ve Zlíně se tohle vážně nepovedlo; Pardubičtí sice dokázali ještě v první periodě dát na průběžných 1:1, ale pak duel ztratili.

„Po posledním zápase ve skupině s Olomoucí (vítězství 5:1), kde jsme hráli fakt dobře a vypadalo to i hezky, jsme si asi trošku mysleli, že to půjde samo. Nezvládli jsme to. Úvod nebyl špatný, ale potom nám to uteklo a znovu jsme začali hrát až ve třetí třetině, kdy už bylo pozdě,“ říká Blümel.

První lajna? Vážím si toho

Dynamo kromě jiného pykalo za spalování tutových šancí.

„V první třetině jsme měli tři nebo čtyři gólovky. Kdybychom je proměnili, myslím, že bychom ten zápas překlopili na naši stranu a bylo by to úplně jiné,“ uvažuje Blümel. „I potom, co jsme snížili na 2:3, tam byly nějaké slibné příležitosti, ale bohužel jsme je nevyužili. Naopak soupeř dal na 4:2 a tím definitivně rozhodl.“

Talentovaný forvard nyní nastupuje v první formaci vedle Roberta Kousala s Radoslavem Tyborem.

„Nečekal jsem to, za tu důvěru od trenérů jsem moc rád. Doufám, že si s Kousym a Radem ještě víc sedneme a budeme dávat góly,“ říká.

Jaké jsou jeho povinnosti v elitní lajně? Takové, jaké se u bažanta jeho věku dají předpokládat.

„Mám za úkol rychle bruslit a napadat, snažit se klukům vybojovat puky. A když mi to dají, nějak to dotlačit do brány,“ nastiňuje.

Nynější formát přípravy, kde klasické přáteláky nahradil pohár, jen vítá. „Je to super. Hraje se dvakrát týdně, takže jsme v tempu a dostáváme se do toho. Tak, abychom byli připravení na extraligu,“ kvituje Blümel.