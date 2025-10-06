Tipsport extraliga 2025/26

Bitka s bývalým parťákem? Tohle si nesmí dovolit, říkal pardubický Kelemen

Autor:
  7:25
Už ve 40. sekundě zápasu s Vítkovicemi se jal mstít faulovaného Roberta Kousala, který po střele schytal úder do hlavy. Pardubický forvard Miloš Kelemen se v bitce střetl s obráncem Jakubem Zbořilem, nedávným parťákem z kabiny Dynama. „Je jedno, kdo to byl, tohle se nemůže stávat. Soupeř musí vidět, že si nic takového nesmí dovolit,“ vykládal Kelemen po utkání, jež skončilo pardubickou porážkou 3:4.

Miloš Kelemen z Pardubic (vlevo) a Jakub Zbořil z Vítkovic v pěstním souboji | foto: ČTK

Viděl jste při té bitce hned, s kým máte tu čest?
To úplně ne. Pak už jsem věděl, že to je Kuba Zbořil, ale neměl jsem s tím problém, i když jsme loni spolu bydleli na pokoji... Nevím, jak se to ještě posoudí, ale podle mě Robertovi trefil hlavu. A i kdyby ne, byl to tvrdý zákrok a zastal se bych ho tak jako tak.

Co byste řekl k průběhu souboje?
Kuba tam chvíli spadl na kolena, když jsem s ním smýkl, v tu chvíli jsem přestal. Pak se do toho vložil rozhodčí, ale on se zase postavil a vlastně jsme pokračovali dál. Bylo to však čtyřicetivteřinovém střídání, takže potom asi na nic dalšího ani nebyly extra síly. Snažil jsem si ho nějak přitáhnout, aby mě nemohl držet, a on mi pak dal plácnutím takový signál, že už stačí.

Pak jste jel na trestnou lavici, hecoval jste diváky. Bylo ve vás hodně adrenalinu?
Samozřejmě. A je to nějaký impuls i pro tým.

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Bylo to jinak s Vítkovicemi hodně náročné?
Ano. I proto, že nám na konci první a druhé třetiny vždycky daly gól. My se sice manko snažili dohnat a měli nějaké šance, ale nedotáhli jsme to. Takové zápasy jsou. Neodrazilo se to k nám, když to bylo potřeba. Soupeři gratulujeme k výhře a musíme se připravit na další zápas (v pátek od 18.30 v Praze se Spartou).

Čím byli nejvíce nepříjemné? Svou houževnatostí?
Víme, že hrají organizovaně, potřebovali jsme být důrazní před bránou. Po střelách našich obránců jsme se těžko dostávali k dorážkám.

Nebyl to z vaší strany trochu prováhaný zápas?
Neřekl bych, že jsme to prováhali, to je prostě hokej. My jsme to nevzdali ani ve třetí třetině, tlačili jsme je, v závěru tam ještě byly šance. Myslím, že musíme mít hlavy nahoře a vzít si z toho pozitiva. A zlepšit konce a úvody třetin.

A dál?
My jsme teď jsme navíc v období, kdy máme smůlu, že se nám v každém zápase někdo zraní, takže je to tím komplikovanější. Není to příjemné ani pro trenéry, ani pro nás, ale jsme tu od toho, abychom odpracovali každý zápas. A zase musím říct, že kluci, co k nám chodí z B-týmu, do party výborně zapadli.

Když v 53. minutě Miguël Tourigny snížil na 3:4 z vašeho pohledu, hala začala bouřit a hnala vás za vyrovnáním. Jak jste viděl šance na to, že se to povede?
Věřili jsme do poslední sekundy, možnosti byly. Je to škoda, mohli jsme si vynutit prodloužení, bylo by to asi férovější.

Vstoupit do diskuse

12. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 8 0 0 4 42:25 24
2. HC Oceláři TřinecTřinec 11 6 2 1 2 36:26 23
3. HC Kometa BrnoKometa 12 7 0 2 3 34:31 23
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
5. HC Dynamo PardubicePardubice 12 5 2 0 5 37:28 19
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 6 0 1 5 28:28 19
8. HC OlomoucOlomouc 11 6 0 1 4 25:26 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 6 0 1 5 29:31 19
10. HC Sparta PrahaSparta 12 4 1 0 7 31:29 14
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 2 0 6 26:30 13
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
13. Rytíři KladnoKladno 12 2 1 2 7 25:38 10
14. HC Verva LitvínovLitvínov 11 2 0 1 8 17:35 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Nechci být sprostý... Sparta v krizi, Hyka mluvil o individualistech. A co trenéři?

Na dlouho se zavřeli v šatně a vyříkávali si další porážku. Už čtvrtou v řadě. Hokejisté Sparty zvýraznili svoji krizi v Kladně. Nestačilo jim ani dvojí vedení, báječně rozehranou nedělní bitvu...

6. října 2025  7:30

Bitka s bývalým parťákem? Tohle si nesmí dovolit, říkal pardubický Kelemen

Už ve 40. sekundě zápasu s Vítkovicemi se jal mstít faulovaného Roberta Kousala, který po střele schytal úder do hlavy. Pardubický forvard Miloš Kelemen se v bitce střetl s obráncem Jakubem Zbořilem,...

6. října 2025  7:25

Na holích už máme víc klidu, míní Galvas. A reprezentace? To záleží na trenérech

Jeho rána od modré čáry proletěla až do branky. Obránce Jakub Galvas se ve svém jedenáctém utkání za hokejové Oceláře Třinec dočkal prvního gólu. Ve 12. kole extraligy tak i střelecky pomohl svému...

5. října 2025  21:51

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Kotel Sparty dojal Formana velkolepým gestem. Emotivní, přiznal kapitán Kladna

Osmičky na ledě, Sparta v srdci. Transparentem, ale i speciálními tričky se stejným nápisem vzdal sparťanský kotel hold ikoně rudých barev Miroslavu Formanovi. Bývalý kapitán holešovického týmu se...

5. října 2025  20:47

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

5. října 2025  12:13

Legenda Růžička opět pomáhá Slovanu. Bez nároku na odměnu, řekl ústecký šéf

Legendární Vladimír Růžička znovu na scéně. Kapitán olympijských vítězů a trenér dvojnásobných mistrů světa přijal roli dočasného pomocníka v druholigovém ústeckém Slovanu, kde již krátce působil...

5. října 2025  10:22

Toronto může poslat Kämpfa na farmu, žádný tým NHL si českého útočníka nevybral

Českého hokejového útočníka Davida Kämpfa si žádný klub NHL nevybral ze seznamu volných hráčů a jeho tým Toronto Maple Leafs ho tak může poslat do záložního mužstva Marlies hrajícího nižší AHL....

5. října 2025  9:16

Co rok, to jiná země. Český talent Dravecký o Švédsku: Za chybu vás neposadí

Letos – Kanada. Loni – Švédsko. Předloni – Slovensko. Ještě sezonu předtím – Česko. Co rok, to jiná hokejová soutěž. Obranářský talent Vladimír Dravecký mladší, bývalý třinecký Ocelář, se zoceluje ve...

5. října 2025  7:57

Pastrňák se Zachou bodovali v generálce, Vladař a Vejmelka brali výhru

Poslední hrací den přípravy na NHL byli v akci tři čeští gólmani. Dan Vladař vychytal Philadelphii výhru 4:3 po nájezdech nad New Jersey, Karel Vejmelka byl u vítězství Utahu 6:4 nad San Jose a Lukáš...

4. října 2025  23:15,  aktualizováno  5.10 6:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia v první hokejové lize porazila Vsetín, Litoměřice podruhé prohrály

Pražská Slavia v 9. kole první hokejové ligy díky třem gólům v první třetině porazila 3:1 Vsetín a připsala si čtvrtou výhru v řadě. Valachům se tak nepovedlo navázat na středeční výhru proti...

4. října 2025  21:17

Mladá Boleslav se potýká s marodkou, proti Plzni bude hrát o tři dny později

Z nedělního programu 12. kola hokejové extraligy vypadl duel mezi Plzní a Mladou Boleslaví. Hrát se bude až ve středu 8. října. Středočeši den po domácí porážce 3:4 s Českými Budějovicemi oznámili na...

4. října 2025  12:51,  aktualizováno  13:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.