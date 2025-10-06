Bitka s bývalým parťákem? Tohle si nesmí dovolit, říkal pardubický Kelemen

Viděl jste při té bitce hned, s kým máte tu čest?
To úplně ne. Pak už jsem věděl, že to je Kuba Zbořil, ale neměl jsem s tím problém, i když jsme loni spolu bydleli na pokoji... Nevím, jak se to ještě posoudí, ale podle mě Robertovi trefil hlavu. A i kdyby ne, byl to tvrdý zákrok a zastal se bych ho tak jako tak.
Co byste řekl k průběhu souboje?
Kuba tam chvíli spadl na kolena, když jsem s ním smýkl, v tu chvíli jsem přestal. Pak se do toho vložil rozhodčí, ale on se zase postavil a vlastně jsme pokračovali dál. Bylo to však čtyřicetivteřinovém střídání, takže potom asi na nic dalšího ani nebyly extra síly. Snažil jsem si ho nějak přitáhnout, aby mě nemohl držet, a on mi pak dal plácnutím takový signál, že už stačí.
Pak jste jel na trestnou lavici, hecoval jste diváky. Bylo ve vás hodně adrenalinu?
Samozřejmě. A je to nějaký impuls i pro tým.
Bylo to jinak s Vítkovicemi hodně náročné?
Ano. I proto, že nám na konci první a druhé třetiny vždycky daly gól. My se sice manko snažili dohnat a měli nějaké šance, ale nedotáhli jsme to. Takové zápasy jsou. Neodrazilo se to k nám, když to bylo potřeba. Soupeři gratulujeme k výhře a musíme se připravit na další zápas (v pátek od 18.30 v Praze se Spartou).
Čím byli nejvíce nepříjemné? Svou houževnatostí?
Víme, že hrají organizovaně, potřebovali jsme být důrazní před bránou. Po střelách našich obránců jsme se těžko dostávali k dorážkám.
Nebyl to z vaší strany trochu prováhaný zápas?
Neřekl bych, že jsme to prováhali, to je prostě hokej. My jsme to nevzdali ani ve třetí třetině, tlačili jsme je, v závěru tam ještě byly šance. Myslím, že musíme mít hlavy nahoře a vzít si z toho pozitiva. A zlepšit konce a úvody třetin.
A dál?
My jsme teď jsme navíc v období, kdy máme smůlu, že se nám v každém zápase někdo zraní, takže je to tím komplikovanější. Není to příjemné ani pro trenéry, ani pro nás, ale jsme tu od toho, abychom odpracovali každý zápas. A zase musím říct, že kluci, co k nám chodí z B-týmu, do party výborně zapadli.
Když v 53. minutě Miguël Tourigny snížil na 3:4 z vašeho pohledu, hala začala bouřit a hnala vás za vyrovnáním. Jak jste viděl šance na to, že se to povede?
Věřili jsme do poslední sekundy, možnosti byly. Je to škoda, mohli jsme si vynutit prodloužení, bylo by to asi férovější.