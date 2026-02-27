Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice vstřebávají olympijskou pauzu. Sedlák: Nic takového jsme ještě nezažili

Marek Votke
  10:15
Hokejisté pardubického Dynama jsou blízko prvních dvou dílčích cílů pro tuto sezonu, kterými jsou přímý postup do čtvrtfinále play off a návrat do Ligy mistrů. Čtyři kola před koncem extraligové základní části mají na prvním místě tabulky, které obě kritéria zajišťuje, osmibodový náskok na druhou Plzeň a v pátek večer jej ideálně potřebují ještě zvýšit. Pomoci by k tomu měl duel v 17.30 na ledě Litvínova, který má naopak už delší čas jasno o své účasti v baráži.
Útočník Lukáš Sedlák dává rozhovory po příletu z olympijských her.

Útočník Lukáš Sedlák dává rozhovory po příletu z olympijských her. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lukáš Sedlák po asistenci Romana Červenky zasouvá kotouč do odkryté kanadské...
GÓL! Lukáš Sedlák vyrovnává proti Kanadě.
Lukáš Sedlák (23) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Lukáš Sedlák (23) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
9 fotografií

„Nehledě na to všechno se chystáme tak, abychom vyhráli každý zápas. Bude to složité, protože máme za sebou dlouhou olympijskou pauzu a musíme hodně zapracovat na tom, abychom se vrátili zpět k hokeji, který jsme předváděli před ní,“ měl jasno pardubický kapitán Lukáš Sedlák.

Částečně se to Dynamu povedlo už ve středu doma proti Kometě, a kterou Východočeši porazili 4:2.

„Byl to opravdu zvláštní zápas, kluci dlouho nehráli, my (Sedlák s Romanem Červenkou, Petrem Čerešňákem a Milošem Kelemenem) jsme byli dlouho pryč... Nikdo z nás možná ještě takovou pauzu nezažil,“ vykládal čerstvě třiatřicetiletý lídr.

Lukáš Sedlák (23) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Přinesla odpovědi na řadu otázek, byť některé z nich měly jasné řešení už dopředu. Extraligové tempo půjde oproti olympijskému turnaji rapidně dolů a fanouškům bude chvíli trvat, než se přeorientují zpět na o několik úrovní pomalejší a méně útočnou zábavu. Další otázky zněly, jak zareagují samotní hráči, kteří v Miláně reprezentovali. A právě Sedlák po středečním duelu Dynama s Kometou líčil, že úplně ideální to nebylo. Čekali byste přesný opak, když hráč přechází ze světové úrovně na tu domácí, nižší, jenže ouha.

„Na všechno máte daleko víc času, ale to nutně neznamená pozitivum. Najednou se snažíte vymýšlet věci, které by člověk normálně neudělal, toho se musíme vyvarovat. Rychle se zase přizpůsobit extralize,“ uvědomoval si Sedlák.

O něco lépe to jemu i celému týmu začalo jít od druhé třetiny. Zatímco po úvodních dvaceti minutách hrál s Kometou smírně 1:1, tak během druhé třetiny odskočil až do vedení 4:1. Ve zbytku zápasu už Pardubice dovolily Kometě jen jediný gól a braly tři body.

„Postupně jsme se zlepšili. Hráli jsme víc pospolu a organizovaně a zvítězili,“ byl rád Sedlák.

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Konkrétně nad Kometou už počtvrté v této základní části, tedy ve všech vzájemných střetnutích.

„To je úplně jedno, základní část skončí a začne play off, ve kterém se pojede od nuly a budou rozhodovat úplně jiné věci. Nikdo se nebude ptát, koho jste do té doby kolikrát porazil,“ upozorňoval Sedlák.

Větší starosti může mít s následným programem týmu. Dvanáct dní bude čekat na čtvrtfinálového soupeře, přijde tak další nepříjemná pauza.

„Holt se na to musíme nastavit. Bylo to tak i loni. Čtvrtfinále jsme pak vyhráli 4:0 a čekali jsme znovu.“

49. kolo

Kompletní los

50. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 48 25 5 7 11 153:108 92
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 48 22 5 8 13 132:97 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 48 23 2 9 14 130:110 82
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 48 22 6 4 16 128:119 82
5. HC Oceláři TřinecTřinec 48 22 6 3 17 139:121 81
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 48 21 8 2 17 128:110 81
7. HC Sparta PrahaSparta 48 21 6 4 17 148:124 79
8. HC Kometa BrnoKometa 48 18 5 5 20 127:137 69
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 48 17 5 5 21 130:137 66
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 48 17 4 5 22 122:146 64
11. HC OlomoucOlomouc 48 18 3 3 24 112:141 63
12. Rytíři KladnoKladno 48 15 5 6 22 115:126 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 48 15 6 4 23 97:127 61
14. HC Verva LitvínovLitvínov 48 11 3 4 30 102:160 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

Kladenský útočník Jaromír Jágr

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL odehrál v této sezoně za extraligové Kladno šest utkání a naposledy...

Nečas dvakrát skóroval, Pastrňák v poolympijském startu zapsal asistenci

Útočník Martin Nečas (Colorado) po jedné ze svých branek proti Minnesotě.

Ve druhém hracím dnu hokejové NHL po olympijské přestávce se prosadili oba elitní Češi v soutěži. Znovu bodoval ve formě hrající Martin Nečas. Jeho dva góly tentokrát ovšem stačily jen na zmírnění...

27. února 2026  7:03,  aktualizováno  8:24

Maxa liga v Přerově pokračuje. Firmy daly dvojnásobek peněz, město plánuje přidat

Fanoušci hokejového Přerova.

Nejistotu přerovských fanoušků v posledních měsících ukončila čtvrteční tisková konference hokejových Zubrů. Přerov bude pokračovat v Maxa lize minimálně v sezoně 2026/2027. „Máme z toho velkou...

26. února 2026  20:20

2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Ústecký kouč Vladimír Růžička

Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v...

26. února 2026  18:34

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Základní část NHL nesprintuje do svého konce jako česká extraliga, i tak se ale týmy chystají na její finiš. Blíží se uzávěrka přestupů, generální manažeři zvedají telefony, hráči ladí formu na play...

26. února 2026  17:30

Operovanému ramenu už věřím, do soubojů chodím naplno, hlásí plzeňský Rohlík

Ondřej Rohlík z Plzně v šanci před karlovarskou brankou.

Ve středečním derby hokejového Západu proti karlovarské Energii patřil útočník Ondřej Rohlík k nejaktivnějším hráčům na ledě. Po jeho akci, kterou přesně zakončil Měchura, odskočila domácí Škoda ve...

26. února 2026  12:06

Crosby po zranění Gudasovi nic nevyčítá: Žádný problém, takhle tvrdě by hrál každý

Sidney Crosby tentokrát na olympijské zlato nedosáhl.

Na olympijském turnaji zažil jeden z nejtěžších momentů úchvatné kariéry, spoluhráčům v rozhodujících momentech nemohl pomoci. A chybět navíc bude i Pittsburghu v NHL, absence hokejisty Sidneyho...

26. února 2026  10:32

Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady

David Cienciala z Třince přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče Libora...

Přechod z olympiády, z jeviště hokejových snů, zpátky do všedního extraligového kolotoče zvládl slovenský reprezentant Libor Hudáček excelentně. Dvěma gólovými přihrávkami vytáhl Třinec ke středeční...

26. února 2026

Nečas byl hvězdou v duelu proti Vejmelkovi, Dostál uspěl proti McDavidovi

Martin Nečas (vpravo) a Cale Makar oslavují gól proti Utahu.

Po olympijské přestávce se rozjela hokejová NHL. V osmi zápasech bodovala trojice Čechů. Martin Nečas byl s bilancí 1+1 zvolen první hvězdou u výhry Colorada 4:2 na ledě Utahu s Karlem Vejmelkou v...

26. února 2026  7:05,  aktualizováno  8:03

Nula i po olympiádě. Chtěl jsem chytat hned, hlásil Škorvánek. Zaútočí na rekord?

Hradecký brankář Stanislav Škorvánek slaví výhru a čisté konto po utkání s...

V Miláně si zachytal ve dvou zápasech, v tom druhém ale už za beznadějného stavu. Navíc pak musel sledovat, jak se rozplývá sen, že mu na krku bude viset olympijská medaile. Když se ale Stanislav...

25. února 2026  22:10

Procházka: Začalo naše play-off. Džegr? Je dál s námi, konci stejně nikdo nevěří

Kladenský útočník Martin Procházka v akci proti Třinec.

Jen zpoza skla VIP lóže sledoval hokejový idol Jaromír Jágr, jak jeho Kladno ztratilo první extraligový zápas po olympijské pauze. Během ní legendární útočník oznámil, že ho už fanoušci (asi) na ledě...

25. února 2026  21:43

Dramatický souboj v první lize. Kolo před koncem jde do čela Slavia, přeskočila Kolín

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Slavia se po dvou kolech vrátila do do čela první hokejové ligy. Pražané porazili poslední Chomutov 4:2 a využili zaváhání dosud prvního Kolína, který prohrál doma 1:2 s Frýdkem-Místkem. O vítězi...

25. února 2026  21:42

