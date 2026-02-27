Pardubice vstřebávají olympijskou pauzu. Sedlák: Nic takového jsme ještě nezažili

„Nehledě na to všechno se chystáme tak, abychom vyhráli každý zápas. Bude to složité, protože máme za sebou dlouhou olympijskou pauzu a musíme hodně zapracovat na tom, abychom se vrátili zpět k hokeji, který jsme předváděli před ní,“ měl jasno pardubický kapitán Lukáš Sedlák.
Částečně se to Dynamu povedlo už ve středu doma proti Kometě, a kterou Východočeši porazili 4:2.
„Byl to opravdu zvláštní zápas, kluci dlouho nehráli, my (Sedlák s Romanem Červenkou, Petrem Čerešňákem a Milošem Kelemenem) jsme byli dlouho pryč... Nikdo z nás možná ještě takovou pauzu nezažil,“ vykládal čerstvě třiatřicetiletý lídr.
Přinesla odpovědi na řadu otázek, byť některé z nich měly jasné řešení už dopředu. Extraligové tempo půjde oproti olympijskému turnaji rapidně dolů a fanouškům bude chvíli trvat, než se přeorientují zpět na o několik úrovní pomalejší a méně útočnou zábavu. Další otázky zněly, jak zareagují samotní hráči, kteří v Miláně reprezentovali. A právě Sedlák po středečním duelu Dynama s Kometou líčil, že úplně ideální to nebylo. Čekali byste přesný opak, když hráč přechází ze světové úrovně na tu domácí, nižší, jenže ouha.
„Na všechno máte daleko víc času, ale to nutně neznamená pozitivum. Najednou se snažíte vymýšlet věci, které by člověk normálně neudělal, toho se musíme vyvarovat. Rychle se zase přizpůsobit extralize,“ uvědomoval si Sedlák.
O něco lépe to jemu i celému týmu začalo jít od druhé třetiny. Zatímco po úvodních dvaceti minutách hrál s Kometou smírně 1:1, tak během druhé třetiny odskočil až do vedení 4:1. Ve zbytku zápasu už Pardubice dovolily Kometě jen jediný gól a braly tři body.
„Postupně jsme se zlepšili. Hráli jsme víc pospolu a organizovaně a zvítězili,“ byl rád Sedlák.
|
Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby
Konkrétně nad Kometou už počtvrté v této základní části, tedy ve všech vzájemných střetnutích.
„To je úplně jedno, základní část skončí a začne play off, ve kterém se pojede od nuly a budou rozhodovat úplně jiné věci. Nikdo se nebude ptát, koho jste do té doby kolikrát porazil,“ upozorňoval Sedlák.
Větší starosti může mít s následným programem týmu. Dvanáct dní bude čekat na čtvrtfinálového soupeře, přijde tak další nepříjemná pauza.
„Holt se na to musíme nastavit. Bylo to tak i loni. Čtvrtfinále jsme pak vyhráli 4:0 a čekali jsme znovu.“