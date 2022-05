Obránce Mikuš se definitivně loučí s Pardubicemi, podepsal ve Vítkovicích

„Jakmile jsme se dozvěděli, že Juraj bude končit v Pardubicích, byl naší první volbou. Přichází s ním kvalita, přicházejí s ním zkušenosti. Věříme, že bude jedním z lídrů našeho mužstva,“ uvedl vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček.

Odchovanec Trenčína hrál extraligu vedle Pardubic i za Spartu a Kometu Brno. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 453 zápasů s bilancí 43 branek a 129 asistencí. V poslední sezoně odehrál za Dynamo včetně play off 64 zápasů s bilancí šest gólů a 22 asistencí.

„Na Juraje máme velice dobré reference. Výškově nám zvedne obranu. Přitom na to, jak vysoký je, je dobrým bruslařem. Je to zkušený hráč, se kterým počítáme do přesilovek i do oslabení. Umí být produktivní, má přehled, dobrou rozehrávku. Nezastírám, že si od něj hodně slibujeme,“ řekl trenér Miloš Holaň.

Pardubice naopak pokračují ve velké přestavbě. V pondělí oznámilo Dynamo odchod třinácti hokejistů včetně Mikuše, nahradit by je měly posily reprezentační úrovně převážně z KHL.