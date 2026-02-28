Minimální výkyvy
Ne že by snad minulá sezona byla v tomto ohledu nějakým výrazným propadákem, ale přeci jen zažily Pardubice horší období. Nejisté výkony podávaly například po návratu ze Spengler Cupu, kdy nedokázaly vyhrávat více zápasů za sebou.
Dokonce prohrály čtyřikrát v řadě, dostaly šest gólů na Spartě, ztratily i derby s Hradcem Králové. Ale v probíhajícím ročníku žádný takový výpadek nepřišel.
Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala
Ba naopak, jen třikrát se stalo, že by Dynamo padlo ve dvou utkáních po sobě. Ani jednou však dvakrát v základní hrací době, pokaždé se jedna z těchto dvou proher zrodila až v prodloužení.
Tým šlape, kádr naplňuje předpoklady, plní roli velkého favorita. A v pozici toho vůbec největšího půjde i do blížícího se play off.