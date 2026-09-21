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Tipsport extraliga 2026/27

Kondelík zanevřel na bubble tea a zhubl: Loni jsem byl tlustý, extraliga je teď válka

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  11:00

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Pardubičtí hráči slaví gól v duelu s Karlovými Vary. | foto: ČTK

Mohli byste si myslet, že centr třetí pardubické lajny Jáchym Kondelík bude po vítězství 5:2 nad Karlovými Vary, při němž se zaskvěl třemi kanadskými body (1+2), maximálně spokojený. K výkonu svého Dynama měl ale výhrady.

„Z naší strany to nebylo úplně ideální, ale snažíme se na tom pracovat. Jsem rád za třetí třetinu, ta byla dobrá. Věřím, že to půjde správným směrem,“ přál si 26letý útočník.

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V závěrečné části, kdy skórovali Mandát, právě Kondelík a při power play soupeře do prázdné brány také Červenka, se podle forvarda projevily velké zkušenosti týmu. „Ale že předtím Vary dvakrát necháme vyrovnat relativně brzy po tom, co jsme sami dali gól, je špatně. Něco jsme si k tomu v kabině řekli. Pak už neměli skoro nic,“ konstatoval Kondelík.

V utkání se několikrát řešila regulérnost gólů, do hry opět vstupovalo video. Sudí nakonec uznali branku Varů na 2:2 i vítěznou trefu Mandáta na 3:2 po neúspěšné trenérské výzvě hostí, ale to zdaleka není vždy samozřejmost.

„Asi nejsem ten, kdo by to měl hodnotit. Ale pro nás, co se snažíme chodit do brány, je to těžší. Občas tam o někoho zavadíte, ani o tom třeba nevíte, a ty góly prostě nejsou uznávané,“ poznamenal Kondelík, který měl velkou radost, že Mandátův zásah platil. Zasloužil si to, celý zápas jezdil jak blázen a tohle byla odměna.“

Pardubičtí hráči slaví gól v duelu s Karlovými Vary.
Jan Bambula z Karlových Varů dává gól proti Pardubicím.
Hráči Karlových Varů slaví trefu proti Pardubicím.
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Stávajícímu trendu se jinak hodlá chtě nechtě přizpůsobit.

„Asi si zvyknu na to, že každý malý dotek bude napadaný a ty góly odvolané. I na tréninku na to musím tedy myslet, abych nestál přímo na brankovišti, ale o deset centimetrů blíž ke středu hřiště,“ líčil.

Extraligu v jejím úvodu považuje za extrémně vyrovnanou a každý zápas za velice náročný.

„V novinách se spekuluje, kdo bude v tabulce vpředu a kdo vzadu, ale to si já po těch třech kolech vůbec netroufám. Všichni mají sílu, je to pořád válka. Prosadit se pět na pět je opravdu složité,“ podotkl.

Aby měl v tomto směru větší šanci, po sezoně prý zhubl 12 kilo.

„Loni jsem byl tlustý, zapracoval jsem na tom. Hokej se posouvá do rychlosti, chtěl jsem být lehčí. Na koncích zápasů už jsem se cítil unavený, a jak jsem vysoký, chtěl jsem předejít tomu, aby mě bolela záda, kolena nebo třísla. Teď mám kolem stovky, což je pro mě ideální,“ přiblížil Kondelík.

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I na základě rad odborníků si naordinoval změnu jídelníčku.

„Zrovna cítím, že mám hlad,“ svěřil se. „Ale pomůže hlavně změna stravy. V předchozích dvou sezonách jsem si připadal takový těžkopádný, méně obratný. Řešil jsem to hodně s kondičním trenérem, aby to bylo zároveň zdravou, rozumnou formou. Bylo to fajn. Teď to je skvělé,“ pochvaloval si.

Vedle některých jídel vysadil i svůj oblíbený bubble tea.

„Je to strašné, ale já na něm ujížděl, než to zavřeli, býval jsem tam každý den. Zjistil jsem, že jeden ten čaj má asi 1 300 kalorií... Už si ho nedávám, a i když není kam na něj jít, tak mě to ani neláká,“ řekl.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 11:8 6
5. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
6. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
7. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 1 0 0 2 6:8 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 1 1 2:5 1
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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