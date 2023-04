Ostuda a ovlivněný výsledek. Pardubický majitel Dědek ostře zkritizoval sudí

„Nemám problém uznat porážku, když je soupeř lepší. Ale když výsledek ovlivňují rozhodčí špatnými verdikty, tak s tím problém mám,“ rozčiloval se Dědek v rozhovoru pro iSport.cz.

Není prvním členem nejvyššího vedení extraligových týmů, který si během vypjatých a vyrovnaných semifinálových sérii letošní vyřazovací fáze stěžuje na nekvalitní výkony sudích.

Vítkovický Aleš Pavlík po druhém utkání s Hradcem Králové v útrobách stadionu nazval rozhodčí zkorumpovanými. Později se za nezvládnuté emoce omluvil a odstoupil z funkce prezidenta APK LH (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje).

„K něčemu takovému se nesnížím. Ale je potřeba se ozvat, protože tohle byla ostuda. Máte důležitý zápas za stavu 2:2, který už vám nikdo nevrátí. Je to bezmoc,“ líčil naštvaně Dědek.

Připustil, že sudí mají v mnoha ohledech složitou práci, která může vést k chybám: „Někdy se stanou, to samozřejmě pochopíte. Jenže nepochopíte, když je jich tolik. Když padá málo gólů, může mít každé špatné rozhodnutí fatální následky.“

Vrcholem pro něj byla situace z devětapadesáté minuty. Domácí hráli v šesti, za stavu 2:3 se tlačili za vyrovnáním, když Andrej Nestrašil na hranici brankoviště zcela evidentně podrazil Říčku, který se hnal za volným pukem.

„Je úplně jedno, že je play off a že do konce zápasu schází jen pár minut. Ale jde o zákrok, který je v rozporu s pravidly, tak se má pískat,“ zlobil se pardubický majitel.

TELH stats @telhstats ⛳️ Martin Růžička z @hcocelaricz zaokrouhlil v #semifinále5 počet vítězných gólů v #playoff na 2⃣0⃣ (stále posouvá rekord @telhcz). V historickém pořadí střelců vyřazovací části (1971–2023) poskočil na 3. místo (58 ; Ujčík 62, Kratěna 59). Ladislav Adámek https://t.co/fJ9A18rVw1 oblíbit odpovědět

Poměr špatně posouzených situací šel podle něj jednoznačně proti Východočechům. A nebylo to poprvé, už po čtvrtém duelu v Třinci prý Dědek obdržel omluvu od šéfa rozhodčích Vladimíra Pešiny.

„Potvrdil mi, že tam byly zákroky, které měly být pískané, a nedošlo k tomu. My tam nedostali jedinou přesilovku, první oslabení se vůbec nemělo konat, protože Vondráček dostal kravatu, bránil se, ale vyloučen byl jen on.“

Nevadily mu jen neodpískané fauly, ale také třinecké zdržování po zakázaných uvolněních.

„Nic se neděje, netrestá se. Pešina mi řekne, že je to chyba a musí se všechno příště nastavit od začátku. Jaké nastavit od začátku? Je play off a my nejedeme podle pravidel,“ zlobil se.

Po pondělním utkání pro změnu hovořil se šéfem extraligy Martinem Loukotou: „Potvrdil mi, že rozhodčím zápas nevyšel. Jsem zvědavý, jestli to řekne i veřejně, nebo uslyšíme, že opět pískají výborně.“

Pardubický majitel dodal, že vedení nejvyšší hokejové soutěže by mělo k problému postavit čelem. Veřejnou omluvu by si podle nej zaslouží diváci, kluby i partneři.

Východočeši se nachází ve složité situaci, ve středu budou na třineckém ledě odvracet konec sezony. „Ještě se s tím popereme. Věříme, že vyhrajeme,“ prohlásil odhodlaně Dědek.

Šesté utkání začíná ve středu od 17 hodin. Zajistí si Oceláři čtvrtou účast ve finále v řadě?