Hosté přitom měli úvodní duel boje o Masarykův pohár solidně rozjetý. Po šťastném zásahu Oscara Flynna a proměněném úniku Ondřeje Kovařčíka šli do závěrečného dějství s vedením 2:1.
Nakonec bere první bod soupeř. I díky brance, která vyvolala emoce. „Tak jako hráči dělají chyby, také rozhodčí dělají chyby. A dneska jich pár udělali,“ hlásil Žabka ve studiu České televize.
Rozdílová branka padla poté, co Třinec propadl u mantinelu. Jan Mandát přes tři hráče prostrčil kotouč na zcela nehlídaného Jiřího Smejkala, který překonal Marka Mazance střelou mezi beton a vyrážečku.
Oceláři si vzali trenérskou výzvu. Protože se zkoumalo, zda gólové akci z osmačtyřicáté minuty nepředcházel ofsajd, k videu zamířili čároví sudí Miroslav Lhotský a Jiří Svoboda.
U monitoru na trestné lavici strávili několik minut. Snažili se odhalit, jestli Jáchym Kondelík udržel hru před modrou čárou, nebo už mu kotouč poodjel do středního pásma.
Vítězná trefa Jiřího Smejkala:
Co se to dnes v Pardubicích děje? 🤯@HCPCE otočily ve třetí třetině během 16 SEKUND a jsou na koni! 🐎#ZaSvatymGralem | #momentyplayoff | #TELH | #PCETRI pic.twitter.com/59og9Oh2w4— Tipsport extraliga (@telhcz) April 18, 2026
Jednalo se o velice těsnou záležitost. Rozhodčí sice puk zahlédnout mohli, ale výhled jim ztěžoval Jan Košťálek, přes jehož levou nohu nešlo určit, zda situace proběhla v souladu s pravidly.
Smejkalova trefa nakonec platila, hosté zůstali v pěti. Protože Lhotský se Svobodou nenašli stoprocentně průkazný záběr, dvouminutový trest za zdržování hry tentokrát po neúspěšné trenérské výzvě nenásledoval.
Na pardubické střídačce po sporném momentu zavládla euforie, hostující Žabka se mezitím od sudích hlasitě dožadoval vysvětlení.
„Nemáme průkazný záběr o tom, že je to ofsajd, uznáváme gól a nemáme pro vás trest,“ sdělil mu hlavní rozhodčí Tomáš Mejzlík, na což slovenský trenér reagoval: „Ale já mám průkazný záběr z České televize!“
Po utkání pak dodal: „Za mě je to ovlivnění výsledku. Nechápu, jak je možné, že je challenge na ofsajd a nejsou k tomu prokazatelné záběry. Nechci brečet, udělali jsme tam chybu, ale šlo o neregulérní gól.“
Smejkal udeřil jen šestnáct vteřin poté, co Mazance prostřelil Roman Červenka. Dovršil tak povedenou otočku ve skóre, které už se do závěrečné siréně nepohnulo.
„Sledovali jsme to na střídačce. Asi to nebylo dobře vidět, tak rozhodčí gól neuznali,“ okomentoval diskutovaný moment domácí útočník Vladimír Sobotka.
Finále pokračuje v neděli od 17 hodin. Přidají Pardubice druhé vítězství, nebo Třinec odjede na domácí led s vyrovnaným stavem 1:1?