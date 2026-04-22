Sikorovi se pak cestou na ošetřovnu do potřísněného obličeje vysmáli Jakub Lauko s Milošem Kelemenem. Bude se hned od dalšího buly pokračovat v podobném tónu?
„Co se týče nás, tak už je to za námi,“ vzkázal pardubický útočník Jáchym Kondelík. „Vnímáme jen další zápas, všichni víme, že ten příští je nejdůležitější. Odjíždíme do Třince, jako by to bylo 0:0, a prostě chceme vyhrát,“ dodal.
V tomhle přístupu je cítit asi největší rozdíl mezi letošními Pardubicemi a těmi v letech 2024 a 2025, kdy na domácím ledě v sedmých zápasech ztratily jiná finále právě s Oceláři a Kometou Brno. Stoprocentní soustředění na detaily a obrovská touha po titulu. Pochopitelně možná vůbec největší za uvedené roky.
„Neumím si představit prohrát to znovu. A kluci, kteří tu zažili i to předloňské finále, už vůbec ne. To by bylo něco příšerného. Jen z té představy se mi dělá zle,“ soukal ze sebe Kondelík. Do letošního play off se zapojil i přes nepříjemnou zlomeninu v obličeji, kterou utrpěl na jednom z posledních tréninků před startem play off. A kdyby hrát nemohl? Před časem prohlásil, že pro titul by v kabině klidně jenom krájel citrony do pití... „Jestli by to pomohlo, tak klidně.“
K podobnému odhodlání zcela jistě nejen Kondelíka, ale i všechny ostatní pardubické hráče motivuje ještě jeden faktor. Roman Červenka. Veterán, který ve čtyřiceti letech udivuje celou hokejovou veřejnost, vládne statistikám v play off a je jednoznačným tahounem týmu. Aktuální náskok v sérii proti Ocelářům mu zařídil čtyřmi body za tři góly a nahrávku ve dvou zápasech.
„Já v jeho věku určitě hrát nebudu,“ pousmál se Kondelík. „Je to neuvěřitelný borec. Jedna věc je, co vidíte v zápase, ale taky je toho spousta, co nikdo kromě nás neví. Kolik toho hokeji věnuje, každý den je poslední, kdo odchází ze zimáku. Jestli si já řeknu, že jsem měl těžký den, a dám si ještě něco navíc? Roman zůstane ještě o dvě hodiny déle. Fakt klobouk dolů,“ dodal Kondelík s veškerým respektem.
Červenka soupeře deptá rychlými změnami směru, skvělým výběrem místa pro zakončení i pověstným rozhýbáním ramen. Pojede doleva? Smůla, vzal to zprava. A ještě k tomu to věděl o vteřinu před vámi... Zatím si na něm lámou zuby všichni Oceláři včetně zkušeného barda Tomáše Kundrátka.
„Uděláme maximum, abychom Romana doma zastavili,“ uvedl třinecký kouč Boris Žabka.