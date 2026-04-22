Tipsport extraliga 2025/26

Prohrát finále? Z té představy je mi zle, říká Kondelík. Udivuje ho dříč Červenka

Marek Votke
  9:20
Ve čtvrtek a v pátek od 18, respektive 17 hodin se v Třinci rozehrají dvě slezské odvety finále hokejové extraligy. Pardubické Dynamo před nimi vede 2:0 na zápasy a Oceláři zkoušejí všechno, aby se do série vrátili. Hodně se tak řeší, jak do dalšího průběhu promluví vyostřený závěr druhého utkání v Pardubicích, kdy se do krve seřezali domácí útočník Patrik Poulíček a třinecký Petr Sikora.

Jáchym Kondelík před brankou Marka Mazance. | foto: Profimedia.cz

Sikorovi se pak cestou na ošetřovnu do potřísněného obličeje vysmáli Jakub Lauko s Milošem Kelemenem. Bude se hned od dalšího buly pokračovat v podobném tónu?

„Co se týče nás, tak už je to za námi,“ vzkázal pardubický útočník Jáchym Kondelík. „Vnímáme jen další zápas, všichni víme, že ten příští je nejdůležitější. Odjíždíme do Třince, jako by to bylo 0:0, a prostě chceme vyhrát,“ dodal.

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

V tomhle přístupu je cítit asi největší rozdíl mezi letošními Pardubicemi a těmi v letech 2024 a 2025, kdy na domácím ledě v sedmých zápasech ztratily jiná finále právě s Oceláři a Kometou Brno. Stoprocentní soustředění na detaily a obrovská touha po titulu. Pochopitelně možná vůbec největší za uvedené roky.

„Neumím si představit prohrát to znovu. A kluci, kteří tu zažili i to předloňské finále, už vůbec ne. To by bylo něco příšerného. Jen z té představy se mi dělá zle,“ soukal ze sebe Kondelík. Do letošního play off se zapojil i přes nepříjemnou zlomeninu v obličeji, kterou utrpěl na jednom z posledních tréninků před startem play off. A kdyby hrát nemohl? Před časem prohlásil, že pro titul by v kabině klidně jenom krájel citrony do pití... „Jestli by to pomohlo, tak klidně.“

Pardubický útočník Jáchym Kondelík s pukem před Davidem Němečkam ze Sparty

K podobnému odhodlání zcela jistě nejen Kondelíka, ale i všechny ostatní pardubické hráče motivuje ještě jeden faktor. Roman Červenka. Veterán, který ve čtyřiceti letech udivuje celou hokejovou veřejnost, vládne statistikám v play off a je jednoznačným tahounem týmu. Aktuální náskok v sérii proti Ocelářům mu zařídil čtyřmi body za tři góly a nahrávku ve dvou zápasech.

„Já v jeho věku určitě hrát nebudu,“ pousmál se Kondelík. „Je to neuvěřitelný borec. Jedna věc je, co vidíte v zápase, ale taky je toho spousta, co nikdo kromě nás neví. Kolik toho hokeji věnuje, každý den je poslední, kdo odchází ze zimáku. Jestli si já řeknu, že jsem měl těžký den, a dám si ještě něco navíc? Roman zůstane ještě o dvě hodiny déle. Fakt klobouk dolů,“ dodal Kondelík s veškerým respektem.

Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu

Červenka soupeře deptá rychlými změnami směru, skvělým výběrem místa pro zakončení i pověstným rozhýbáním ramen. Pojede doleva? Smůla, vzal to zprava. A ještě k tomu to věděl o vteřinu před vámi... Zatím si na něm lámou zuby všichni Oceláři včetně zkušeného barda Tomáše Kundrátka.

„Uděláme maximum, abychom Romana doma zastavili,“ uvedl třinecký kouč Boris Žabka.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Boston i díky produktivitě Pastrňáka se Zachou srovnal sérii s Buffalem

Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku.

Hokejový útočník Pavel Zacha vstřelil rozdílový gól u výhry Bostonu 4:2 na ledě Buffala. Dvě asistence bral za vítěze David Pastrňák, jenž tak s průběžnými pěti zápisy kraluje produktivitě play off...

22. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:24

Už ať je to za námi... Hráči Litvínova zaplatili fandům výjezd, útočí na záchranu

Markus Hännikäinen z Litvínova slaví vstřelený gól na hřišti Jihlavy.

Další důkaz, že tahle skládačka do sebe zapadá. Fanoušci hokejového Litvínova v extraligové baráži vytáhli transparent s motivem puzzle a nápisem „My na tribuně, vy na ledě. Litvínov nespadne“ – a ve...

22. dubna 2026  7:57

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Hokejisté Litvínova se těší z branky na ledě Jihlavy.

Také po třetím zápase hokejové baráže o extraligu platí, že je v ní litvínovská Verva stoprocentní. Severočeši ovládli také první zápas série hraný v Horácké aréně, a to suverénním výsledkem 5:1. Už...

21. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:48

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Felikss Gavars proniká do útočného pásma přes Jiřího Ticháčka v zápase na MS do...

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně...

21. dubna 2026  18:54

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

Hronek, Klapka a Chmelař. První posily ze zámoří mají doplnit českou reprezentaci

Jaroslav Chmelař s pukem na holi.

Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku by se v příštím týdnu měli zapojit útočníci Adam Klapka z Calgary a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Na šampionátu by se měl...

21. dubna 2026  15:45

Kluci, relax! Lídr Vladař dokonale uklidnil tým a ještě přidal nulu. Ocenil ho i Gretzky

Český brankář Dan Vladař z Philadelphie slaví se spoluhráčem Noahem Catesem...

Asi byste vůbec nepoznali, že Dan Vladař právě v NHL prožívá úplně novou zkušenost. Nevystupuje jako nováček v play off, ale hokejovou Philadelphii táhne. „Je to lídr,“ usmíval se kouč pensylvánského...

21. dubna 2026  14:22

Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris...

21. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  12:41

Buď dorovnáme, nebo budeme stagnovat, ví šéf Zlína Pravda. Štve ho arogance APK

Zlínský klubový jednatel Jan Pravda

Po sezoně nabídnu majitelům svou rezignaci, říká generální manažer hokejistů Zlína Jan Pravda po postupu do finále. Nic na tom nemění ani úspěšné tažení v play off Maxa ligy, ve kterém Berani...

21. dubna 2026  12:30

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrát se bude v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhne od 22. dubna do 2. května a půjde o 28. ročník šampionátu této věkové...

21. dubna 2026  10:29

Kempný se po roce vrací do extraligy. Hokejově mi Švédsko pomohlo, říká

Obránce Michal Kempný na tréninku českých hokejistů.

Hokejový obránce Michal Kempný se po roce ve Švédsku vrací zpět do extraligy. Mistr světa z roku 2024 byl sice v Brynäs maximálně spokojený a hokej si užíval výrazně více než o sezonu dříve ve...

21. dubna 2026  9:41

