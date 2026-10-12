„Bylo to náročné. Jak herně, tak i z pohledu vývoje zápasu. Chválabohu se šťastným koncem pro nás,“ oddechl si 33letý Čerešňák. „Měli jsme to výborně rozjeté, ale ve druhé třetině jsme o náskok rychle přišli. Celkově to bylo dost vyrovnané, remíza v normální hrací době tomu asi slušela. Mandy (Mandát) dal potom v prodloužení krásný gól, jsme za to rádi.“
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Byla to bitva, jaká se asi v klání s Oceláři dala i předpokládat.
Ano. Měli fazonu, šňůru devíti vítězství na úvod sezony. Hrají poctivý, vynikající hokej. Byla to pro nás další výzva, je fajn, že jsme ji zvládli. Po úterní Lize mistrů budeme mít čas si i trochu odpočinout a připravit se znovu na extraligu.
První gól sezony v power play s Třincem – mohl padnout v lepší dobu?
Asi ne. Pokusů jsem měl víc, konečně mi tam něco spadlo, paráda. Těší mě to tím víc, že to bylo v takhle klíčovém okamžiku.
5:4 v prodloužení loni v souboji o titul vyhrál Třinec a v posledním utkání i vy. Takže v podstatě dokonalé pokračování série, která jako by ani neskončila.
Nevím, přece jen už od toho uběhla nějaká doba. Média se k tomu samozřejmě ráda vracejí, ale my to bereme zkrátka jako další zápas. Ještě se jen v základní části s Třincem střetneme třikrát... Nějaká historie tam ale je.
Myslel jsem z pohledu výsledku, přelévání skóre z jedná strany na druhou, boje až do poslední vteřiny.
To ano. Narazily na sebe dva vyspělé týmy, které chtějí hrát hokej. Oba měly hromadu šancí.
Hodně hřeje, že jste Třinci přerušili jeho perfektní sérii?
Jo, i když o to nám v první řadě nešlo, nemysleli jsme na to. Jsme jednoduše rádi, že jsme zvítězili.
Prošla vaše střela za Ondřeje Kacetla do třinecké brány čistě? Z tribuny se mi zdálo, že ji něco zpomalilo.
Upřímně, taky netuším. Řekl bych ale, že to někdo tečoval nebo to ztlumil sám gólman. Vypálil jsem, pak jsem chvíli čekal, a když kluci začali zvedat ruce, tak jsem se přidal k té euforii.
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Zmínil jste vítěznou trefu spoluhráče Jana Mandáta. V předchozím domácím utkání se Spartou vstřelil nádherný gól po sólu přes půl hřiště David Tomášek, ale tahle otočka a střela bekhendem přes hráče byla snad ještě lepší. Co jste na ni na střídačce říkali?
No úžasné. Samozřejmě jsme ho za to pochválili. Takových gólů nepadá moc, je to výjimečné a je super, že to mohli vidět naši fanoušci, že se mu to povedlo doma. Je to ještě umocněné tím, že rozhodl prodloužení.
V úterý od 18 hodin tu hrajete se švédským Växjö, vy i oni už máte postup ze základní skupiny Ligy mistrů jistý. Co od toho tedy čekáte?
I přes ten postup do osmifinále nechceme zklamat naše fanoušky. V pondělí se na to musíme nachystat. Chceme určitě předvést dobrý výkon.