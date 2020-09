Pardubický Svačina před pohárem s Třincem: Snad finále proběhne v pořádku

„Tyhle dva zápasy s Třincem nám toho ještě mohou spoustu ukázat,“ uvedl pardubický křídelník Vladimír Svačina. „Ovšem nejdůležitější bude chytit začátek extraligy; načasování bude klíčové na Liberec, se kterým hrajeme v prvním kole venku (v pátek 18. září). Je to finále, ale, když to řeknu blbě, nehraje se ještě o tolik - o body, které pak v sezoně mohou chybět,“ nezastíral 33letý hokejista.

Oba protivníci po úspěšných čtvrtfinále úplně přeskočili semifinále - důvodem byly koronavirové nákazy v Liberci, se kterým se mělo střetnout Dynamo, a v Plzni, s níž měl změřit síly Třinec.

„Je to škoda. Liberec by byl soupeř, který by nás určitě taky hodně prověřil - je to jeden z nejlepších mančaftů v republice. Jenže doba je taková, nedá se nic dělat. Doufám, že finále proběhne v pořádku,“ přál si forvard Svačina.

Jelikož odpadla zmíněná semifinále, zredukovala se i odměna milion korun pro vítěze poháru a půl milionu pro poraženého finalistu: na 800 a 400 tisíc korun.

„Ze strany BPA i Tipsportu platí odměna v původní výši, ale oba kluby, které budou hrát finále, se dopředu dohodly na tom, že podpoří touto cestou Plzeň a Liberec. Oba tyto celky si tak rozdělí napůl zbývajících 300 tisíc korun,“ řekl Petr Nitsche, vedoucí oddělení hokeje ve společnosti BPA, která je výhradním marketingovým partnerem extraligy.

Dobrým výsledkem na ledě Ocelářů by se Východočeši mohli k zisku vyšší částky podstatně přiblížit. Útočník Svačina se na úvodní finále, které odvysílá přímým přenosem veřejnoprávní kanál ČT sport, velice těší - aby ne, v Třinci odkroutil tři sezony a zdejší angažmá loni korunoval ziskem zlaté medaile.

„Na Třinec mám hezké vzpomínky. Kromě prvního roku - ty další dva byly parádní. Hráli jsme dobrý hokej, nahoře v tabulce. Pak je vždycky klid. Byla tam absolutní pohoda, zakončili jsme to titulem. Bylo to neuvěřitelné. Vždycky když na ten zimák jedu, všechno se mi to vrací. Tehdy se nám poštěstilo slavit doma, s těmi lidmi to bylo nádherné,“ poznamenal Svačina.