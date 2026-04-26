Dominují, rozhodují. Třinec si musí položit otázku: Jak zastavit Sedláka s Červenkou?

„Hrozný. Hrozný...“ říkal jeden z pardubických trenérů Václav Kočí po zápase o tom, jak emotivní duel to byl.
O nedělní pardubické výhře rozhodla tradiční jména. Sedlák s Romanem Červenkou.
Společně přichystali rovněž první gól Pardubic pro Jáchyma Kondelíka. Ač to číslo působí těžko uvěřitelně, Sedlák nebo Červenka (případně spolu) se podíleli na dvanácti z patnácti vstřelených branek Pardubic ve finále.
Sedlák si v pěti duelech připsal deset bodů za čtyři góly a šest asistencí, Červenka sedm bodů za čtyři góly a tři asistence.
„Nám ale musí být jedno, kdo dá gól,“ vykládal Sedlák. „Nás to dneska bavilo a až na pár minut ve třetí třetině jsme hráli velice dobře.“
„Měli jsme převahu šancí, ale jak Třinec srovnal, znervózněli jsme. To pro nás je zdvižený prst, protože nás to mohlo stát zápas jako v Třinci,“ říkal varovně hlavní trenér Filip Pešán.
O čem mluvil?
Paradoxně znovu o Sedlákovi s Červenkou. Ve druhé třetině se dostali k několika vyloženým šancím v přesilové hře, ale...
Sedlák nejdřív popotáhl puk a s jistou dávkou smůly ho poslal jen do betonu brankáře Ondřeje Kacetla. Červenka o chviličku později poslal puk snad do nebes, když během přesilové hry pálil z první do zcela odkryté brány.
Oba protáčeli oči. Takové šance se proměňují!
Jinak ale Pešán musí obávané duo blahořečit. Jestli Pardubice vyhrají titul, bude to (společně s brankářem Romanem Willem) právě a především díky nim.
Podobně dominantní vliv není neznámým fenoménen, najdete ho i v NHL, třeba u edmontonských parťáků Connora McDavida a Leona Draisaitla. Srovnávat to lze z několika rovin.
Stejně jako Sedlák s Červenkou, tak i McDavid s Draisaitlem patří mezi naprostou špičku své soutěže.
Zároveň jejich týmy, které se musejí spoléhat na užší skupinu hráčů, dlouho čekají na titul. Pardubice od teď dělí jediná výhra. Stejně jako loni nebo předloni.
Jak tedy přistoupit k úterním duelu v Třinci? „Úplně normálně. My právě nebudeme koukat na to, že můžeme slavit titul. Vstoupíme do zápasu aktivně a uvidíme, co z toho bude,“ hlásil Sedlák.
V pátém duelu jste mohli nabýt dojmu, že Dynamo soupeře přehrává. Přetlačuje v soubojích a přebrusluje. Třinec, kterému by se další titul při počítání nevešel na jednu ruku, ale ví, jak s prekérní situací naložit.
Vždyť v otáčení sérií je mistr.
„Zápas pro nás blbě skončil proto, že pro nás i blbě začal. Příjemné to není, ale musíme mít hlavy nahoře,“ řekl útočník Andrej Nestrašil.