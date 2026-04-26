Tipsport extraliga 2025/26

Dominují, rozhodují. Třinec si musí položit otázku: Jak zastavit Sedláka s Červenkou?

Robert Rampa
  20:34
Puk propadl k Lukáši Sedlákovi a Ondřej Kacetl, i když se o to snažil, by musel nohu magicky protáhnout, aby tu střelu chytil. Minuta a čtrnáct vteřin zbývaly do konce třetí třetiny, pardubická arena hřměla nadšením. Za chvíli už led po vítězství 2:1 v pátém finále hokejové extraligy za jásotu místních pokryly perníky.
Pardubický útočník Lukáš Sedlák překonává Ondřeje Kacetla v třinecké brance.

Pardubický útočník Lukáš Sedlák překonává Ondřeje Kacetla v třinecké brance.

Zklamaní hokejisté Třince po prohraném pátém finále extraligy
Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.
Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.
Strkanice mezi hokejisty Pardubic a Třince v pátém extraligovém finále
„Hrozný. Hrozný...“ říkal jeden z pardubických trenérů Václav Kočí po zápase o tom, jak emotivní duel to byl.

O nedělní pardubické výhře rozhodla tradiční jména. Sedlák s Romanem Červenkou.

Společně přichystali rovněž první gól Pardubic pro Jáchyma Kondelíka. Ač to číslo působí těžko uvěřitelně, Sedlák nebo Červenka (případně spolu) se podíleli na dvanácti z patnácti vstřelených branek Pardubic ve finále.

Sedlák si v pěti duelech připsal deset bodů za čtyři góly a šest asistencí, Červenka sedm bodů za čtyři góly a tři asistence.

„Nám ale musí být jedno, kdo dá gól,“ vykládal Sedlák. „Nás to dneska bavilo a až na pár minut ve třetí třetině jsme hráli velice dobře.“

„Měli jsme převahu šancí, ale jak Třinec srovnal, znervózněli jsme. To pro nás je zdvižený prst, protože nás to mohlo stát zápas jako v Třinci,“ říkal varovně hlavní trenér Filip Pešán.

Pardubický útočník Lukáš Sedlák v šanci před Ondřejem Kacetlem z Třince

O čem mluvil?

Paradoxně znovu o Sedlákovi s Červenkou. Ve druhé třetině se dostali k několika vyloženým šancím v přesilové hře, ale...

Sedlák nejdřív popotáhl puk a s jistou dávkou smůly ho poslal jen do betonu brankáře Ondřeje Kacetla. Červenka o chviličku později poslal puk snad do nebes, když během přesilové hry pálil z první do zcela odkryté brány.

Oba protáčeli oči. Takové šance se proměňují!

Jinak ale Pešán musí obávané duo blahořečit. Jestli Pardubice vyhrají titul, bude to (společně s brankářem Romanem Willem) právě a především díky nim.

Podobně dominantní vliv není neznámým fenoménen, najdete ho i v NHL, třeba u edmontonských parťáků Connora McDavida a Leona Draisaitla. Srovnávat to lze z několika rovin.

Stejně jako Sedlák s Červenkou, tak i McDavid s Draisaitlem patří mezi naprostou špičku své soutěže.

Zároveň jejich týmy, které se musejí spoléhat na užší skupinu hráčů, dlouho čekají na titul. Pardubice od teď dělí jediná výhra. Stejně jako loni nebo předloni.

Zklamaní hokejisté Třince po prohraném pátém finále extraligy
Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Jak tedy přistoupit k úterním duelu v Třinci? „Úplně normálně. My právě nebudeme koukat na to, že můžeme slavit titul. Vstoupíme do zápasu aktivně a uvidíme, co z toho bude,“ hlásil Sedlák.

V pátém duelu jste mohli nabýt dojmu, že Dynamo soupeře přehrává. Přetlačuje v soubojích a přebrusluje. Třinec, kterému by se další titul při počítání nevešel na jednu ruku, ale ví, jak s prekérní situací naložit.

Vždyť v otáčení sérií je mistr.

„Zápas pro nás blbě skončil proto, že pro nás i blbě začal. Příjemné to není, ale musíme mít hlavy nahoře,“ řekl útočník Andrej Nestrašil.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

