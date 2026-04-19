Tipsport extraliga 2025/26

Téměř tisíc prázdných míst. Pardubice uznaly chyby, lístky na finále ale nezlevní

  16:18
Nešlo to přehlédnout. Ať už přímo na stadionu, nebo u televizních obrazovek. Na zápasech základní části prázdné sedačky nijak zvlášť velkou pozornost nevzbudí, ale na finále? Při vyvrcholení extraligové sezony, kdy se bojuje o trůn nového hokejového šampiona? To už je něco jiného.
foto: Martin Veselý, MAFRA

Pardubičtí hokejisté slaví vstřelený gól.
Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.
Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.
Pardubičtí hokejisté slaví vstřelený gól.
Může překvapit, že vyprodané hlediště neohlásili zrovna v Pardubicích. U vítěze základní části, favorita na titul, celku s dlouhodobě početnou a věrnou fanouškovskou základnou.

Sobotní duel s Třincem (3:2) sledovalo v enteria aréně 9 236 diváků. Neobsazených míst jste si mohli všimnout za brankou, v rohových sektorech, ale také v horních ochozech.

Dodatečný trest za úder na hlavu. Kaut bude Pardubicím ve druhém finále chybět

Ke stoprocentnímu naplnění kapacity (10 194) scházelo takřka tisíc vstupenek, na druhé pokračování série zůstávalo v neděli odpoledne necelých 250 volných lístků.

„Je nám to líto nejen vůči hráčům A-týmu, kteří si zaslouží maximální podporu, ale také vůči celé komunitě, která žije hokejem,“ okomentoval situaci majitel Petr Dědek.

Podle prohlášení na webových stránkách přispělo k nevyprodání utkání několik faktorů. Klub přiznal, že se dopustil strategických chyb, které si důkladně analyzuje a interně z nich vyvodí důsledky.

Ceny vstupenek oproti semifinále narostly až o 700 Kč. Pro permanentkáře se pohybují mezi 500 a 2 000 Kč, ve volném prodeji mezi 600 Kč a 2 200 Kč.

V průběhu série se ale ceník upravovat nebude, zůstane v platnosti i pro případné 5. a 7. zápas finále. Změny se plánují až od nadcházející sezony 2026/27.

„Cena permanentních vstupenek i jednorázového vstupného zůstane stejná jako v aktuálním ročníku. Držitelé permanentních vstupenek navíc budou mít vstup na zápasy základní skupiny Ligy mistrů v ceně své permanentky. Dojde také k úpravě strategie při vytváření cenotvorby na potenciální zápasy play off, jak v extralize, tak v zápasech Champions Hockey League,“ píše se v prohlášení.

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Na finále nebylo v extralize vyprodáno po deseti letech. Poprvé od souboje Liberce se Spartou (4:2 na zápasy), která nezaplnila tribuny ani při jednom ze tří domácích utkání v O2 areně,

Do největší sportovní haly na českém území se vejde zhruba o sedm tisíc diváků více (17 220) než v Pardubicích (10 194), kde ale plánují do roku 2029 postavit největší hokejovou arénu světa s kapacitou 22 tisíc.

Ale zpět k play off. Pokud nepočítáme zrušenou vyřazovací fázi před šesti lety a rok 2021, kdy na stadiony kvůli covidu směl jen omezený počet diváků, podařilo se vyprodat 41 finálových bitev v řadě.

Ať už se hrálo v Brně, v Liberci, v Třinci, v Hradci Králové, na Spartě nebo loni a předloni v Pardubicích, které v sobotu sérii přerušily.

Na boje o titul zdražili i Oceláři: na stání o 140 Kč, na sezení až o 340 Kč. Oba zápasy v Třinci (kapacita 5 400 míst) jsou ale už nyní vyprodané.

Finále

Baráž

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
1:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Karlovy Vary se po bronzové sezoně loučí s pěticí hráčů i asistentem Moravcem

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Bronzový tým extraligy Karlovy Vary po sezoně opouští asistent trenéra David Moravec a pět hokejistů. Olympijský vítěz z Nagana Moravec přišel do klubu před dvěma lety s hlavním koučem Pavlem...

19. dubna 2026  14:29

Patera zavřel branku Abbotsfordu a vychytal své první čisté konto sezony v AHL

Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

Český hokejový brankář Jiří Patera udržel poprvé v sezoně v nižší AHL čisté konto. V sobotu pomohl 25 úspěšnými zákroky k vítězství Abbotsfordu na ledě Ontaria 2:0 a byl vyhlášen první hvězdou...

19. dubna 2026  12:20

Obránce Kindl slaví další titul v Evropě, vyhrál francouzskou ligu s Bordeaux

Obránce Jakub Kindl v dresu Bordeaux

Hokejový obránce Jakub Kindl slaví zisk titulu ve Francii s Bordeaux. Jeho tým vyhrál v sobotu večer páté finálové utkání na ledě Grenoble 5:2 a ovládl sérii 4:1. Bordeaux se dočkalo premiérového...

19. dubna 2026  12:03

Brankoviště? Beran v Litvínově bránil úklidu: Ve Vsetíně mi dělali díry

Adam Beran z Jihlavy ve druhém zápase baráže hokejovou extraligu v Litvínově...

Moje brankoviště, můj pokojíček. Jihlavský hokejový gólman Adam Beran ho v Litvínově nechtěl uklízet. Rozhodčí jej však v sobotní barážové bitvě číslo 2 otcovsky umravnil a opora Dukly od druhé...

19. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  11:25

Dodatečný trest za úder na hlavu. Kaut bude Pardubicím ve druhém finále chybět

Pardubický útočník Martin Kaut

Hokejový útočník Martin Kaut z Pardubic nesmí nastoupit do nedělního druhého utkání finálové série play off extraligy proti Třinci. Disciplinární komise soutěže mu ve zkráceném řízení udělila...

19. dubna 2026  11:18

Vladař pomohl porazit Pittsburgh a vychytal svou první výhru v play off NHL

Brankář Philadelphie Dan Vladař se protahuje před začátkem prvního zápasu play...

Daniel Vladař pomohl hokejistům Philadelphie v úvodním utkání 1. kola play off NHL patnácti zákroky k výhře 3:2 v Pittsburghu. Český gólman si připsal v soutěži své první vítězství v kariéře ve...

19. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:39

Litvínovský Hlava: Hit na Kašeho? Nejlepší hráče si musíme bránit

Litvínovský útočník Matúš Sukeľ (vlevo) se natahuje po puku před brankou Adama...

V baráži o hokejovou extraligu se přiostřuje. Litvínovského Ondřeje Kašeho v sobotním zápase číslo 2 uzemnil jihlavský obránce Patriks Ozol, jeho mladší bratr David se pak gólovou parádou pomstil....

18. dubna 2026  22:40

Po čtyřech letech ve finále? Titul je blízko, ale zároveň hrozně daleko, říká Sobotka

Pardubický brankář Roman Will zasahuje před Matějem Kubiesou z Třince.

V roce 2024 prohráli první domácí finále s Třincem 1:2, o rok později s Kometou stejně tak, ovšem v prodloužení. Až na třetí pokus pardubičtí hokejisté úvodní souboj o titul v enteria areně zvládli a...

18. dubna 2026  22:04

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....

18. dubna 2026  21:08

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

18. dubna 2026,  aktualizováno  20:33

Litvínov - Jihlava 3:1. Druhý zápas baráže v režii domácích, přidávají další vítězství

Litvínovští hokejisté se raduji z gólu Matúše Sukeľa .

Hokejisté Litvínova vyhráli ve druhém utkání baráže o extraligu doma nad Jihlavou 3:1 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Vítěznou branku posledního týmu extraligy dal ve 27. minutě v...

18. dubna 2026  17:20,  aktualizováno  20:25

Bouchnout musí hned první střídání. Start série bude důležitý, tuší kouč Třince

Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Třinečtí hokejisté jsou zpátky. Po loňském výpadku rozehrají v sobotu v 18.00 své sedmé finále extraligy od roku 2018. Jaká je nálada v týmu? „Věřím, že dobrá,“ říká před zápasem v Pardubicích trenér...

18. dubna 2026  13:16

