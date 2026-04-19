Může překvapit, že vyprodané hlediště neohlásili zrovna v Pardubicích. U vítěze základní části, favorita na titul, celku s dlouhodobě početnou a věrnou fanouškovskou základnou.
Sobotní duel s Třincem (3:2) sledovalo v enteria aréně 9 236 diváků. Neobsazených míst jste si mohli všimnout za brankou, v rohových sektorech, ale také v horních ochozech.
Ke stoprocentnímu naplnění kapacity (10 194) scházelo takřka tisíc vstupenek, na druhé pokračování série zůstávalo v neděli odpoledne necelých 250 volných lístků.
„Je nám to líto nejen vůči hráčům A-týmu, kteří si zaslouží maximální podporu, ale také vůči celé komunitě, která žije hokejem,“ okomentoval situaci majitel Petr Dědek.
Podle prohlášení na webových stránkách přispělo k nevyprodání utkání několik faktorů. Klub přiznal, že se dopustil strategických chyb, které si důkladně analyzuje a interně z nich vyvodí důsledky.
Ceny vstupenek oproti semifinále narostly až o 700 Kč. Pro permanentkáře se pohybují mezi 500 a 2 000 Kč, ve volném prodeji mezi 600 Kč a 2 200 Kč.
V průběhu série se ale ceník upravovat nebude, zůstane v platnosti i pro případné 5. a 7. zápas finále. Změny se plánují až od nadcházející sezony 2026/27.
„Cena permanentních vstupenek i jednorázového vstupného zůstane stejná jako v aktuálním ročníku. Držitelé permanentních vstupenek navíc budou mít vstup na zápasy základní skupiny Ligy mistrů v ceně své permanentky. Dojde také k úpravě strategie při vytváření cenotvorby na potenciální zápasy play off, jak v extralize, tak v zápasech Champions Hockey League,“ píše se v prohlášení.
Na finále nebylo v extralize vyprodáno po deseti letech. Poprvé od souboje Liberce se Spartou (4:2 na zápasy), která nezaplnila tribuny ani při jednom ze tří domácích utkání v O2 areně,
Do největší sportovní haly na českém území se vejde zhruba o sedm tisíc diváků více (17 220) než v Pardubicích (10 194), kde ale plánují do roku 2029 postavit největší hokejovou arénu světa s kapacitou 22 tisíc.
Ale zpět k play off. Pokud nepočítáme zrušenou vyřazovací fázi před šesti lety a rok 2021, kdy na stadiony kvůli covidu směl jen omezený počet diváků, podařilo se vyprodat 41 finálových bitev v řadě.
Ať už se hrálo v Brně, v Liberci, v Třinci, v Hradci Králové, na Spartě nebo loni a předloni v Pardubicích, které v sobotu sérii přerušily.
Na boje o titul zdražili i Oceláři: na stání o 140 Kč, na sezení až o 340 Kč. Oba zápasy v Třinci (kapacita 5 400 míst) jsou ale už nyní vyprodané.