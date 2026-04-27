Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Sedlák odmítl výzvu k bitce, pak gólem rozhodl: Nejsem blázen, není mi dvacet

Robert Rampa
  7:05
Zase potvrdil obří vliv na výsledky pardubických hokejistů. Lukáš Sedlák v nedělním pátém duelu extraligového finále na první branku nahrál, druhou vítěznou (2:1) sám dal. Přitom kdyby chvíli před tím přijal výzvu od třineckého Patrika Hrehorčáka, mohl místo gólu sedět po bitce na trestné lavici.
Pardubický útočník Lukáš Sedlák v šanci před Ondřejem Kacetlem z Třince | foto: ČTK

Zklamaní hokejisté Třince po prohraném pátém finále extraligy
Pardubický útočník Lukáš Sedlák překonává Ondřeje Kacetla v třinecké brance.
Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.
21 fotografií

Bylo těžké se udržet? Hrehorčák už si sundal rukavice.
Bylo to lehké. Nejsem blázen, abych se čtyři minuty do konce s někým pral. Chci být na ledě. Vyzýval mě, já mu řekl, ať to shodí, on to shodil... Snažil se mě chytře vyprovokovat, ale já nevím. Není mi dvacet, abych tohle v tak důležitém zápase udělal. Aspoň doufám, že už jsem tak zkušený.

Vítěznou trefu jste obstaral minutu a šestnáct vteřin před koncem třetí třetiny. A ve finále vedete 3:2 na zápasy.
Měl jsem štěstí, že se to ke mně odrazilo. Mohl tam stát kdokoliv jiný. U nás nikdo neřeší, kdo dává góly, týmově se vyhrálo 2:1 a jdeme do dalšího zápasu. Je to play off, je jedno kdo a jak. Já jsem rád, že jsme to nezabalili.

Mohli jste rozhodnout už dřív. Pár šancí jste spálili, jednou se puk objevil už za brankářem Kacetlem...
Nás ty situace nakoply. Když cítíte, že máte šance, víte, že si dokážete vytvořit další. Týmu to strašně pomáhá. Já jsem věřil, že ten gól dáme. Ani nevím proč, ale z průběhu zápasu mi to tak přišlo. Když chyběla minuta a kousek, samozřejmě jsem trochu nervózní byl, ale uválčili jsme to.

V první třetině jste dominovali, ale víc než jeden gól z toho nebyl.
Já pak měl dobrou šanci v přesilovce, to jsem měl dát. Na druhou stranu kdybychom dávali gól z každé šance, je to krásné, ale tak to nefunguje.

Dominují, rozhodují. Třinec si musí položit otázku: Jak zastavit Sedláka s Červenkou?

Co se před šestým duelem nesmí objevit v hlavách?
Že jsme výhru od titulu. Skončil jeden zápas, připravujeme se na další v Třinci. Doufám, že nás to bavilo a že si to přeneseme dál.

Taky jste přidali na tvrdosti, že?
V Třinci jsme od té hry upustili, teď jsme se k tomu vrátili a dodalo to našim střídáním šťávu. V Třinci spoustu gólů pramenilo z naší nedůslednosti a lehkovážnosti, na to jsme se zaměřili.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Baráž

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
3:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Nečas asistoval u postupové výhry, Boston schytal debakl od Buffala

Aktualizujeme
Josh Doan z Buffala se raduje z gólu ve čtvrtém utkání série proti Bostonu.

Hokejisté Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou v sestavě v neděli podlehli Buffalu vysoko 1:6 a v sérii play off NHL tak ztrácí 1:3 na zápasy. Naopak hladký postup 4:0 již mohl slavit Martin...

26. dubna 2026  23:06,  aktualizováno  27. 4. 7:29

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

26. dubna 2026  21:10

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

26. dubna 2026  21:04

Dominují, rozhodují. Třinec si musí položit otázku: Jak zastavit Sedláka s Červenkou?

Pardubický útočník Lukáš Sedlák překonává Ondřeje Kacetla v třinecké brance.

Puk propadl k Lukáši Sedlákovi a Ondřej Kacetl, i když se o to snažil, by musel nohu magicky protáhnout, aby tu střelu chytil. Minuta a šestnáct vteřin zbývaly do konce třetí třetiny, pardubická...

26. dubna 2026  20:34

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

26. dubna 2026  19:28,  aktualizováno  19:57

Osmnáctka na MS zasypala Dány devíti góly. Zazářil Nedorost, bodoval i Tomek

Český hokejista Jan Trefný na MS do 18 let.

Čeští hokejisté do 18 let deklasovali na mistrovství světa Dánsko 9:1 a posunuli se do čela základní skupiny B. Svěřenci trenéra Jana Tomajka měli již před posledním utkáním ve skupině B jistý postup...

26. dubna 2026  18:50

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po...

26. dubna 2026  18:05

Šance pro mladé. Švédové berou na České hry i šest zlatých medailistů z MS juniorů

Švédští hokejisté se raduj z vítězství nad Finskem.

Kouč švédských hokejistů Sam Hallam zařadil do dvaadvacetičlenné nominace na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích deset nováčků. Mezi nimi jsou i tři ze čtyř posil z...

26. dubna 2026  17:53

Průšvih za brankou. Chybujícího Vladaře mrzely dva góly: Nebýt jich, vyhráli jsme

Rickard Rakell (vpravo) a Sidney Crosby oslavují gól Pittsburghu. Vlevo je...

Vybral si snad první smolné momenty v letošním play off NHL. A zrovna během pár minut. „Nikdo není dokonalý,“ reagoval hokejový brankář Dan Vladař na otázky po čtvrtém utkání série s Pittsburghem, v...

26. dubna 2026  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.