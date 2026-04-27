Sedlák odmítl výzvu k bitce, pak gólem rozhodl: Nejsem blázen, není mi dvacet

Bylo těžké se udržet? Hrehorčák už si sundal rukavice.
Bylo to lehké. Nejsem blázen, abych se čtyři minuty do konce s někým pral. Chci být na ledě. Vyzýval mě, já mu řekl, ať to shodí, on to shodil... Snažil se mě chytře vyprovokovat, ale já nevím. Není mi dvacet, abych tohle v tak důležitém zápase udělal. Aspoň doufám, že už jsem tak zkušený.
Vítěznou trefu jste obstaral minutu a šestnáct vteřin před koncem třetí třetiny. A ve finále vedete 3:2 na zápasy.
Měl jsem štěstí, že se to ke mně odrazilo. Mohl tam stát kdokoliv jiný. U nás nikdo neřeší, kdo dává góly, týmově se vyhrálo 2:1 a jdeme do dalšího zápasu. Je to play off, je jedno kdo a jak. Já jsem rád, že jsme to nezabalili.
Kapitán @HCPCE tam puk pověsil jako košili na věšák! 👔🤯— Tipsport extraliga (@telhcz) April 26, 2026
📸 Michal Dědič#TELH | #momentyplayoff | #ZaSvatymGralem | #PCETRI pic.twitter.com/ojCJLt8zsI
Mohli jste rozhodnout už dřív. Pár šancí jste spálili, jednou se puk objevil už za brankářem Kacetlem...
Nás ty situace nakoply. Když cítíte, že máte šance, víte, že si dokážete vytvořit další. Týmu to strašně pomáhá. Já jsem věřil, že ten gól dáme. Ani nevím proč, ale z průběhu zápasu mi to tak přišlo. Když chyběla minuta a kousek, samozřejmě jsem trochu nervózní byl, ale uválčili jsme to.
V první třetině jste dominovali, ale víc než jeden gól z toho nebyl.
Já pak měl dobrou šanci v přesilovce, to jsem měl dát. Na druhou stranu kdybychom dávali gól z každé šance, je to krásné, ale tak to nefunguje.
|
Co se před šestým duelem nesmí objevit v hlavách?
Že jsme výhru od titulu. Skončil jeden zápas, připravujeme se na další v Třinci. Doufám, že nás to bavilo a že si to přeneseme dál.
Taky jste přidali na tvrdosti, že?
V Třinci jsme od té hry upustili, teď jsme se k tomu vrátili a dodalo to našim střídáním šťávu. V Třinci spoustu gólů pramenilo z naší nedůslednosti a lehkovážnosti, na to jsme se zaměřili.