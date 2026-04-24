Tipsport extraliga 2025/26

Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

  10:44
Svého kapitána po čtvrtém finále hájil. „Má těžkou roli, pere se s tím statečně,“ pronesl pardubický kouč Filip Pešán po prohře 2:4 na adresu Lukáše Sedláka, kterému třinečtí hokejisté nedají vydechnout. Když dostal na tiskové konferenci otázku, zda jednu z největších hvězd extraligy nelze více chránit, jen se usmál: „Že by dostal větší helmu?“
Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha. | foto: MAFRA

Ve stejně uvolněném duchu v tu chvíli reagoval také jeho trenérský protějšek Boris Žabka. Přišel s návrhem, který by se Ocelářům jistě zamlouval: „Nebo že by (Sedlák) zůstal na tribuně?“

Pešán po středeční porážce zamíchal složením útočných formací. Vedle Sedláka ponechal Romana Červenku, ke dvěma nejproduktivnějším hráčům play off místo Jana Mandáta posunul Miloše Kelemena.

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

„Něco nám funguje. Lukáš má ofenzivní sílu, mít vedle něj dva dobrmany, hrál by to sám. Pere se s tím, cestu si najde,“ okomentoval zásahy do sestavy.

Také on ze střídačky vnímá, že soupeř věnuje elitnímu pardubickému soupeři zvýšenou pozornost.

Především v předbrankovém prostoru mu dávají neústupní beci pořádně zabrat. Těsnější bránění, nepříjemné krosčeky do zad, neustála snaha Sedláka jakkoliv vykolejit.

Zkrátka tradiční přístup, s nímž si největší hvězdy ve vyřazovacích bojích musejí poradit.

„Lukáš je obrovský bojovník, zápasem žije. A je to vynikající hráč, protivníci si na něj dávají pozor. Zpomalovacích faulů na něj je dost, ale vůbec se nedivím Třinci, že toho využívají,“ přiznal Pešán.

Sedlák se i ve čtvrtém finále několikrát těžce zvedal z ledu. Třeba i krátce před rozhodující trefou Davida Musila, kdy se mu u mantinelu věnovali Patrik Koch a Tomáš Kundrátek.

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

„Měl jsem hlavu dole, ale dostal jsem do ní. Jestli se zapíská, nebo ne, není moje věc. Chci se soustředit jen na sebe,“ popisoval po zápase.

Také v dalším průběhu utkání schytal údery do helmy, odjížděl na střídačku, kde televizní kamery zachytily jeho zkroucený výraz v obličeji.

„Do jaké míry to rozhodčí pouštějí, tak to buď pomáhá soupeři, nebo ne,“ poznamenal Pešán. „Jeden z hlavních se mi před druhou třetinou sám omluvil, že před brankou přehlédl jasný faul, kdy Lukáš dostal od Hudáčka hokejkou do obličeje, zezadu byl podkopnutý.“

Pro Sedláka nejde o nic nového. Vzpomínáte na minulou sezonu?

Ve třetím semifinále s Hradcem Králové ošklivě spadl hlavou na led po nebezpečném podkopnutí Martina Pláňka, kterému disciplinární komise vyměřila stopku na osm zápasů.

Do útrob stadionu zamířil na nosítkách, o deset dní později už byl připravený na finále s Kometou, kde se neúnavně naháněl s Kristiánem Pospíšilem.

„Není v mé moci tohle ovlivnit, souboje a šarvátky k play off patří. Pak se musím jen oklepat, jít na další střídání a hrát pořád stejně,“ vysvětloval pardubický kapitán.

Emoce budí i v základní části, často bývá terčem také u fanoušků, kteří na něj pokřikují i v Třinci. Na ledě nemají Oceláři důvod cokoliv měnit. Zaměří se na něj i v neděli v enteria areně, kde série od 17 hodin pokračuje za nerozhodného stavu 2:2.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:1
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

24. dubna 2026  10:44

S Duklou ovládl 1. ligu, v Jihlavě hraje i o MS. Beránek: Vzpomínky se mi hned vybaví

Rodina a kamarádi ho zasypali žádostmi o lístky, které z předprodeje zmizely za pár minut. Hokejový útočník Ondřej Beránek je na Vysočině doma a v páteční odvetě proti Rakousku bude pod drobnohledem.

24. dubna 2026  9:17

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po...

24. dubna 2026  8:09

Nečas je krok od postupu, pro Pastrňáka se Zachou se situace komplikuje

Stejně jako o den dříve hokejisté Philadelphie slavili třetí výhry v sérii play off NHL rovněž hráči Colorada a Caroliny. Vítěz základní části s Martinem Nečasem v sestavě dobyl led Los Angeles 4:2...

24. dubna 2026  7:15,  aktualizováno  7:59

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

Obránce David Musil, který se zjevil před brankářem Malcolmem Subbanem, rozhodl čtvrté finálové utkání extraligy mezi třineckými Oceláři a Dynamem Pardubice. Před svojí trefou přitom Musil z pozice...

24. dubna 2026

Nejlepší na světě. Čeští brankáři táhnou týmy v NHL, opora by se hodila i Rulíkovi

Je to naprostý unikát. Ačkoliv v poli byste napočítali jen šest hokejistů, v brance Češi světové velmoci porážejí. Ve svých týmech mají navíc naprosto stěžejní pozici, kluby je k udržení nadějí na...

24. dubna 2026

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

Několikrát během utkání zůstal ležet na ledě. Třinečtí fanoušci mu spílali, ale vždy se zvedl a hrál dál. Pardubický útočník Lukáš Sedlák byl u obou gólů svého týmu, první dal a na druhý nahrával...

23. dubna 2026  21:53

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

23. dubna 2026  21:46

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

23. dubna 2026  21:43

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

23. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  21:28

Česko - Rakousko 5:1, národní tým vyhrál v přípravě. Rulík: Bylo to pod kontrolou

Hokejová reprezentace pokračuje v přípravě na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku na vítězné vlně. Ve čtvrtek večer ve Vídni zdolala Rakousko 5:1. Debut v české bráně si odbyl Jan Bednář, který...

23. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:26

Vaněčkova tečka a spolehlivý Psohlavec. Osmnáctka na MS porazila i Švédsko

Česká hokejová osmnáctka zdolala na mistrovství světa v Bratislavě obhájce stříbra Švédy 2:1 a uspěla i ve druhém utkání na turnaji. Rozhodl o tom v čase 59:39 v přesilové hře obránce Jakub Vaněček.

23. dubna 2026  19:25

