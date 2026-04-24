Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

Ve stejně uvolněném duchu v tu chvíli reagoval také jeho trenérský protějšek Boris Žabka. Přišel s návrhem, který by se Ocelářům jistě zamlouval: „Nebo že by (Sedlák) zůstal na tribuně?“
Pešán po středeční porážce zamíchal složením útočných formací. Vedle Sedláka ponechal Romana Červenku, ke dvěma nejproduktivnějším hráčům play off místo Jana Mandáta posunul Miloše Kelemena.
„Něco nám funguje. Lukáš má ofenzivní sílu, mít vedle něj dva dobrmany, hrál by to sám. Pere se s tím, cestu si najde,“ okomentoval zásahy do sestavy.
Také on ze střídačky vnímá, že soupeř věnuje elitnímu pardubickému soupeři zvýšenou pozornost.
Především v předbrankovém prostoru mu dávají neústupní beci pořádně zabrat. Těsnější bránění, nepříjemné krosčeky do zad, neustála snaha Sedláka jakkoliv vykolejit.
Zkrátka tradiční přístup, s nímž si největší hvězdy ve vyřazovacích bojích musejí poradit.
„Lukáš je obrovský bojovník, zápasem žije. A je to vynikající hráč, protivníci si na něj dávají pozor. Zpomalovacích faulů na něj je dost, ale vůbec se nedivím Třinci, že toho využívají,“ přiznal Pešán.
Sedlák se i ve čtvrtém finále několikrát těžce zvedal z ledu. Třeba i krátce před rozhodující trefou Davida Musila, kdy se mu u mantinelu věnovali Patrik Koch a Tomáš Kundrátek.
„Měl jsem hlavu dole, ale dostal jsem do ní. Jestli se zapíská, nebo ne, není moje věc. Chci se soustředit jen na sebe,“ popisoval po zápase.
Také v dalším průběhu utkání schytal údery do helmy, odjížděl na střídačku, kde televizní kamery zachytily jeho zkroucený výraz v obličeji.
„Do jaké míry to rozhodčí pouštějí, tak to buď pomáhá soupeři, nebo ne,“ poznamenal Pešán. „Jeden z hlavních se mi před druhou třetinou sám omluvil, že před brankou přehlédl jasný faul, kdy Lukáš dostal od Hudáčka hokejkou do obličeje, zezadu byl podkopnutý.“
Pro Sedláka nejde o nic nového. Vzpomínáte na minulou sezonu?
Ve třetím semifinále s Hradcem Králové ošklivě spadl hlavou na led po nebezpečném podkopnutí Martina Pláňka, kterému disciplinární komise vyměřila stopku na osm zápasů.
Do útrob stadionu zamířil na nosítkách, o deset dní později už byl připravený na finále s Kometou, kde se neúnavně naháněl s Kristiánem Pospíšilem.
„Není v mé moci tohle ovlivnit, souboje a šarvátky k play off patří. Pak se musím jen oklepat, jít na další střídání a hrát pořád stejně,“ vysvětloval pardubický kapitán.
Emoce budí i v základní části, často bývá terčem také u fanoušků, kteří na něj pokřikují i v Třinci. Na ledě nemají Oceláři důvod cokoliv měnit. Zaměří se na něj i v neděli v enteria areně, kde série od 17 hodin pokračuje za nerozhodného stavu 2:2.