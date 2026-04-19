Do konce třetího dějství zbývalo jen sedmnáct vteřin. O výsledku bylo jasno, protože Vladimír Sobotka o pár okamžiků dříve trefil ze středního pásma odkrytou branku a zvýšil na konečných 4:2.
Už krátce po vhazování šlo vycítit, že se může něco semlít. A také že ano.
Závěr druhého finále mezi Pardubicemi a Třincem:
Závěr druhého finále mezi Pardubicemi a Třincem:
Sikora se okamžitě chytil s Patrikem Poulíčkem, Jan Stránský u mantinelu poslal k ledu Matěje Kubiesu. Za pár okamžiků už se před trestné lavice sjelo všech deset hráčů, kteří byli zrovna na ledě.
Zatímco některé dvojice se jen vzájemně držely nebo odtlačovaly od hlavní vřavy, Sikora a Poulíček se i přes snahu čárových rozhodčích pustili do bitky.
Pardubický útočník shodil rukavice, jeho dvacetiletý protivník nikoliv. Oba si uštědřili pár dobře mířených ran, víc jich schytal centr třetí třinecké formace. Pěstní vložku ukončil tak, že soupeře chytil za nohy a povalil jej na led.
Od spoluhráčů se dočkal ocenění, od domácí střídačky posměšků. Fanoušci byli na nohou, málem se dočkali i další rvačky, ke které vyzýval Kubiesu obránce Ondřej Mikliš.
Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka
„Zkrátka vygradování toho, že je to finále, nervy a emoce jsou na obou stranách, oběma týmům na tom záleží. Asi si tam kluci něco řekli a skončilo to bitkou,“ hlásil Jiří Raszka, asistent trenéra na straně Ocelářů, v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Jeho protějšek Václav Kočí jen dodal: „Vždy jsou dvě strany, není to jen o nás, je to i o soupeři. Když na to přijde, tak se k tomu musíme postavit.“
Oba hlavní aktéři inkasovali od hlavních rozhodčích Adama Kiky a Robina Šíra vyšší pětiminutový trest, dvě minuty za hrubost dostali Kubiesa a Stránský.
Sikora znovu ukázal, že se jen tak nezalekne. Na ledě má často tendence provokovat, snaží se soupeře vyvést z koncentrace, nejen v play off neohroženě dohrává osobní souboje.
Po sobotním duelu, kdy na něj pardubické ochozy pokřikovaly a pískaly, s úsměvem přiznal: „Jo, mám takové věci rád.“
O den později se vrhl do bitky, i když v tu chvíli byl na ledě s Davidem Musilem a Richardem Nedomlelem, kteří mají k fyzické hře o poznání lepší fyzické dispozice.
Pár sekund před třetí sirénou po něm ve středním pásmu zůstala krvavá stopa. „Siki se toho zhostil velice dobře. Prostě to byly emoce, víc bych to nerozebíral,“ uzavřel téma Raszka.
Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku
Vyhrocenou podívanou se nechali strhnout také diváci. Na led přiletělo několik plastových lahví a jiných předmětů, pár si jich našlo cestu také na střídačku Ocelářů, kde byl zezadu zasažen Martin Růžička.
Boris Žabka na některé fanoušky pokřikoval přes mantinel, načež vzal jednu z lahví, z nichž hráči při utkání pijí, a hodil ji na tribunu. Hostujícího trenéra posléze uklidňoval další z jeho asistentů Vladimír Dravecký.
Poslední okamžiky základní hrací doby se obešly bez dalších výstřelků. Dá se ale očekávat, že dusno bude i v Třinci, kam se série přesouvá ve středu za stavu 2:0 pro Pardubice.