Tipsport extraliga 2025/26

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

  21:10
Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že třinečtí hokejisté odjedou domů s prázdnou, rozhodl se Petr Sikora druhé finále extraligového play off přikořenit.
Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále. | foto: Taneček David ČTK

Do konce třetího dějství zbývalo jen sedmnáct vteřin. O výsledku bylo jasno, protože Vladimír Sobotka o pár okamžiků dříve trefil ze středního pásma odkrytou branku a zvýšil na konečných 4:2.

Už krátce po vhazování šlo vycítit, že se může něco semlít. A také že ano.

Závěr druhého finále mezi Pardubicemi a Třincem:

Sikora se okamžitě chytil s Patrikem Poulíčkem, Jan Stránský u mantinelu poslal k ledu Matěje Kubiesu. Za pár okamžiků už se před trestné lavice sjelo všech deset hráčů, kteří byli zrovna na ledě.

Zatímco některé dvojice se jen vzájemně držely nebo odtlačovaly od hlavní vřavy, Sikora a Poulíček se i přes snahu čárových rozhodčích pustili do bitky.

Pardubický útočník shodil rukavice, jeho dvacetiletý protivník nikoliv. Oba si uštědřili pár dobře mířených ran, víc jich schytal centr třetí třinecké formace. Pěstní vložku ukončil tak, že soupeře chytil za nohy a povalil jej na led.

Od spoluhráčů se dočkal ocenění, od domácí střídačky posměšků. Fanoušci byli na nohou, málem se dočkali i další rvačky, ke které vyzýval Kubiesu obránce Ondřej Mikliš.

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

„Zkrátka vygradování toho, že je to finále, nervy a emoce jsou na obou stranách, oběma týmům na tom záleží. Asi si tam kluci něco řekli a skončilo to bitkou,“ hlásil Jiří Raszka, asistent trenéra na straně Ocelářů, v rozhovoru pro Oneplay Sport.

Jeho protějšek Václav Kočí jen dodal: „Vždy jsou dvě strany, není to jen o nás, je to i o soupeři. Když na to přijde, tak se k tomu musíme postavit.“

Oba hlavní aktéři inkasovali od hlavních rozhodčích Adama Kiky a Robina Šíra vyšší pětiminutový trest, dvě minuty za hrubost dostali Kubiesa a Stránský.

Sikora znovu ukázal, že se jen tak nezalekne. Na ledě má často tendence provokovat, snaží se soupeře vyvést z koncentrace, nejen v play off neohroženě dohrává osobní souboje.

Po sobotním duelu, kdy na něj pardubické ochozy pokřikovaly a pískaly, s úsměvem přiznal: „Jo, mám takové věci rád.“

O den později se vrhl do bitky, i když v tu chvíli byl na ledě s Davidem Musilem a Richardem Nedomlelem, kteří mají k fyzické hře o poznání lepší fyzické dispozice.

Pár sekund před třetí sirénou po něm ve středním pásmu zůstala krvavá stopa. „Siki se toho zhostil velice dobře. Prostě to byly emoce, víc bych to nerozebíral,“ uzavřel téma Raszka.

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Vyhrocenou podívanou se nechali strhnout také diváci. Na led přiletělo několik plastových lahví a jiných předmětů, pár si jich našlo cestu také na střídačku Ocelářů, kde byl zezadu zasažen Martin Růžička.

Boris Žabka na některé fanoušky pokřikoval přes mantinel, načež vzal jednu z lahví, z nichž hráči při utkání pijí, a hodil ji na tribunu. Hostujícího trenéra posléze uklidňoval další z jeho asistentů Vladimír Dravecký.

Poslední okamžiky základní hrací doby se obešly bez dalších výstřelků. Dá se ale očekávat, že dusno bude i v Třinci, kam se série přesouvá ve středu za stavu 2:0 pro Pardubice.

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

19. dubna 2026  21:10

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

19. dubna 2026  19:55,  aktualizováno  20:21

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

19. dubna 2026  19:16

Téměř tisíc prázdných míst. Pardubice uznaly chyby, lístky na finále ale nezlevní

19. dubna 2026  16:18

Karlovy Vary se po bronzové sezoně loučí s pěticí hráčů i asistentem Moravcem

19. dubna 2026  14:29

Patera zavřel branku Abbotsfordu a vychytal své první čisté konto sezony v AHL

19. dubna 2026  12:20

Obránce Kindl slaví další titul v Evropě, vyhrál francouzskou ligu s Bordeaux

19. dubna 2026  12:03

Brankoviště? Beran v Litvínově bránil úklidu: Ve Vsetíně mi dělali díry

19. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  11:25

Dodatečný trest za úder na hlavu. Kaut bude Pardubicím ve druhém finále chybět

19. dubna 2026  11:18

Vladař pomohl porazit Pittsburgh a vychytal svou první výhru v play off NHL

19. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:39

Litvínovský Hlava: Hit na Kašeho? Nejlepší hráče si musíme bránit

18. dubna 2026  22:40

