Útočník Jan Mandát před několika lety padl na dno, když dopingová kontrola odhalila užití kokainu. Málem mu to zničilo kariéru, ale druhou šanci nezahodil.
Martin Kaut se popral s operovaným kolenem, kvůli kterému téměř rok stál. U gólů zůstal daleko za očekáváním, ale tady je úspěch, že už vůbec hraje.
Vladimír Sobotka loni skončil ve Spartě coby člen jádra, které už svou šanci mělo. Pardubice po něm hned skočily a konkrétně jeho úspěch hodně přemohl.
Nezastavitelné duo, letitý smolař i oddaný srdcař. Kdo dovedl Pardubice k titulu?
Jakub Lauko se vrátil z NHL, kde nedokázal prorazit ze škatulky plejera maximálně pro třetí formaci, hrál přes zranění a do extraligy přinesl oheň.
Jan Stránský loni skončil v Mladé Boleslavi, už tam byl na hraně sestavy. V Pardubicích měl zůstat v béčku, nepočítalo se, že v play off naskočí do šestnácti duelů za áčko.
Obránce Jan Košťálek strávil minulou sezonu nuceně ve Vítkovicích, Pardubice s ním pozastavily platný kontrakt. Kdo čekal, že se vrátí a v základní části nasbírá 43 bodů ve 46 zápasech?
John Ludvig je zajímavou postavou. Pětadvacetiletý syn Jana Ludviga, který v Pardubicích pracuje jako dovednostní kouč, přišel z NHL. Něco odehrál v Pittsburghu, něco v Coloradu. Vtipné je, že i když za českou reprezentaci hrát nemůže, NHL ho vede mezi Čechy.
Sluší se zastavit i u trenéra Filipa Pešána. Slaví extraligový titul přesně po deseti letech od toho s Libercem. Býval nejdiskutovanějším trenérem v Česku, vedl národní tým na olympiádě, stal se šéftrenérem celého svazu a měl koncepčně vést rozvoj tuzemského hokeje. Po propadáku na olympiádě ale skončil, zle se vyvedlo angažmá ve Švýcarsku, mnoho úspěchů nezapsal ani po návratu do Liberce.
Až v Pardubicích si to sedlo. Nejdivočejší prostředí pro trenéry mu přineslo nečekaný klid na práci a nakonec i úspěch.
Mnoho ze zmíněných v Pardubicích zůstane i další sezony, není tajemstvím, že přijdou fešné posily v podobě Davida Tomáška a Matěje Stránského.
Dynamo nekončí. Teprve začalo.
A fanoušci konkurenčních týmů můžou naříkat, že to se to Pardubicím hraje s takovým rozpočtem.
Pokud ale někdo má konkurovat, bude muset v létě reagovat.
V pátek se otevře přestupové období a týmy začnou oznamovat posily. Třinec, Sparta, Kometa nebo Liberec nemůžou zůstat pozadu, pokud chtějí na titul pomýšlet.
K dispozici by mohl být třeba mladý útočník Matěj Blümel, kterému se nedaří prorazit v NHL. Na hraně kariéry za mořem má být i obránce Radko Gudas, po kterém pokukuje právě Sparta. Je otázka, zda se v NHL ještě uchytí Tomáš Nosek, který se po dlouhém zranění znovu ocitl na marodce.
Možná by nebylo od věci kouknout do Švédska, Švýcarska nebo Finska, kde v této sezoně hrálo na padesát českých hokejistů včetně Jakuba Vrány.
Změnit se ale musí i sama extraliga. Pod tlak ji dostává první liga kvůli podobě baráže, která je podle klubů z nižší soutěže nespravedlivá. To hlavní se ale týká samotné extraligy.
Působí zvláštně, když si kluby v play off stěžují na kvalitu rozhodčích, nedostatečnou technologickou vybavenost na stadionech, míněno absenci kvalitního kamerového systému na zachycování ofsajdů, nebo když roky a roky musí v play off za šéfa disciplinárky najednou zaskakovat náhrada, protože její šéf Viktor Ujčík se s Jihlavou účastní baráže.
Nejvyšší soutěž, tedy samotné kluby, má právě teď v létě prostor investovat do těchto oblastí a povýšit kvalitu soutěže tak vysoko, že se bude dít minimum přešlapů a jen výjimečně se dočkáme rozporuplných situací.
Extraliga bude dál bavit. Lidi na ni chodí. Tak ať nemusí nadávat.