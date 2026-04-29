Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice završily příběhy a napříště ještě posílí. Jak zareaguje Sparta a Třinec?

Robert Rampa
  20:22
Stačí projet soupisku hokejových Pardubic a snad u každého jména napadne dlouhý příběh, který hokejisté v úterý extraligovým titulem završili. Roman Červenka ve čtyřiceti letech zažívá možná nejúspěšnější období kariéry, Lukáš Sedlák dotáhl tým až na vrchol a Roman Will už nemusí poslouchat, že všechna finále prohrál.
Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky. Podívejte se, jak město slavilo. Hlavními tahouny Dynama v play off bezesporu byli Roman Červenka (pod pohárem vlevo) a kapitán Lukáš Sedlák. Oba navíc obstarali mistrovskou trefu v prodloužení. (29. dubna 2026) | foto: Tomáš Kubelka

Útočník Jan Mandát před několika lety padl na dno, když dopingová kontrola odhalila užití kokainu. Málem mu to zničilo kariéru, ale druhou šanci nezahodil.

Martin Kaut se popral s operovaným kolenem, kvůli kterému téměř rok stál. U gólů zůstal daleko za očekáváním, ale tady je úspěch, že už vůbec hraje.

Vladimír Sobotka loni skončil ve Spartě coby člen jádra, které už svou šanci mělo. Pardubice po něm hned skočily a konkrétně jeho úspěch hodně přemohl.

Nezastavitelné duo, letitý smolař i oddaný srdcař. Kdo dovedl Pardubice k titulu?

Jakub Lauko se vrátil z NHL, kde nedokázal prorazit ze škatulky plejera maximálně pro třetí formaci, hrál přes zranění a do extraligy přinesl oheň.

Jan Stránský loni skončil v Mladé Boleslavi, už tam byl na hraně sestavy. V Pardubicích měl zůstat v béčku, nepočítalo se, že v play off naskočí do šestnácti duelů za áčko.

Obránce Jan Košťálek strávil minulou sezonu nuceně ve Vítkovicích, Pardubice s ním pozastavily platný kontrakt. Kdo čekal, že se vrátí a v základní části nasbírá 43 bodů ve 46 zápasech?

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana Willa před Danielem Kurovským a Patrikem Kochem z Třince.

John Ludvig je zajímavou postavou. Pětadvacetiletý syn Jana Ludviga, který v Pardubicích pracuje jako dovednostní kouč, přišel z NHL. Něco odehrál v Pittsburghu, něco v Coloradu. Vtipné je, že i když za českou reprezentaci hrát nemůže, NHL ho vede mezi Čechy.

Sluší se zastavit i u trenéra Filipa Pešána. Slaví extraligový titul přesně po deseti letech od toho s Libercem. Býval nejdiskutovanějším trenérem v Česku, vedl národní tým na olympiádě, stal se šéftrenérem celého svazu a měl koncepčně vést rozvoj tuzemského hokeje. Po propadáku na olympiádě ale skončil, zle se vyvedlo angažmá ve Švýcarsku, mnoho úspěchů nezapsal ani po návratu do Liberce.

Kouč Pešán opět slaví: Výzva! Spolkli jsme ega. Nadšený je z klidné atmosféry v klubu

Až v Pardubicích si to sedlo. Nejdivočejší prostředí pro trenéry mu přineslo nečekaný klid na práci a nakonec i úspěch.

Mnoho ze zmíněných v Pardubicích zůstane i další sezony, není tajemstvím, že přijdou fešné posily v podobě Davida Tomáška a Matěje Stránského.

Dynamo nekončí. Teprve začalo.

A fanoušci konkurenčních týmů můžou naříkat, že to se to Pardubicím hraje s takovým rozpočtem.

Pokud ale někdo má konkurovat, bude muset v létě reagovat.

V pátek se otevře přestupové období a týmy začnou oznamovat posily. Třinec, Sparta, Kometa nebo Liberec nemůžou zůstat pozadu, pokud chtějí na titul pomýšlet.

K dispozici by mohl být třeba mladý útočník Matěj Blümel, kterému se nedaří prorazit v NHL. Na hraně kariéry za mořem má být i obránce Radko Gudas, po kterém pokukuje právě Sparta. Je otázka, zda se v NHL ještě uchytí Tomáš Nosek, který se po dlouhém zranění znovu ocitl na marodce.

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Možná by nebylo od věci kouknout do Švédska, Švýcarska nebo Finska, kde v této sezoně hrálo na padesát českých hokejistů včetně Jakuba Vrány.

Změnit se ale musí i sama extraliga. Pod tlak ji dostává první liga kvůli podobě baráže, která je podle klubů z nižší soutěže nespravedlivá. To hlavní se ale týká samotné extraligy.

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Působí zvláštně, když si kluby v play off stěžují na kvalitu rozhodčích, nedostatečnou technologickou vybavenost na stadionech, míněno absenci kvalitního kamerového systému na zachycování ofsajdů, nebo když roky a roky musí v play off za šéfa disciplinárky najednou zaskakovat náhrada, protože její šéf Viktor Ujčík se s Jihlavou účastní baráže.

Nejvyšší soutěž, tedy samotné kluby, má právě teď v létě prostor investovat do těchto oblastí a povýšit kvalitu soutěže tak vysoko, že se bude dít minimum přešlapů a jen výjimečně se dočkáme rozporuplných situací.

Extraliga bude dál bavit. Lidi na ni chodí. Tak ať nemusí nadávat.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

29. dubna 2026  20:54

Osmnáctka je jediný krok od medaile. Ve světovém čtvrtfinále udolala Finsko

Martin Psohlavec na MS hráčů do 18 let.

Češi porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile. Utkání v Bratislavě rozhodl v závěru druhé třetiny obránce Tadeáš...

29. dubna 2026  14:36,  aktualizováno  20:28

Pardubice završily příběhy a napříště ještě posílí. Jak zareaguje Sparta a Třinec?

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Stačí projet soupisku hokejových Pardubic a snad u každého jména napadne dlouhý příběh, který hokejisté v úterý extraligovým titulem završili. Roman Červenka ve čtyřiceti letech zažívá možná...

29. dubna 2026  20:22

Selhání zámořských favoritů. Kanada i USA končí na MS do 18 let už ve čtvrtfinále

Kanadští hokejisté na MS do 18 let.

Hokejisté Kanady i USA nečekaně prohráli již ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let a turnaj na Slovensku pro ně skončil. Obhájci zlatých medailí Kanaďané podlehli v repríze loňského finále...

29. dubna 2026  19:38

Ještě nekončíme! Jak Oilers za 10 minut vyhnali Dostála z brány a odvrátili vyřazení

Hokejisté Edmonton Oilers slaví s fanoušky vítězství 4:1 v pátém zápase play...

Ne, nejsou to oni. Finalisté posledních dvou ročníků se marně snaží vyzrát na tým, který osm let chyběl v play off. Největší hvězdu Edmontonu navíc trápí zranění. Ve středu však Oilers konec sezony...

29. dubna 2026  16:43

Dva jasní adepti, varianty i v Třinci. Na jaké finalisty by mohla reprezentace ukázat?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Jen co odložili stranou klubové povinnosti, objeví se v hledáčku národního mužstva. Tedy ne všichni, ale z řad letošních extraligových finalistů se nabízí několik adeptů, kteří by se mohli zapojit do...

29. dubna 2026  16:01

Mistři dramat v akci, Třinec nikdy nešetří. A i prohrou potvrdil, že je v Česku unikátem

Třinečtí hráči smutní po prohře ve finále extraligy.

Být fanouškem hokejového Třince, to fakt nemůže být jen pohoda, jak se nabízí podle výčtu titulů. Obzvlášť pak poslední roky, kdy Slezané bývají účastníkem těch největších dramat, jaká extraliga ve...

29. dubna 2026  15:01

Nevzdáme se! Pastrňák emotivně slavil, fanoušci soupeře ho zasypali nadávkami

David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví, skóroval v prodloužení proti Buffalo...

Zase za to vzal ve chvíli, kdy bylo nejvíc potřeba. Rozhodující akci v prodloužení pátého duelu s Buffalem vyřešil zcela mistrně. „Tohle by dokázalo jen pár hráčů na světě,“ smekl před Davidem...

29. dubna 2026  13:12

Žabka dostal ke stříbru i novou smlouvu: Bez kluků by to nešlo, smekám před nimi

Třinecký trenér Boris Žabka

Stejně jako v celém finále extraligy, v němž už prohrávali 0:2 na zápasy, i v šestém finálovém duelu s Pardubicemi hokejoví Oceláři Třinec dotahovali ztrátu. Sérii ještě srovnali na 2:2, ale další...

29. dubna 2026  12:39

New York? Párty jsou tu i na ulici, říká Chmelař. Rulíkovi dá vybrat z „meníčka"

Premium
Jaroslav Chmelař ve svetru New York Rangers

Patří do skupiny nováčků. Mužů, kteří se na kempu hokejové reprezentace pokusí vybojovat místo v nominaci na květnové mistrovství světa. Nic jistého totiž nemá, přestože v uplynulé sezoně působil v...

29. dubna 2026

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

29. dubna 2026  10:54

Obří investice a jedno velké „konečně". Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta

Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové...

29. dubna 2026  10:43

