Rozjezd podle mých představ, raduje se Dědek. Pardubice baví, ale mají rezervy

„Určitě se nebudu na trenéry zlobit, když nebudeme mít po třech kolech devět bodů,“ říkal na tiskové konferenci ještě před startem hokejové extraligy majitel pardubického Dynama Petr Dědek. Tlak se snažil odrazit i zkušený trenér Radim Rulík, oba však museli mít v hlavě, že nadupaní Východočeši by měli do nového ročníku vstoupit jako jedni z nejlepších. A povedlo se. V úvodních sedmi zápasech Pardubice pokaždé bodovaly a po nedělní kanonádě se s patnácti body vyhouply do čela tabulky.