Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice se chystají na Spartu. Jsou na vlně, varuje Mikliš. A těší se na kamarády

Marek Votke
  9:47
Prostoru na ledě možná nedostává tolik, kolik si na začátku angažmá v hokejových Pardubicích vysnil, ale i tak patří k nejvýraznějším bekům. Ondřej Mikliš nedává přesilovkové góly, zato ve čtyřiadvaceti zápasech rozdal soupeřům sedmnáct hitů (nejvíc z celého týmu) a patří také k nejaktivnějším, co se týče zablokovaných střel.
Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga. Pardubice slaví vítězný gól, druhý zprava Jan Stranský, jeho autor. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Pardubický Sobotka (vpravo) zápolí s karlovarským Jonesem.
Sedlákova dlouhá klička na karlovarského gólmana Krále.
Pardubická obrana v čele s gólmanem Subbanem udržela kotouč před brankovou...
Hráči Pardubic se radují z brzkého vedení proti Karlovým Varům.
22 fotografií

Má to v popisu práce. Proti puku šel obětavě hned čtyřicetkrát, tuhle statistiku opanuje spolu s parťákem Johnem Ludvigem, který má o jednu modřinu víc.

Další bolístky může Mikliš schytat už večer proti Spartě. Extraligový šlágr začíná v enteria areně v 18 hodin.

„Sparta je aktuálně na vlně. V poslední době posbírala opravdu dost bodů a vede tabulku. Bude to dobrý souboj,“ odhadoval Mikliš.

Sparta v čele, Chlapík v klidu: Nový trenér? Víc se teď plácáme po zádech

Ne náhodou dostal prostor, aby se k danému duelu vyjádřil. Před sezonou totiž do Dynama přišel právě ze Sparty, dohoda navíc byla sjednána a oznámena už během uplynulého ročníku a vzbudila hodně emocí.

„To už je mi ale dneska jedno,“ poznamenal Mikliš. „Utkání se Spartou je zpestřené tím, že nastoupím proti kamarádům, se kterými jsem pořád v kontaktu. Jinak to ale bude klasický zápas.“

Tak jako tak by jej skalp úhlavního rivala potěšil. Stejně jako v říjnu v O2 areně, kde Dynamo slavilo výhru 6:3.

„V úterý budeme chtít předvést úplně stejný výkon. A ideálně, aby měl zápas i totožný konec,“ přál si Mikliš.

S největší pravděpodobností ve výše zmíněné disciplíně v blokování střel Ludviga překoná, Kanaďan se nejspíš v sestavě neobjeví.

Nejdříve dostal pecku, až tekla krev. Pak se Maciaś radoval z vítězné trefy

V neděli ve Vítkovicích nejprve ukázal své bitkařské schopnosti. Úspěšně vykrýval rány Krzysztofa Maciase, kterého pak poslal k zemi přesně mířeným pravým a levým „hákem“.

Nakonec ale nedohrál kvůli zranění. A jednadvacetiletý Polák dal do prázdné brány vítěznou branku Ridery. Ostravané nakonec vyhráli těsně 3:2.

„Neodehráli jsme špatné utkání, to vůbec. Měli jsme velkou převahu, příště musíme brát body,“ nabádal Mikliš.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 27 13 3 1 10 84:68 46
2. HC Oceláři TřinecTřinec 24 12 3 1 8 72:61 43
3. HC Dynamo PardubicePardubice 24 12 2 2 8 75:55 42
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 24 11 4 0 9 67:52 41
5. HC Kometa BrnoKometa 24 12 1 3 8 68:63 41
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 25 12 0 4 9 62:60 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 25 10 3 2 10 73:68 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 24 10 1 2 11 59:67 34
11. HC OlomoucOlomouc 25 10 1 2 12 53:68 34
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 9 2 2 12 52:59 33
13. Rytíři KladnoKladno 25 7 2 4 12 61:80 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 25 4 2 1 18 44:83 17
Zobrazit více
Sbalit

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

25. listopadu 2025  9:47

Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř

Budějovický kapitán Michal Bulíř a kustod Pavel Vlašic.

Tomu se říká návrat. Michal Bulíř už zase hraje extraligu, přesně po dvou měsících se objevil zpátky v sestavě Českých Budějovic. Vstřelil oba góly týmu při výhře 2:1 v prodloužení v Olomouci....

25. listopadu 2025  8:07

Vejmelka zazářil proti Vegas, jeho spoluhráč Cooley nasázel čtyři góly

Tomáš Hertl se tlačí ke střele na Karla Vejmelku.

Hokejisté Utahu vstoupili do nového týdne NHL triumfem 5:1 nad Vegas, který režíroval pětibodový útočník Logan Cooley (4+1) a ve formě chytající gólman Karel Vejmelka. Český reprezentant svou devátou...

25. listopadu 2025  5:50,  aktualizováno  6:34

Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho" Spartě: Držel jsem si palce

Kladenský hokejový útočník Martin Procházka vstupuje na led.

Ani letošní sezona není pro kladenského hokejistu Martina Procházku procházkou růžovým sadem, ale spíš stezkou odvahy. Zatímco v minulém ročníku extraligy se své první trefy dočkal ve 34. zápase a až...

24. listopadu 2025  18:54

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

24. listopadu 2025  16:52

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

24. listopadu 2025  15:33

Zkrat českého mladíka. Vztekle bušil do ležícího soupeře, sudí byli nekompromisní

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Na chvíli úplně ztratil nervy. Předvedl zkrat, který v hokeji nemá co pohledávat. Richard Žemlička mladší, syn bývalého českého reprezentanta, inkasoval v utkání finské juniorské soutěže sedmatřicet...

24. listopadu 2025  14:31

První česká nula: Rittich plní roli výjimečné dvojky. Byl úžasný, chválí legenda v oboru

David Rittich přijímá gratulace k čistému kontu od Kylea Palmieriho.

Zástup českých brankářů v hokejové NHL zapsal první nulu sezony. Ale ne díky Dostálovi, Vejmelkovi či Dobešovi, o kterých bývá slyšet nejvíc. S bezchybným výkonem se vytasil David Rittich, který...

24. listopadu 2025  13:20

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

24. listopadu 2025

Ať se extraliga klidně uzavře. Šéf Tábora o baráži a spolupráci s Motorem

Šéf táborských hokejistů. Michal Šušák si chválí spolupráci s Motorem. Věří, že...

Poznávají první ligu, do které se několik let snažili dostat. Rozhodně však nechtějí platit za prostého nováčka a rozpočtem i ambicemi se řadí přibližně do středu druhé nejvyšší hokejové soutěže....

24. listopadu 2025  10:32

Na jeden gól se těžko vyhrává. Nesmíme se položit, ví v Olomouci

Olomoucký kouč Róbert Petrovický.

Počáteční nadšení je fuč, třetí místo v extraligové tabulce minulostí. Hokejisté Olomouce se po reprezentační pauze dál potýkají se špatnou formou, včera prohráli už čtvrtý zápas v řadě a tabulkou se...

24. listopadu 2025  9:51

Rittich uhájil nulu proti Seattlu, Hronek s Pastrňákem bodovali

David Rittich a Matthew Schaefer sledující letící kotouč.

Hokejový brankář David Rittich v nedělním zápase NHL kryl všech 19 střel Seattlu a uspěl i v rozhodujícím penaltovém rozstřelu, po kterém Islanders zvítězili fotbalovým výsledkem 1:0. Za svůj výkon...

24. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  7:50

