Pardubice se chystají na Spartu. Jsou na vlně, varuje Mikliš. A těší se na kamarády

Má to v popisu práce. Proti puku šel obětavě hned čtyřicetkrát, tuhle statistiku opanuje spolu s parťákem Johnem Ludvigem, který má o jednu modřinu víc.
Další bolístky může Mikliš schytat už večer proti Spartě. Extraligový šlágr začíná v enteria areně v 18 hodin.
„Sparta je aktuálně na vlně. V poslední době posbírala opravdu dost bodů a vede tabulku. Bude to dobrý souboj,“ odhadoval Mikliš.
Ne náhodou dostal prostor, aby se k danému duelu vyjádřil. Před sezonou totiž do Dynama přišel právě ze Sparty, dohoda navíc byla sjednána a oznámena už během uplynulého ročníku a vzbudila hodně emocí.
„To už je mi ale dneska jedno,“ poznamenal Mikliš. „Utkání se Spartou je zpestřené tím, že nastoupím proti kamarádům, se kterými jsem pořád v kontaktu. Jinak to ale bude klasický zápas.“
Tak jako tak by jej skalp úhlavního rivala potěšil. Stejně jako v říjnu v O2 areně, kde Dynamo slavilo výhru 6:3.
„V úterý budeme chtít předvést úplně stejný výkon. A ideálně, aby měl zápas i totožný konec,“ přál si Mikliš.
S největší pravděpodobností ve výše zmíněné disciplíně v blokování střel Ludviga překoná, Kanaďan se nejspíš v sestavě neobjeví.
V neděli ve Vítkovicích nejprve ukázal své bitkařské schopnosti. Úspěšně vykrýval rány Krzysztofa Maciase, kterého pak poslal k zemi přesně mířeným pravým a levým „hákem“.
Nakonec ale nedohrál kvůli zranění. A jednadvacetiletý Polák dal do prázdné brány vítěznou branku Ridery. Ostravané nakonec vyhráli těsně 3:2.
„Neodehráli jsme špatné utkání, to vůbec. Měli jsme velkou převahu, příště musíme brát body,“ nabádal Mikliš.