Prosadit se může každý. Sparťan Chlapík chválil kolegy i záskok v brance

Od čtyřiadvacetiletého útočníka se čeká, že bodově pomůže zkušeným tahounům v čele s Michalem Řepíkem a Vladimírem Sobotkou.

První utkání napovědělo, že klub se rozhodl správně. Chlapíkova lajna s Davidem Kašem a Erikem Thorellem hýřila aktivitou a patřila k nejlepším na ledě.

Filipe, na začátek ročníku povedený výkon, že?

Myslím si, že ano. Odehráli jsme čtyři těžké zápasy v Lize mistrů, které nám ukázaly, že máme kvalitu a můžeme se měřit s nejlepšími týmy v Evropě. Věděli jsme, že první zápas sezony pro nás bude hodně důležitý. Byly tam nějaké chyby, ale i dobré věci. Nezbývá než to dál pilovat a jít dál. Pořád je to jeden zápas z mnoha.

Co o vaší výhře rozhodlo?

Naše třetí lajna dala dva důležité góly, kluci odvedli skvělou práci. Je skvělé, že se každý útok může prosadit. Vity (David Vitouch) je mladý kluk, ale i tak rozhodl takový zápas.

Bylo znát, že se svými kolegy ve druhé útočné formaci jste si za poměrně krátkou dobu dobře porozuměli.

Baví nás to spolu. Škoda, že jsme spolu v přípravě odehráli jen dva zápasy. Proběhly tam nějaké nemoci a vždycky někdo odpadl. V tréninku nám to jde, teď jsme to chtěli jen převést do zápasu, což se povedlo. Ale jak říkám, zatím šlo jen o první kolo. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na další utkání. Nicméně pro naši psychiku je takový výkon důležitý.

Na tiskové konferenci vás pochválil i trenér Josef Jandač, ale dodal, že na jeho vkus jste až moc velcí hračičkové.

Asi to tak je, všichni tři jsme šikovní hráči. Ale zároveň jsme chytří v tom, abychom věděli, jaký je stav zápasu, kdy si takové věci můžeme dovolit a kdy ne. Nějaké chyby tam budou, ale myslím si, že to bude v pohodě.

Bylo pro vás téma, že Pardubice už měly za sebou dvě vítězství, zatímco vy jste si museli na první zápas počkat?

Věděli jsme, že budou v lepší kondici, protože už něco odehrály, ale nám opravdu hodně pomohla Liga mistrů. Na přípravu jsme měli více než týden, takže jsme se hodně těšili, až to celé vypukne. Dobře jsme to odmakali.

Jakub Neužil v brance velmi zdatně zastoupil nachlazeného Alexandera Saláka. Souhlasíte?

Určitě. A kdybyste viděli, co předvádí v tréninku... To je ještě něco úplně jiného. Prokazuje svoje kvality, chytá ve Spartě a pořád se zlepšuje. Dobře pro něj, podal vynikající výkon.