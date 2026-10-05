Tak pojď! vyzval Chlapík na bitku Smejkala. Augusta: Je to lídr, ale do stropu neskáču

Rivalita mezi oběma kluby je v posledních letech patrná. Naposledy na jaře nabídly oba celky napínavou a vyhrocenou semifinálovou sérii, která dospěla až do sedmého utkání. Celkem tak jen v minulé sezoně odehrálo Dynamo s Pražany hned 11 zápasů.
Za tu dobu se stihly utvořit menší skupinky hráčů, kteří si opakovaně mají co říct. Tak jako například Chlapík s Milošem Kelemenem. Ti už se během úvodní třetiny nedělního duelu dostali do výměny názorů a mírné šarvátky.
Chlapíkovo nasazení nakonec za stavu 1:4 vyústilo v prostředním dějství v bitku se Smejkalem, bývalým hráčem Sparty. „Filip mi na buly řekl: Tak pojď! Nebo něco v tom smyslu. Tak jsme se domluvili a shodili to,“ popisoval zárodek celé akce pardubický útočník.
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„Asi kdyby to nebyl on, nešel bych do toho. Ale je to jejich nejlepší hráč, tak proč ne. Udělal jsem dva fauly, tak jsem mohl pomoct týmu alespoň takhle. A myslím, že to nějaký vliv mělo,“ líčil.
Ze souboje vyšel vítězně. Po vhazování ve středním pásmu oba aktéři shodili rukavice a navzájem se chytili, o pět centimetrů vyšší a pět kilogramů těžší Smejkal se rychle dostal do výhody.
Chlapíkovi stáhl helmu, sparťanský lídr se dostal do předklonu a krátce poté skončil v pokleku na ledě. To mu útočník Dynama ještě uštědřil několik posledních úderů, než rvačku ukončili rozhodčí.
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„Klobouk dolů před Smejkym. Chlápa to chtěl vyburcovat, poslední dobou to dělá často. Ale zrovna s Jirkou... To je mašina, je velký, silný. Zvládl to bravurně a Johnny Ludvig ho za to určitě pochválí,“ ocenil parťáka David Tomášek.
„Upřímně si to moc nepamatuju. Vždycky je to kvůli adrenalinu trochu v mlze. Kluci říkali, že to bylo jednoznačné, ale já fakt moc nevím,“ mírnil Smejkal výsledek vyostřeného momentu.
Oba rváči pak pochopitelně vyfasovali pětiminutový trest, delší absence hlavního tahouna a nejproduktivnějšího hráče týmu mrzela především sparťanského kouče Patrika Augustu.
„Filip je kapitán, chtěl s tím něco udělat a vyburcovat to. K zápasu tohle patří, ale náš top hráč nám pak chyběl pět minut. Kdyby si to rozdal s někým jiným, tak by to možná bylo vyrovnanější,“ vysvětloval.
„Samozřejmě z toho neskáču do stropu, takového hráče nechcete mít na trestné lavici, nechcete ho mít zraněného. Ale hráči hrají v emocích a on to takhle cítil. Je to náš lídr, bylo to jeho rozhodnutí. Byl bych radši, kdyby kluci dali góly,“ dodal trenér Pražanů.
Góly hostů za tříbrankové ztráty nakonec přece jenom přišly, dvěma trefami na 3:4 zdramatizoval vývoj Devin Shore. Pardubice ale ještě dokázaly odskočit a získaly tři body z velmi třaskavého duelu.
„Je to dané tím, že jsou to dva nejlepší týmy v Česku a hráči tam chodí. Malinko se to vystřídalo, je to speciální, protože se mezi sebou všichni známe. Má to extra náboj, každý chce porazit toho druhého. Pak ty zápasy vypadají takhle,“ uzavřel Smejkal.