Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice si pojistily Sedláka. Jeho přínos je obrovský, pochvaluje si Dědek

Autor: ,
  17:13
Kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák prodloužil s lídrem extraligové tabulky smlouvu o dva roky. Dvaatřicetiletý mistr světa se Dynamu upsal do roku 2030.
Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Pardubický Lukáš Sedlák kontroluje puk v utkání s Hradcem.
Pardubický Lukáš Sedlák míří na branku Českých Budějovic.
Lukáš Sedlák z Pardubic inkasoval během třetího finále extraligy proti Kometě...
Lukáš Sedlák (vlevo) a Martin Kaut z Pardubic se radují z gólu v zápase s...
9 fotografií

„Myslím si, že Sedlákův přínos pro organizaci Dynama nepotřebuje žádný komentář. Lukáš je správným kapitánem, který dokáže tým strhnout svým výkonem na ledě, v každém zápase nechá sto procent. Obrovský přínos má i mimo led. Jsme moc rádi, že s Dynamem spojil svou další budoucnost,“ uvedl majitel pardubického klubu Petr Dědek.

Sedlák působí v Pardubicích od prosince 2022, kdy v NHL rozvázal smlouvu s Philadelphií. V květnu 2023 podepsal reprezentační útočník pětiletou smlouvu, kterou nyní prodloužil.

V extralize dosud odehrál 173 zápasů, v nichž nasbíral 77 gólů a 98 asistencí. V této sezoně je s bilancí 16 branek a 28 asistencí ze 41 utkání druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže za spoluhráčem Romanem Červenkou.

Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

V předchozích třech sezonách získal Sedlák s Dynamem vždy extraligovou medaili, vytoužený titul ale pardubickým hokejistům unikl. Loni podlehli ve finále Kometě Brno, o rok dříve nestačili na Třinec. Po triumfu v základní části v sezoně 2022/23 a následném zisku bronzové medaile byl vyhlášen Hokejistou sezony.

V únoru si člen zlatého týmu z předloňského mistrovství světa v Praze zahraje podruhé na olympijském turnaji.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 43 23 4 6 10 139:96 83
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 43 18 8 1 16 110:100 71
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
8. HC Kometa BrnoKometa 43 17 4 5 17 117:119 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Pardubice si pojistily Sedláka. Jeho přínos je obrovský, pochvaluje si Dědek

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák prodloužil s lídrem extraligové tabulky smlouvu o dva roky. Dvaatřicetiletý mistr světa se Dynamu upsal do roku 2030.

22. ledna 2026  17:13

Ruským hokejistům chybí olympiáda. IIHF zváží jejich návrat, zákaz zatím prodloužila

Olympijský turnaj v ledním hokej boj o zlato. Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí....

Za měsíc už bude hokejový svět znát olympijské vítěze. Nejlepší reprezentaci orazítkovanou účastí hráčů NHL. „Jenže bez Rusů těm turnajům něco zásadního chybí,“ upozorňuje ruský server Sport Express....

22. ledna 2026  16:45

Čihař o Kelowně: Říkají nám Čeští vrazi. Spoluhráči vysvětloval „poplácání“ z MS

Vojtěch Čihař na draftu NHL.

Raketová kariéra hokejisty Vojtěcha Čihaře pokračuje na symbolické mezizastávce v Kelowna Rockets, kam se přesunul po mistrovství světa dvacítek. A s Tomášem Poletínem, parťákem z nároďáku, dostali...

22. ledna 2026

Jak neuvěřitelný Dostál okradl suverény. Trápil i Nečase, o výhře zprvu nevěděl

Lukáš Dostál chytá střelu hvězdného obránce Calea Makara.

Přesně takový výkon potřeboval. Spolehlivý, sebevědomý, ve všech směrech dominantní. Navíc přišel proti suverénnímu Coloradu, odskočenému lídrovi hokejové NHL. První hvězdou utkání se nemohl stát...

22. ledna 2026  13:47

Tomáš Galvas? Nejlepší ofenzivní bek ligy, říká Polášek. Pozor na něj, varuje i brácha

Liberecký obránce Galvas čelí atakům českobudějovického Beránka.

Jeho útočné výpady, drzé kličky i góly udivují celou hokejovou extraligu. Mladý liberecký obránce Tomáš Galvas se ze světového šampionátu dvacítek vrátil nejen se stříbrnou medailí, ale také s kupou...

22. ledna 2026  10:30

Kämpf s Hronkem ukončili sérii proher, Dostál zářil na ledě Colorada

Lukáš Dostál chytá nájezd Martina Nečase.

Po jedenácti porážkách se hokejisté Vancouveru v NHL konečně radovali. Výhru 4:3 nad Washingtonem zařídil rozdílovou trefou obránce Filip Hronek a dvěma asistencemi se prezentoval centr David Kämpf....

22. ledna 2026  7:16,  aktualizováno  8:22

Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

Pardubický útočník Martin Kaut se raduje ze vstřelené branky.

Vysokou výhrou nad Brnem ve středeční dohrávce 22. kola si hokejisté Pardubic připsali šestou domácí výhru za sebou. Rozhodující krok k ní udělali v průběhu druhé třetiny, kdy otočili stav z 0:1 na...

21. ledna 2026  23:05

Vedoucí Slavia doma zdolala Litoměřice, Vsetín si poradil s Přerovem

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Hokejisté vedoucí Slavie vyhráli ve 42. kole první ligy doma nad čtvrtými Litoměřicemi 6:3 a mají stále v čele náskok osmi bodů před druhou Jihlavou i třetím Kolínem. Dukla doma v derby celků z...

21. ledna 2026  21:25

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Mám psychické problémy, přiznal brankář Ottawy. Lhali o něm, že byl nevěrný

Brankář Ottawy Linus Ullmark inkasuje v utkání proti New York Rangers.

V posledních týdnech prožívá náročné okamžiky. Od vánočních svátků v NHL nechytá, vzal si osobní volno, během kterého odrážel i lživé spekulace o nevěře. Linus Ullmark, brankář hokejové Ottawy,...

21. ledna 2026  17:05

Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc...

21. ledna 2026  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.