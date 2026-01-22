Pardubice si pojistily Sedláka. Jeho přínos je obrovský, pochvaluje si Dědek

„Myslím si, že Sedlákův přínos pro organizaci Dynama nepotřebuje žádný komentář. Lukáš je správným kapitánem, který dokáže tým strhnout svým výkonem na ledě, v každém zápase nechá sto procent. Obrovský přínos má i mimo led. Jsme moc rádi, že s Dynamem spojil svou další budoucnost,“ uvedl majitel pardubického klubu Petr Dědek.
Sedlák působí v Pardubicích od prosince 2022, kdy v NHL rozvázal smlouvu s Philadelphií. V květnu 2023 podepsal reprezentační útočník pětiletou smlouvu, kterou nyní prodloužil.
V extralize dosud odehrál 173 zápasů, v nichž nasbíral 77 gólů a 98 asistencí. V této sezoně je s bilancí 16 branek a 28 asistencí ze 41 utkání druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže za spoluhráčem Romanem Červenkou.
V předchozích třech sezonách získal Sedlák s Dynamem vždy extraligovou medaili, vytoužený titul ale pardubickým hokejistům unikl. Loni podlehli ve finále Kometě Brno, o rok dříve nestačili na Třinec. Po triumfu v základní části v sezoně 2022/23 a následném zisku bronzové medaile byl vyhlášen Hokejistou sezony.
V únoru si člen zlatého týmu z předloňského mistrovství světa v Praze zahraje podruhé na olympijském turnaji.