Konec nezvyklého klidu. Měsíc nenápadné Pardubice už jsou zase na očích

„Ještě jak sfoukli Budějky, klid a ticho,“ připouští bývalý útočník Petr Koukal pro iDNES.cz.

Dynamo prošlo po výhře 4:0 na zápasy do extraligového semifinále nejhladčeji. A hlavně nenápadně.

Ne, že by se nenadřelo, souhra okolností jej ale posunula dál od hlavního dění. Pardubická série probíhala rychle, bez úletů.

Navíc po trápení v závěru základní části, které jako by vyslalo zprávu: „Nás si v bojích o pohár všímat nemusíte!“ Však se Východočeši devíti porážkami ze závěrečných jedenácti duelů úvodní fáze soutěže odstřelili na třetí místo. Teoreticky jim hrozil i pád do předkola.

„Dostali se do závětří,“ přitakává Koukal. „Vypadli z pozice největšího kandidáta na titul, což je pro ně asi i plus. Mají klid na práci a přes pochyby od veřejnosti všem zavřeli pusu. S ohromným tlakem se taky dobře popasovali.“

Petr Koukal na archivním snímku z hradeckého tréninku

Stačilo sebemenší zaváhání a asi by se Pardubice zase propíraly. Jenže takhle nikomu nedaly šanci. Třebaže se doma nechaly Budějovicemi přestřílet a nepůsobily ideálně, mají při přepočtu inkasovaných gólů na zápas nejpevnější obranu.

„Někdy se stane, že nevyhrává lepší,“ pronesl dokonce po druhé partii v sérii kouč Miroslav Hořava, jenž dřív mluvil dokonce o „hrůze“.

Právě pod ním a navrátilcem Markem Zadinou, kteří na lavičku přišli už v půlce ledna, se hráči zničehonic začali od března držet systému. Možná měly vliv i pokuty, ke kterým vedení klubu sáhlo, každopádně místo chaosu a zbytečného přehrávání hokejisté přešli k účelnosti.

„Prostě lehkovážnost,“ konstatoval Koukal, mistr světa i trojnásobný šampion s Pardubicemi.

„Trenérův rukopis se měl už dávno propsat, hokej je vymyšlený, taktiky víceméně stejné. Nevytvoříte něco, co nikdy nikdo nehrál. Je to jen o ochotě hráčů úkoly plnit. Jenže zápasy, co vypadaly podle přestav pana Hořavy, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Teď si kluci asi uvědomili, že je play off.“

Přístup přirovnává k Třinci, jenž taky pravidelně zapínal až v klíčové části roku. A nakonec se propracoval k pěti titulům v řadě, zrovna tak bez kdovíjak křiklavého průběhu.

Právě vedle napínavé bitvy Ocelářů se Spartou, o skandálech v Boleslavi a potyčce ve Varech ani nemluvě, zájem o Pardubice oslabil.

Kelly Klíma se snaží prosadit proti pardubické obraně.

Od čtvrtečního večera se ale nakrátko zavedené pořádky mění. Očekávané regionální derby s Hradcem, jehož první utkání Dynamo dotáhlo k vítězství 4:2, určitě strhává k o dost větší publicitě.

Podobně jako v případech vyplacení Romana Červenky ze Švýcarska, diskuzích „o největší hokejové aréně na světě“ nebo při uzavírání nevšedních kontraktů. Ať už jejich délkou, gáží či předčasně oznámenými podpisy u konkurence.

Duel pak obzvlášť zaujme po zkušenostech z loňského čtvrtfinále, do kterého historicky proslulejší východočeský celek vstupoval coby dominantní lídr, vítěz základní části se 121 body – rekordním extraligovým zápisem. A přece s rivalem sváděl vyrovnaná klání. Rozhodovalo se v těsných střetech, vesměs v posledních minutách, dvakrát po základní hrací době.

Jak asi bude série vypadat teď?

„Čekám zase to samé,“ míní Koukal, jenž vedle Pardubic hrával rovněž za Mountfield. „Bude to tak 55 na 45. Myslím, že se půjde minimálně do šesti zápasů, a i když tabulkově lépe skončil druhý Hradec, Dynamo je se svým kádrem pořád favorit.“

TO KOUKÁTE! Kapitán Pardubic Petr Koukal v extázi. Jeho tým právě získal mistrovský titul.

Jedno je jisté. Měsíční období klidu právě skončilo. Snad jen v momentě, kdy by Pardubice sérií prošly bez výraznějších zádrhelů, mohou pokojně vyhlížet finále.

Ale pokud by vypadly?

„Tak si to zas slíznou,“ ví Koukal.