Pardubický Poulíček: Porad už bylo dost. Je načase začít hrát

„Asi bychom s tím měli přestat a začít hrát, protože už není na co čekat,“ míní 26letý centr třetí pardubické řady před dnešním duelem na ledě druhých libereckých Bílých Tygrů (od 18 hodin).

„Měli jsme den volna, takže doufám, že to pomohlo k tomu, abychom si vyčistili hlavy. Odpočali jsme si, přestali trochu nad hokejem přemýšlet, abychom v úterý mohli přijít a stoprocentně se koncentrovat na trénink. Po Kladnu jsme si ukázali špatné věci, něco si k tomu řekli. Teď je jenom na nás, co s tím uděláme,“ pokračuje Poulíček.



Fungovalo tedy od úterka na trénincích vše, jak mělo?

Na začátku toho čtvrtečního proběhla ostřejší výměna slov, protože jsme zase nebyli soustředění, nedávali jsme pozor. Pak už to vypadalo lépe než na těch předtím. Konečně se v tom ty domluvy trochu odrazily. Když to bude takhle, tak jsme na správné cestě.



Je podle vás i kvantum chyb, které je k vidění v zápasech, dané nesoustředěností?

Určitě. Taktických pokynů, co máte hrát, dostanete tolik, kolik potřebujete. Je spousta videí, takže na takové věci se absolutně nemůžete vymlouvat. Pak už to je jenom v tom, jak je plníte na ledě. Ty chyby vyplývají i z toho, že když jdete na led, nepřemýšlíte nad tím, že máte odvést práci, která je daná.

Když se vám tolikrát za sebou stane, že prohráváte 0:2 nebo 0:3, je to, jako když sedíte na tenké větvi a rovnou si ji pod sebou řežete.

Jo. Jdeme do zápasu, prohráváme o dva góly a najednou s tím chceme začít něco dělat. Skočí nám do hlavy: Aha, tohle je špatně, musíme začít hrát. Spoustu těch zápasů otočíme, srovnáme, ale to je prostě... Brankové manko se nedá dotáhnout tak snadno; soupeři si počkají, zavřou střední pásmo, my i přes tu dobrou hru stejně uděláme nějakou chybu a oni ji potrestají. A na další zvrat nemáme dost sil. Kdybychom hráli od začátku, obraz hry by mohl být úplně jiný.

Liberec je ohromně silný protivník, ale vy s ním máte paradoxně mírně pozitivní bilanci - vítězství a porážku na nájezdy.

Možná to bude i tím, že nemusíme tvořit hru, nevím... Ale hraje se nám proti nim lépe, asi máme v hlavách, že od nás nikdo nic neočekává. Ovšem my už teď musíme bodovat v každém zápase, už nejsou takové, do kterých bychom mohli jít s tím, že můžeme jenom získat. Třeba podvědomě tušíme, že by nás takoví soupeři, když se podíváme na tabulku, měli přehrávat a porážet. A do toho utkání pak vstupujeme s takovou lehkostí, kdy favorita zaskočíme a vyhrajeme.

Ani teď v pátek byste nemuseli být svázaní.

Tak. Protože v naší situaci dostaneme gól a každý jančí, že už zase prohráváme. A teď to otáčejte... Musíme do toho vstupovat s optimismem. Jakmile budeme myslet na to, že uděláme chybu, stane se to spíš, než když do zápasu půjdeme uvolnění.

Co byste na konto Liberce řekl?

To je pro mě těžké, jelikož jejich hru vůbec nesleduju. Ale tak jako každý rok Tygři mají kvalitní kádr, o čemž svědčí jejich aktuální pozice v tabulce. Jsou tam výborní techničtí hráči, sebevědomí na puku, mají vyrovnané čtyři lajny. Nic než píle a tvrdá práce nám nepomůže v tom, abychom nad nimi teď vyhráli.