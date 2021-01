Na hattrick jsem nemyslel. Pardubický bek Ďaloga se spokojil s dvěma góly

Marek Ďaloga má v hokejovém životopise napsáno obránce. Když vám to ale nikdo neřekne a uvidíte ho na ledě lítat s pukem, okamžitě si jej musíte zařadit do jedné z elitních útočných formací. Právě proto Ďaloga do Dynama v prosinci přišel. V obraně má lepit díru po obrovi Zacharčukovi, který nabírá herní kondici v Jágrově Kladně, a zároveň sem tam pomoci dopředu. V úterý ve Varech to splnil do puntíku. Dvěma góly řídil pardubické vítězství 5:4.