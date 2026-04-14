Tipsport extraliga 2025/26

Dědek se omluvil, Pardubice obviňují Spartu. Oba kluby vyzývají k uklidnění

Autor:
  16:18
Hokejové Pardubice v úterý odpoledne vydaly prohlášení k exponovaným tématům z posledních dní. Reagují v něm na e-mailovou zprávu majitele klubu Petra Dědka řediteli extraligy Martinu Loukotovi, za kterou se omluvil, ale také obviňují Spartu, že podněcuje své fanoušky k urážkám. Ta už stihla zareagovat.
Hráči Sparty slaví vedoucí gól proti Pardubicím.

Hráči Sparty slaví vedoucí gól proti Pardubicím. | foto: Michal Sváček, MAFRA

Momentka z šestého semifinálového zápasu mezi Spartou a Pardubicemi.
Momentka z šestého semifinálového zápasu mezi Spartou a Pardubicemi.
Fanoušci Pardubic během šestého semifinálového zápasu proti Spartě.
Trenéři Pardubic se radí během šestého semifinálového zápasu proti Spartě.
75 fotografií

Pardubice nejprve uvedly, že si jsou vědomy, že některé kroky Dynama, Sparty i Asociace profesionálních klubů (APK) poškodily dobré jméno extraligy a vyzývají fanoušky k slušnému chování. „Rádi bychom před rozhodujícím sedmým utkáním série situaci uklidnili,“ doplňují.

Záhy zmiňují propíraný Dědkův e-mail Loukotovi, o kterém říkají: „Byl psaný v emocích bezprostředně po čtvrtém utkání série a majitel Dynama se za jeho formu i načasování řediteli extraligy omluvil. Mail byl soukromou zprávou, která v žádném případě nevznikla za účelem jakkoli ovlivnit sérii. Její poskytnutí/únik je naprosto skandálním a neprofesionálním počinem.“

Klub za svým majitelem stojí, podle něj čelí nedůstojným urážkám ze strany sparťanských fanoušků už téměř dva roky a Dynamo na ně APK opakovaně upozorňovalo.

„Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že organizace Sparty úmyslně či neúmyslně podněcovala fanoušky k podobnému jednání. Svým fanouškům v minulosti schválila/umožnila využít choreografie zesměšňující osobu Petra Dědka,“ obviňují Pardubice svého semifinálového soupeře.

A uvádí konkrétní příklady: „Tento moment zápasová režie Sparty doplnila o zvuk zacinkání kasy a hlášku z filmu Dědictví „Teď si vás kůpím všecky.“ V následném utkání se zase z reproduktorů ozývalo „Dědku, co čumíš?“ Zapojení Sparty do podněcování vlastních fanoušků k nenávisti vůči Dynamu a osobě Petra Dědka je tedy nesporné.“

Fanoušci Sparty vytasili choreo při šestém semifinálovém utkání proti Pardubicím.

Sparta v sobotu před pátým duelem série na svém webu vyzývala fanoušky k hlasité a pozitivní podpoře s plnou pozorností na vlastní klub. Přidala i konkrétně: „Urážky soupeře nám nepomáhají.“

Postavila se však za svého trenéra Jaroslava Nedvěda, který právě po pátém utkání kritizoval rozhodčí a uvedl, že Dědkův e-mail je ovlivnil.

„Rozhodčí jsou pod takovým tlakem, že potom, co minule byl gól, po kterém vznikla kauza, teď chtěli asi kompenzovat. Ale přece nemůžu kompenzovat svoji vlastní chybu, kterou jsem udělal před třemi zápasy, tak, že udělám další chybu v dalším zápase. To je úplný skandál, to je joke!“ štvalo Nedvěda. Nejen za tato slova inkasovala Sparta pokutu 110 tisíc korun.

Právě tento Nedvědův počin se rovněž objevil v posledním pardubickém vyjádření, ve kterém osočují Spartu. „Celou situaci podtrhuje podpora vlastního trenéra Jaroslava Nedvěda po výzvě k nenávistnému chování z tiskové konference po skončení 5. utkání série. V průběhu celé semifinálové sady docházelo v O2 areně k naprosto absurdním situacím. Od vulgárních pokřiků pořadatelů, kteří zároveň provokovali fanoušky Pardubic, po hrubé urážky majitele Dynama od rodinných příslušníků trenérského štábu Sparty,“ stojí v textu.

Na pardubické prohlášení už Sparta zareagovala, k těmto obviněním se ale nevyjádřila.

„Oceňujeme výzvu HC Dynamo Pardubice k vzájemnému respektu a férové fanouškovské podpoře. Připojujeme se k apelům na zklidnění vyhrocené atmosféry mimo mantinely a k soustředění se na podporu svých týmů v mezích slušného chování a fair play. Pojďme si společně užít hokejovou událost, jakou sedmé semifinále je, a po sezoně se na platformě APK vrátit k debatě o kultivaci prostředí na extraligových stadionech,“ uvedla.

Choreo fanoušků Sparty před čtvrtým zápasem semifinálové série s Pardubicemi.

Dynamo uznalo, že část viny nese i na svých bedrech, celá eskalace rivality podle něj extraligu poškodila.

Emoce mezi oběma tábory fanoušků během série gradují, z obou kotlů často znějí urážky mířené druhým směrem i na konkrétní osoby. Z jedné strany slýcháte „je*bat Dědka“, z druhé třeba „Špaček je pí*a“ nebo „Chlapíku, ty jsi hovado“...

A stejně jako napsala Sparta, i Pardubice uvádí: „Hokejový klub Dynamo Pardubice se zavazuje k aktivitě v otázkách spojených s kultivací českého hokejového prostředí.“

Jak samy uvádí, obě strany se snaží těsně před koncem série napjatou atmosféru uklidnit. Zdali se jim to podaří, se ukáže už ve středu večer (18.00), kdy se o postupujícím do finále definitivně rozhodne.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
3:3
Sparta
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.