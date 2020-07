Hokejisté Pardubic se znovu moří na ledě. Přidal se i Kaut

Nejbližší dny budou pro hokejisty trochu volnější.

„Příprava trvala deset týdnů, to bylo dost dlouhé. Tento týden máme jednofázové tréninky v kombinaci ledu se suchou přípravou. Věnujeme se individuálním věcem. Od příštího budeme mít dvoufázové tréninky a od srpna začíná třítýdenní cyklus, kdy se hraje pohár. Přípravný zápas předtím žádný nemáme, dáme si jen nějaký tréninkový,“ nastínil Razým.

Prozatím mu schází obrovitý ruský zadák Zacharčuk. „Nevíme, jak se situace vyvine, ale vedení dělá vše pro to, aby se sem mohl dostat,“ poznamenal kouč.

K týmu se již naopak připojili kanadský bek Rhett Holland a Francouz Valentin Claireaux, posila ze Zlína. „Je vidět, že kluci mají chuť, ale bylo by předčasné něco hodnotit. Rhetta každopádně známe, u Valentina se zdá, že má výborné ruce. Má předpoklady, aby se tady prosadil,“ sdělil Razým.

Slibně se jeví také devatenáctiletý útočník Tomáš Zeman, jenž se vrátil po dvou letech strávených ve Finsku. „K mladým hráčům bych se zatím moc nevyjadřoval. Jsou tu s námi i junioři. Na Zemanovi je ale vidět, že byl v zahraničí, udělal pokrok. Dáme mu prostor, aby se popral o místo v sestavě,“ řekl Razým.

Otevřené zůstávají dveře pro zkušeného útočníka Tomáše Rolinka, jenž pomohl v minulé sezoně k záchraně. Mistr světa z roku 2010 již v květnu avizoval, že by rád pokračoval, ale nejdříve chtěl vyřešit nespecifikované zdravotní potíže.

„Tomáš je údajně po operaci. Čekáme, s čím přijde. Jsme domluveni, že nám dá vědět, jak se to bude vyvíjet,“ uvedl Razým a dodal, že trenéři zájem mají. „Pokud mu to zdraví dovolí, tak mu vyjdeme vstříc. Pro pardubický hokej toho udělal hodně. Když se najde oboustranná cesta, aby byl týmu prospěšný na ledě, tak proč ne,“ podotkl Razým.

Tradiční klub je už více než měsíc v rukou nového majitele, jímž se stal podnikatel Petr Dědek. Ten prohlásil, že by rád přivedl ještě posily do útoku.

„Obrana s příchodem Kuby Nakládala svou kvalitu má. Uvítali bychom jednoho centra nebo střelce. Měli jsme jednoho vytipovaného, ale v dnešní době je složité někoho přivést ze zahraničí. Na českém trhu se těžko něco objeví,“ mínil Razým. „Teď s námi trénuje Martin Kaut, tak uvidíme, jestli mu povolí Colorado tady hrát. Samozřejmě bychom o něj zájem měli. Myslím, že by se s ním vedení domluvilo. Ale je to zatím předčasné, v této době je složité něco plánovat dopředu,“ dodal Razým s připomínkou koronavirové krize.

Dvacetiletý Kaut je myšlence zahájit ročník v extralize nakloněný.

„Domluvil jsem se s Petrem Čáslavou, že bych tady trénoval. A tak nějak tajně doufám, že mi Colorado dovolí, abych tady mohl i hrát. První slovo, co říkal Joe Sakic (generální manažer Avalanche), bylo ‚ne‘, ale myslím, že až začne play off v Americe, mohlo by se to třeba i změnit,“ doufal Kaut. „Potřeboval bych hrát, protože tak hrozně dlouho bez hokeje, to pro mě bude strašně těžké. Doufám, že se to změní a začnu tady. Zatím tu budu trénovat. Pardubice mi nechávají místo, tak snad to nějak dopadne,“ doplnil Kaut.

Bez ohledu na to se snaží připravit co nejlépe na další sezonu v zámoří. „Nevíme, kdy začne. Říká se v prosinci, ale moc tomu nevěřím. Opravdu by mi pomohlo, kdybych mohl zatím nastupovat tady. Tým vypadá dobře, hodně se posílilo, super kabina, přál bych si mít možnost tu hrát,“ řekl Kaut.