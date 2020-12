Pardubice jdou na Zlín. Chceme odskočit týmům dole, přeje si Mandát

„My se nechceme moc koukat na to, kolik zápasů jsme vyhráli a kolik prohráli. Bereme to postupně. Chceme odskočit týmům dole a doufám, že se nám to povede,“ přál si na klubovém webu křídelník Dynama Jan Mandát, jenž se proti Hanákům zapsal hned dvakrát do střelecké listiny.

Příležitost natáhnout úspěšnou šňůru Pardubice dostanou už v pondělním klání se zlínskými Berany (od 18 hodin v enteria areně). Hráči Dynama budou rozhodně favority. V extralize 13. Moravané se totiž na rozdíl od nich topí v krizi, když z posledních sedmi kol pětkrát padli – v čemž je obsažen i hrůzostrašný a ostudný debakl 0:10 v Praze se Spartou. Minule pak Zlínští nestačili doma na Hradec (1:2).

„Je důležité, abychom tu sérii udrželi,“ vyhlásil Mandát. „V Pardubicích jsem tři roky a za tu dobu se tu moc nevyhrávalo, takže jsme tady takovou pohodu v týmu dlouho neměli,“ dodal s tím, že je ovšem třeba dál poctivě dřít.

Kouč Král mužstvo nutí k aktivnímu hokeji s toušem na čepeli, nicméně v Olomouci si Dynamo pomohlo zejména brejky.

„Protiútoky byly klíčové. U mého druhého gólu jejich útočník střílel od modré, náš bek to zblokoval a oni měli tři hráče hodně vysoko. U brejku dva na jednoho zase protečovaný puk a kluci to výborně vyřešili. Olomouc měla větší smůlu v zakončení,“ srovnával Mandát.

Už na jejím ledě chyběl v sestavě Pardubic francouzský forvard Valentin Claireaux, zvučná letní posila, jemuž se angažmá v Dynamu ani trochu nevyvedlo (23 zápasů, 1+3). Okamžitě po rozvázání smlouvy po něm sáhla Mladá Boleslav, za niž rodák ze zámořského území Francie Saint Pierre a Miquelon hned v prvním duelu s Plzní skóroval.