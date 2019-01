Uhlídat Kováře a Gulaše. To bude pardubický úkol číslo jedna

Hokej

Zvětšit fotografii Plzeň - Pardubice, ilustrační foto | foto: Ladislav Němec, MAFRA

led 4 2019

Zkoušel se prosadit do NHL v New York Islanders a poté v Boston Bruins - neúspěšně. Už měsíc je však 28letý hokejový centr Jan Kovář, hráč se spoustou zápasů v reprezentaci i ruské KHL, zpátky v Plzni, v jejímž dresu v roce 2013 zvedl nad hlavu mistrovský pohár a stal se hokejistou sezony i nejlepším hráčem play off.

A ve dvojici s osvědčeným parťákem Milanem Gulašem září. Především na ně si hráči Pardubic, kteří vyhráli jediný z posledních patnácti zápasů, musejí dát v pátek v podvečer velký pozor. Aktuálně šestým Západočechům se venku postaví už s oběma čerstvými posilami: kanadským útočníkem Brianem Ihnacakem a švédským zadákem Oscarem Eklundem. Ti s pardubickým týmem, dusícím se na dně soutěže, absolvovali čtvrteční trénink. „Brian Ihnacak již v České republice hrál, zná naše prostředí i extraligu. Umí jazyk, určitě bude pro nás obrovským přínosem na led i do kabiny,“ věří pardubický asistent Petr Čáslava. „Oscar Eklund má zkušenosti z nejvyšší švédské i finské ligy, navíc hrál ve švédské reprezentaci. Věřím, že se stane lídrem naší obrany, platným i v přesilovkách. Počítáme s jejich velkým vytížením, na oba kluky čeká pořádná porce práce. Budou pro nás klíčovými hráči,“ pokračuje Čáslava. Dynamo se jinak podle něho mezi j ednotlivými utkáními soustředí zejména na fyzickou kondici. „Snažíme se dohánět to, v čem se trochu zaspalo. Samozřejmě pracujeme i na taktice, řešíme hlavně obranné a střední pásmo,“ říká. S Plzní Pardubice letos mají vyrovnanou bilanci, oba soupeři dokázali jednou vyhrát 3:2 venku (Dynamo v prodloužení a Plzeň na nájezdy). „Na to bych se ale vůbec neohlížel,“ podotýká kouč Čáslava.