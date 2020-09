Hanáci mají všechny lajny nepříjemné, varuje pardubický kouč Razým

Ze čtvrtečního mimořádného zasedání Asociace profesionálních klubů v Praze vezl sportovní ředitel a člen představenstva HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický důležité a především (vzhledem k okolnostem) dobré zprávy.

„Od začátku jsme byli pro pokračování soutěže dle harmonogramu. Potěšilo nás, že jsme se na tomto řešení dohodli i s ostatními kluby,“ uvedl Salfický pro web Dynama, jež se nyní bude muset vypořádat se snížením kvóty pro počet fanoušků na stadionu. Do pardubické arény jich podle aktuálních nařízení může přijít pouhá tisícovka, maximální kapacita haly přitom je 10 194 „hlav“.

„Nová opatření nás mrzí především z toho pohledu, že fanoušci na Dynamo chodit chtějí i v této době, což potvrdil první domácí zápas s Plzní, na který jich dorazilo pět tisíc. Nedá se ale nic dělat, novým požadavkům vyhovíme a s nastalou situací se popereme,“ řekl Salfický.

Východočechů se tohle bezprostředně dotkne až v neděli, kdy na domácím ledě od 17 hodin hostí zlínské Berany. Už dnes od 18 hodin však Dynamo nastoupí v Olomouci, s čímž před pražským jednáním nikdo nemohl počítat napevno. „Na klucích jsme ve čtvrtek tu nejistotu pozorovali,“ připustil trenér pardubického „áčka“ Milan Razým. „Ale snažíme se to, pokud možno, nevnímat. Je to pro všechny stejné, musíme reagovat ze dne na den.“

Jeho svěřenci si o minulém víkendu s Plzní připsali letos první výhru, byť až v prodloužení; posila z NHL Martin Kaut je v 61. minutě ukončil gólem na 3:2. Trenéři následně hokejisty nahnali do posilovny, aby jim mohli v pondělí dopřát volno na odpočinek.

„Utkání s Plzní jsme dohrávali na tři lajny, hráči toho měli fyzicky dost. Bylo to náročné,“ vysvětlil kouč Razým. „Od úterka už jsme najeli na klasickou týdenní přípravu, která už směřovala k Olomouci,“ doplnil.

Pardubičtí v ní nacvičovali i přesilové hry, které jim v úvodu sezony haprují. Zatím mají ve statistikách bilanci 12 početních výhod, 0 gólů, a to některé přesilovky byly zdvojené. Proti Olomouci, s níž obyčejně moc branek nepadá, by se nějaká trefa v této herní situaci rozhodně „šikla“.

Hanákům po odchodu forvarda Irgla do Vítkovic zbyly už vlastně jen dvě větší osobnosti: další útočník Olesz a brankář Konrád. V týmu samozřejmě nadále působí i expardubický centr Nahodil.

„Je to tým bez nějakých výraznějších hvězd, jaké měly Liberec a Plzeň. Ale o to nepříjemnější mančaft to je, ve všech lajnách. Každému soupeři dělá se svým poctivým hokejem problémy. Chystáme se na to,“ řekl trenér Dynama Razým.