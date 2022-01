Na Kladno i s Ciencialou. Nemůžu se dočkat, hlásí pardubický útočník

„Nemůžu se dočkat, už jsem to doma nemohl vydržet,“ hlásí Cienciala. „Pět dní jsem měl nějakou teplotu, takže jsem jen ležel, ale teď už jsem čtvrtý nebo pátý den na ledě a cítím se čerstvý a odpočatý,“ dodává.

Pardubice - Kladno Pátek 18.00 online

Přijede Kladno, které se u dna tabulky pere se Zlínem o každý bod v cestě za udržením v nejvyšší soutěži. S třetími Pardubicemi už v letošní sezoně dvakrát remizovalo. Jednou prohrálo po nájezdech a jednou po prodloužení.

„Kladno sice hraje dole, ale v týmu má hodně zkušených hráčů, takže to bude těžké. Zápas u nás už si moc nepamatuji, ale v Chomutově jsme do něj určitě špatně vstoupili. Vedli jsme sice 1:0, ale pak jsme úplně přestali hrát a Kladno se dostalo na koně. Teď na něj musíme vletět, bruslit, tlačit se do brány a dát první gól. Pak nepolevovat a hrát celou dobu naplno,“ střádá Cienciala plány na případné letošní 27. vítězství Pardubic.

Kvůli nemoci promeškal tři zápasy, všechny jeho spoluhráči zvládli vítězně.

„Fandil jsem doma a musím říct, že jsem měl větší nervy, než když hraji. Jsem rád, že to kluci zvládli, ale ještě radši budu týmu nápomocen zpátky na střídačce,“ těší se Cienciala na svůj návrat. Společně s ním ho prožije i další uzdravený hráč Marek Hecl. V jednom útoku je dnes doplní Matěj Blümel.

„Oba jsou to kvalitní a rychlí hráči, takže toho musíme využít,“ říká Cienciala, druhý nejlepší nahrávač Pardubic v letošní sezoně. „Už se asi nezměním. Chci dát i nějaké góly, ale když uvidím lépe postaveného kámoše z lajny, tak mu vždycky nahraju,“ dodává.

Nejčastěji tak letos učinil na hůl Roberta Říčky, spolupráce s ním však Ciencialu opět mine, jelikož si Říčka z posledního utkání s Libercem odnesl poraněný kotník a bude chybět zhruba tři týdny.

„Mrzí mě, že se Řeka zranil, protože mezi námi je dobrá chemie. Jeho diagnóza ale není zas tak hrozná, takže bude za chvíli zpátky. A v týmu je hodně kvalitních hráčů, takže je mi víceméně jedno, s kým nastoupím,“ netrápí se Cienciala.