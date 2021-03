Základní část extraligy finišuje. Pardubice jdou na Karlovy Vary

Vlastně proč ne, v tabulce již u obou soupeřů svítí jistý postup do předkola play off, které začíná příští týden, a týmy tak před posledními dvěma zápasy základní části nic netíží. Vary koneckonců něco podobného udělaly i loni, když shodou náhod na jednapadesáté kolo do Vítkovic přivezly mladíky a prohrály 2:8. Pomohly tak Vítkovicím k definitivní záchraně a horečně se tehdy řešilo, že dehonestovaly celou ligu. Podnět dostala i disciplinárka, ale Energetici zůstali bez trestu.



Tentokrát už se Vary na rozhodování o sestupujících podílet nebudou, Dynamu případná výhra zajistí maximálně to, že předkolo bude s jistotou začínat doma. Také hraje o vyhnutí se Kometě, která by Východočechům při jejich současné formě nadělala asi největší potíže ze všech možných soupeřů.

Naposledy Dynamo v Ostravě nestačilo 3:5 na Vítkovice a připsalo si pátou prohru z posledních šesti zápasů. Horkého snížení na 3:4 v úvodu poslední třetiny nepomohlo, gólem do prázdné rozhodl Irgl.

„Ve druhé přestávce jsme uznali, že nás opouští forma, ale třetí třetina už byla lepší. Věřím, že věci z ní si přeneseme do play off,“ řekl po zápase Ondřej Roman, jenž se vůbec poprvé ve své kariéře na vítkovickém ledě objevil jako soupeř.