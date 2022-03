Z debaklů se hokejisté Pardubic poučili. Teď se Motoru postaví čelem

Druhý výsledek mají ještě v živé paměti i fanoušci Východočechů — tento výprask z Budějovic se totiž datuje k 1. březnu. „Na zápasy, co jsme s nimi vysoko prohráli, jsme se snažili zapomenout. Ale taky se z nich poučit. Věříme, že teď to bude mnohem lepší,“ avizuje 23letý Vála. A dodává: „Po nepovedeném závěru základní části to tak asi mělo být, že jsme skončili pátí.“

Aby mohlo Motor opět vyzvat, muselo si Dynamo proklestit cestu přes předkolo s karlovarskou Energií. Moc se při tom nezdržovalo; i když všechny mače byly poměrně těsné a ten rozhodující dospěl až do prodloužení, po výhře 3:2 v něm se Vála a spol. radovali z postupu 3:0 na utkání, tedy v nejkratší možné době.

„Díky tomu jsme měli čas odpočinout si. Na sebevědomí a hlavu nám to hodně pomohlo,“ kvituje mladý bek.

Skutečně: zatímco před posledním kolem základní části ve Zlíně měli Pardubičtí tragickou šňůru osmi porážek v řadě, po úspěchu na ledě sestupujících Beranů a trojici výher nad Vary je tu najednou naopak série čtyř duelů bez zaváhání. Kádr navíc v předkole neutrpěl žádné hráčské ztráty.

„Samozřejmě tam byly nějaké ‚ťukance‘, ale nic závažného. A během toho volna jsme se dali všichni dohromady,“ říká Vála.

Mimo jiné se mezitím doléčil reprezentant Matěj Blümel, jenž v předkole absentoval, a do sestavy se vrací i obránce Jan Košťálek, jenž pro zranění vynechal postupové klání. Dvojnásob příznivá zpráva — Blümel letos Motoru nasázel tři góly a produktivní Koštálek si za dva zápasy play off připsal dvě asistence.

Budějovice jsou bezesporu jedním z překvapení dosavadního průběhu sezony. Vždyť před rokem v extralize obsadily až poslední čtrnáctou příčku...

„Mančaft ale potom úplně přeskládaly a letos měly výborný závěr základní části. Nám se naopak nepovedl, byla škoda, že jsme čtyřku neudrželi. Ale to už je za námi a nyní se jim můžeme postavit čelem,“ konstatuje Vála.

Na rozdíl od předchozí série nyní Dynamo startuje venku. „V play off se na tohle nekouká, i když je určitě důležité, že vám fanoušci doma pomůžou. Ale začátek série bude vyrovnaný,“ míní Vála.

Od Budějovic očekává diametrálně odlišný styl, než jakým se na ledě prezentovaly Vary. „Ty hodně bruslí, mají spíš menší, rychlostní tým. Tohle bude něco úplně jiného. Budějovice mají zkušené mužstvo, silné beky a výborného gólmana,“ připomíná Vála kvality Dominika Hrachoviny.

Sám se s parťáky v obraně bude potýkat hlavně s útočnou vozbou Motoru, již vedou ostřílení Milan Gulaš, Michal Vondrka a Lukáš Pech. „To jsou jejich tři nejnebezpečnější hráči. Musíme si na ně dát pozor a být dostatečně důrazní,“ nabádá Vála. „Ale mají tam i hodně bojovníků. Jiří Novotný bude nepříjemný, je to velký, silný chlap,“ pokračuje.

S agresivitou se to však nesmí přehnat, v play off každé vyloučení bolí víc. Urostlému Válovi, u nějž se řízná hra do těla předpokládá automaticky, se tohle dosud dařilo na jedničku; na kontě stále nemá žádnou trestnou minutu.

„Nějak na to nemyslím, snažím se co nejvíc vyvarovat faulů a jsem rád, že jsem v minulé sérii na trestné nebyl. Plánuju dál hrát tvrdě, ale čistě. Pokud možno co nejvíce hýbat nohama, aby tam nebyly žádné fauly hokejkou,“ podotýká Vála.