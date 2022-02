Hráči i trenéři musí přidat, varuje majitel pardubického klubu Dědek

Plzeň navíc v neděli uspěla doma s Kladnem, Sparta porazila Liberec a jeho náskok na třetím místě se proměnil na prach. Východočechům začíná čtyři zápasy před koncem základní části boj o to, aby příčky pro čtvrtfinále vůbec udrželi. Pouze kvalifikace do předkola by po základní části byla pro majitele Pardubic Petra Dědka velikým zklamáním.

„Tohle rozhodně není Dynamo podle mých představ,“ ulevil si v sobotu na svém twitterovém účtu.

Situace zdaleka nesplňuje ani představy pardubických fanoušků, kteří začínají spekulovat o konci trenéra Richarda Krále. Před startem play off by šlo o velmi odvážný krok. Těch se však Petr Dědek rozhodně nebojí.

„Hráči a realizační tým musí hodně rychle přidat a bojovat. Prohry mě štvou stejně jako fanoušky a sponzory Dynama,“ neskrýval Dědek svou nespokojenost.

Změna na trenérských postech je snad to jediné, co Pardubicím ve snaze tým před vrcholem sezony probudit, zbývá. Další variantou je pak už jen doufat, že play off stihnou polámaní obránci Dennis Robertson a Jan Kolář, se kterými by se měl do zadních řad Dynama vrátit klid. Lednové posily Matt Petgrave a Jurij Sergijenko totiž zatím ani jednoho ze jmenovaných zdaleka nenahradily.

V úterý v 17.30 Dynamo naskočí k utkání v Českých Budějovicích, pokud nezvládne ani to, vyrovná svou nejhorší bilanci pod novým majitelem z úvodu loňské sezony, kdy prohrálo právě šestkrát v řadě.

„Situaci máme pořád ve svých rukách. V Budějovicích můžeme zase odskočit, takže bych úplně nepanikařil. Není to dobré, ale jedna výhra nás zase může nastartovat,“ věří produktivní útočník Dynama Robert Říčka v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.